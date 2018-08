In sanierter Burg soll der Gast verwöhnt werden

In wenigen Wochen wird das „Königliche Weinhaus Richard von Cornwall“ mit dem Weinbistro/Café und Restaurant in der Kurfürstlichen Burg eröffnen.

Das Restaurant im Königlichen Weinhaus Richard von Cornwall wird hinter den großen Rundbogenfenstern der Bopparder Burg untergebracht sein. Der Eröffnung in wenigen Wochen fiebern entgegen (von links): Klaudia Premka (Lebensgefährtin von Michael Schneider), Winzer Michael Schneider und Chefkoch Salvatore Morello. Foto: Suzanne Breitbach

Betreiber ist Winzer Michael Schneider, der von Sohn Yannick und Lebensgefährtin Klaudia Premka unterstützt wird. Nach der Burgsanierung und der Eröffnung des Museums wird die Gastronomie im Erdgeschoss, die barrierefrei erreichbar ist, endlich ihrer Bestimmung übergeben.

„Wir haben uns für den Namen Königliches Weinhaus Richard von Cornwall entschieden, weil um 1265 die Bopparder Burg an der Nordkante der römischen Stadtmauer durch König Richard von Cornwall errichtet wurde. In diesem wundervollen Ambiente können in wenigen Wochen unsere und andere Weine vom Mittelrhein und feine Speisen im Restaurant, im Innenhof, unter der Linde oder im Weinbistro genossen werden“, sagt Michael Schneider.

Tische und Stühle sind bestellt, der Thekenbau ist organisiert. Das Weingut Michael Schneider wird nach der Eröffnung des Gastronomiebetriebes seinen Weinverkauf komplett in die Burg verlegen. „Wir halten uns überwiegend in den Weinbergen und in der Burg auf, zu Hause wird der Weinverkauf dann schwierig“, ergänzt Schneider. Sein Weingut ist auf stattliche 8,5 Hektar angewachsen. Im Angebot werden neben seinen eigenen Gewächsen auch einige Weine von Kollegen aus dem Mittelrheintal und aus dem Ausland sein. Aber nicht nur Wein und Sekt werden in der Gastronomie ausgeschenkt, Biertrinker werden nicht zu kurz kommen. Ein eigenes Burg-Bräu ist in Planung.

Das Königliche Weinhaus hat 120 Plätze im Außenbereich zu bieten

120 Sitzplätze bietet das Königliche Weinhaus im Außenbereich unter der Linde und entlang der Außenmauern an, davon 50 Sitzplätze im Restaurant, weitere 50 Plätze im Innenhof der Burg und 50 Plätze im Weinbistro. Farblich wird sich das Mobiliar des neuen Gastronomiebetriebs an das äußere Erscheinungsbild der Burg anpassen. 15 Mitarbeiter unterstützen Michael Schneider bei der täglichen Bewirtung der Gäste.

Das Weinbistro im nördlichen Teil der Burg (Eingang über die kleine Außentreppe an der Fähre) öffnet täglich von 10 bis 23 Uhr. In den ehemaligen Räumlichkeiten der Polizei Boppard können Kaffee, Tee, gekühlte Weine aus dem Bopparder Hamm und kleinere Speisen beim Blick aus dem Fenster auf Vater Rhein, die Schifffahrt und den Fährbetrieb genossen werden. Hier wird künftig der Weinverkauf des Weingutes Michael Schneider abgewickelt. Im südlichen Teil der Burg mit seinen großen Rundbogenfenstern werden im Restaurant die Tische gedeckt.

Über die südliche Außentreppe oder über den Innenhof der Burg ist das Restaurant erreichbar. Von Montag bis Freitag können Berufstätige mittags einen Businesslunch einnehmen. Ansonsten bietet Chefkoch Salvatore Morello mediterrane Küche mit französischem Einfluss à la carte oder als Menü an. „Genuss ist für uns oberste Priorität, wir setzen auf das saisonale, regionale Angebot. Im Vordergrund stehen dabei die Qualität der Produkte und ein gutes Preissegment. Unsere Küche wird modern ausgerichtet sein. Freitags soll frischer Fisch unsere Speisekarte ergänzen“, macht der Chefkoch ersten Vorgeschmack auf seine Kochkünste. Salvatore Morello ist 33 Jahre alt, hat in der Sterne-Gastronomie viel Erfahrung sammeln können. Seine Stationen waren: Frankreich, Italien, im Parkhotel in Baden-Baden, Hotel Kempinski und Hotel Regent Berlin. Ihm zur Seite steht Sous-Chef Simeone Larossa.

Gastronomiebetrieb will auch beim Kulturangebot auf der Höhe sein

Bis Chefkoch Morello und seine Küchenmannschaft den Herd anwerfen können, stehen noch die Ofenanschlüsse an. Die Gastronomieküche ist durch die Stadt Boppard eingebaut worden. In spätestens einer Woche will er die Küche in Betrieb nehmen und erste Speisen zur Probe zubereiten. Im Anschluss daran soll die Speisekarte fertiggestellt werden.

„Wir sind das Leben, hier ist immer was los, Sterneköche werden zum Mitkochen eingeladen“, machen Chefkoch Salvatore Morello und Betreiber Michael Schneider auf ihre Events aufmerksam. Ob Musik im Innenhof, Kochveranstaltungen, der neue Gastronomiebetrieb am Bopparder Rheinufer möchte das kulturelle Angebot im Rahmen seiner Möglichkeiten beleben.

Das Königliche Weinhaus Richard von Cornwall wird sein Angebot mit Weinproben, Familien- und Geburtstagsfeiern, Hochzeitsgesellschaften oder dem Sektempfang nach der standesamtlichen Hochzeit im vorübergehenden Standesamt der Stadt Boppard im Erdgeschoss der Burg ergänzen.

Ein früherer Pachtvertrag mit einem anderen Gastronom wurde von der Stadtratsmehrheit nicht akzeptiert und rückgängig gemacht. Im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens fand sich lediglich ein Bewerber. „Schnell war klar, dass das frühere Pachtergebnis nicht mehr erreichbar war“, blickt Bürgermeister Walter Bersch zurück. Im nichtöffentlichen Teil einer Stadtratssitzung informierte er die Ratsmitglieder.

In Folge dessen bewarben sich drei Interessenten, wovon zwei Bewerber ein konkretes Angebot abgaben. Der Stadtrat hat sich mehrheitlich für die Konzeption von Michael Schneider entschieden, mit dem der Pachtvertrag unverzüglich abgeschlossen wurde. Alle festen Einbauten hat die Stadt Boppard finanziert, das bewegliche Mobiliar bringt Michael Schneider ein.

Reservierungen sind bereits möglich unter Tel. 06742/2373 oder per E-Mail: info@michael-schneider.wine.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach