Jack Herkes schafft Sprung in den ersten Arbeitsmarkt

Es ist ein sonniger Sommertag auf dem schönen Außengelände der Paul Schneider und Armin Menges GmbH im beschaulichen Reckershausen. Jack Herkes macht zum Start in den Arbeitstag einen Spaziergang mit Labrador Mylo und freut sich über die auffallend opulente Blütenpracht.

Jack Herkes fühlt sich wohl in Reckershausen. Die Arbeit macht ihm Spaß und er freut sich, zum Erfolg der Firma beizutragen. Foto: Rhein-Mosel-Werkstatt

Der 25-Jährige gehört als Hausmeister und Gärtner seit Anfang April zum 15-köpfigen Mitarbeiterteam des Unternehmens, das sich erfolgreich auf die Fertigung von Reisebüromöbeln spezialisiert hat.

„Ich habe mich vom ersten Tag an wohl gefühlt“, sagt der junge Mann aus Altlay. „Die Kollegen sind sehr nett und haben mich toll aufgenommen.“ Hinter diesem Arbeitsverhältnis steht eine ganz besondere Geschichte: Jack Herkes ist Autist und musste lange kämpfen, um diesen großen Schritt zu schaffen.

Er wollte es schaffen

Nach der Schule absolvierte er in einer betreuenden Einrichtung eine Ausbildung zum Werker im Garten- und Landschaftsbau. Eine Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt lag damals noch in weiter Ferne. „Jack hatte große Ängste, fühlte sich oft nicht angenommen“, erläutert Diplom-Psychologe Can Gercekoglu vom Autismus Therapie- und Beratungszentrum Rheinland-Pfalz Nord. „Gleichzeitig hatte er große Ziele, wollte es trotz aller Widerstände schaffen.“ Der ausgewiesene Experte rund um das Thema Autismus begleitet Jack Herkes seit vielen Jahren und stellte den Kontakt zur Rhein-Mosel-Werkstatt für behinderte Menschen (RMW) her. Anfang 2016 startete Jack dort im Berufsbildungsbereich der Betriebsstätte in Simmern. „Oberstes Ziel war es, ihm Sicherheit, Stabilität und einen festen Bezugsrahmen zu geben“, sagt Brunhilde Wierzoch-Wald vom Sozialdienst der RMW.

Die Rahmenbedingungen passten. Jack Herkes sammelte Selbstvertrauen und Erfolgserlebnisse. Sechs Monate später begann er ein Praktikum bei seinem jetzigen Arbeitgeber und begeisterte von Anfang an seine Kollegen und Vorgesetzten. „Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt, wir legen großen Wert auf ein gutes Betriebsklima mit Familienfreundlichkeit und sozialem Engagement“, sagt Geschäftsführer Armin Menges. „Jack hat hier seinen Platz, er ist ein Gewinn für unsere Firma.“ Aus dem Praktikum wurde zunächst ein ausgegliederter Berufsbildungsplatz mit Begleitung der RMW, schließlich ein festes Arbeitsverhältnis.

Morgens um acht Uhr beginnt Jacks Arbeitstag. Nach der Gassirunde mit dem Hund erledigt er seine Arbeit gewissenhaft und zuverlässig. In seinem Werkraum fertigt er Prospektständer und -klappen für Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Maschinen beherrscht er spielend, sein Arbeitsplatz ist immer penibel aufgeräumt und sauber. Darüber hinaus gehören die Grünflächen auf dem kompletten Firmengelände zu seinem Revier. Jack ist aufgrund seiner Autismus-Spektrum-Störung sehr ins Detail verliebt und kümmert sich liebevoll um „seine“ Pflanzen. Sein Chef gibt ihm alle Zeit der Welt und weiß die Zuverlässigkeit und qualitativ gute Arbeit seines Mitarbeiters sehr zu schätzen.

Am Steuer ist er der Chef

Beide teilen auch ein gemeinsames Hobby, die Liebe zu Modelleisenbahnen. Regelmäßig machen sie sich gemeinsam auf den Weg zu den Vereinstreffen der Eisenbahnfreunde Rheingold in Boppard. „Am Steuer sitze ich, so bin ich nach Feierabend der Chef im Auto“, schmunzelt Jack Herkes und ist sichtlich stolz, auch die Führerscheinprüfung geschafft zu haben – ein weiterer Meilenstein im Leben des jungen Mannes. „Ich bin sehr glücklich, den Sprung in ein ganz normales Arbeitsverhältnis geschafft zu haben. Jetzt verdiene ich mein eigenes Geld und habe eine tolle, abwechslungsreiche Arbeit.“

Neben den tadellosen Arbeitsleistungen und der engen Kooperation aller Akteure gelang der Schritt auf den ersten Arbeitsmarkt auch dank des Budgets für Arbeit – ein Modell, das neben Rheinland-Pfalz auch einige andere Bundesländer erfolgreich praktizieren. „Der Kreis Cochem-Zell übernimmt als Kostenträger bis zu 75 Prozent des vom Arbeitgeber regelmäßig gezahlten Arbeitsentgelts“, erklärt Integrationsassistentin Clara Reichert von der Polytec Integrative, einer Tochtergesellschaft der RMW, die als Schnittstelle zwischen Werkstatt und Unternahmen agiert.

Der Kontakt zur RMW wird auch zukünftig bestehen. Der Hausmeister mit dem grünen Daumen wird einmal im Monat an Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen, deren Inhalte mit seinem Arbeitgeber abgesprochen sind. „Jack hat hier in Reckershausen seine Nische gefunden, ein Umfeld, in dem er seine Stärken zeigen kann, aber auch seine Schwächen angenommen werden“, ergänzt Psychologe Can Gercekoglu. „Er ist ein Musterbeispiel, was Menschen mit Handicaps leisten können, wenn die Rahmenbedingungen stimmen.“ Jack Herkes und Armin Menges nicken, beide mit einem Lächeln auf den Lippen. Es ist kurz vor Feierabend, aber noch genügend Zeit für einen Plausch bei einer Tasse Kaffee, schließlich steht der Mensch im Mittelpunkt – mit oder ohne Handicap spielt dabei keine Rolle.