In Rheinböllen dreht sich alles rund ums Pferd

Mit der Fohlenregistrierung und der Stuteneintragung vom Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar begann das 62. Reit- und Springturnier des Reit- und Fahrvereins Rheinböllen. Die Fohlen aus dem Bereich des Pferdezuchtvereins Hunsrück-Rhein-Nahe-Mosel wurden präsentiert, besprochen und prämiert. Vorgestellt wurden die Rassen Shetlandponys, Deutsche Reitponys und Deutsche Springpferde. Die Jury stand unter der Leitung von Hans-Willi Kusserow.

Eine Jury unter Leitung von Hans-Willi Kusserow nahm die Pferde zur Eintragung ins Zuchtbuch genau unter die Lupe.

Foto: Werner Dupuis

Ziel des Verbandes ist die Schaffung einer größeren Zuchtpopulation, die zentrale Zuchtbuchführung, die Förderung von züchterischen Veranstaltungen und die Verbesserung des Absatzes von Pferden in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Präsident ist seit 19 Jahre Karl Heinz Bange vom Gut Marienborn bei Seibersbach, Geschäftsführer ist Roland Labohm aus Halsenbach.

Seit jeher setzt sich der Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar neben der Reitpferdezucht und dem Turniersport für die Betreuung der zahlreichen Ponyrassen und des Freizeitsports ein. Das jährlich durchgeführte Ponyforum ist eine weit über die heimischen Grenzen hinaus bedeutende Veranstaltung, die ganz im Zeichen der Ponyzucht und des Ponysports steht. Die Reitpferdezucht in Rheinland-Pfalz-Saar orientiert sich an der internationalen Sportpferdezucht. Gezüchtet wird analog zu den anderen deutschen Pferdezuchtverbänden ein edles Pferd mit schwungvollen, raumgreifenden, elastischen Bewegungen, das aufgrund seines Temperamentes, seines Charakters für Reitzwecke jeder Art geeignet ist. Die Zucht von schwerpunktmäßig Dressur-, Spring- und Vielseitigkeitssport veranlagten Pferden ist dabei ebenso erwünscht wie die Zucht von Pferden für den Breitensport. Das Warmblut hatte im südlichen Verbandsgebiet eine lange Tradition. Seit über 250 Jahre werden hier Pferde gezüchtet.

Die von den Shetlandinseln stammenden Ponys zeichnen sich durch ihre Robustheit, Kinderfreundlichkeit aber auch etwas sturen Charakter aus. Die bis zu 107 Zentimeter großen Vierbeiner gibt es in einer bunten Farbenvielfalt. Das Deutsche Classic Pony ist ein modernes Kleinpony, das den heutigen Anforderungen an ein elegantes Fahr-, Reit- und Freizeitpony in besonderer Weise entspricht. Das Classic Pony ist einer Widerristhöhe von bis etwa 112 Zentimeter etwas größer als das Shetland-Pony. Es entspricht mit seinen Merkmalen einem modernen Ponytypus.

Als Freizeit- und Sportpony erfreut es sich den vergangenen Jahren einer deutlichen Nachfrage. Insbesondere im Fahrsport sind Classic Ponys mit ihrer Leistungsbereitschaft und Wendigkeit erfolgreich vertreten. Im Alter zwischen 3 und 4 Jahren erfolgt der Eintrag der Stuten in das Zuchtbuch. Sieben Kriterien müssen dafür erfüllt sein. Dazu gehört unter anderem das Verhalten, der Körperbau, der Bewegungsablauf im Schritt, Trab und Galopp, letztendlich das gesamte Erscheinungsbild.

Nachmittags begann das eigentliche Turnier. Mit den jungen Pferden fanden verschiedene Prüfungen statt, bei denen ihre Anlagen begutachtet wurden. Züchter und Zuschauer konnten sehen welch Potenzial in ihren Nachwuchspferden steckt.

Am heutigen Freitagabend können sich ab 17.30 Uhr junge Pferde aus dem Verbandsgebiet für das Deutsche Fohlenchampionat in Lienen im Teutoburger Wald qualifizieren. Zwei Turniertage mit einem reichhaltigen Programm mit Spring- und Dressurprüfungen schließen sich am Samstag und Sonntag an. Jeweils ab 7 Uhr in der Frühe verspricht der Veranstalter erstklassigen Pferdesport.

Weitere Infos unter www. rufv-rheinboellen.de

Von unserem Reporter Werner Dupuis