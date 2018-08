In neues Unternehmen? 96 Sicherheitskräfte werden am Hahn weiter gebraucht

96 Mitarbeiter der Kötter Aviation Security SE & Co. KG fürchten um ihre Jobs auf dem Flughafen Hahn. Der Vertrag der Sicherheitsfirma mit der Flughafengesellschaft läuft zum 31. März aus.

Ohne Sicherheitspersonal startet und landet auf dem Hahn kein Flugzeug. Ende März läuft der Vertrag mit einem Dienstleister aus.

Und den will der operative Geschäftsführer am Flughafen Hahn, Christoph Goetzmann, nicht verlängern. Gleichwohl versichert er, die Mitarbeiter auch weiterhin am Hahn beschäftigen zu wollen.

In welcher Form allerdings, ist noch nicht endgültig geklärt. Im Gespräch mit unserer Zeitung kündigt Goetzmann an, dass die Sicherheitsleute in ein neues Unternehmen auf dem Hahn kommen sollen. Genauer wollte sich der Geschäftsführer noch nicht darüber äußern.

Sicherheitsteam wird gebraucht

Fakt ist, dass am 1. April 0 Uhr, auf dem Flughafen eine leistungsfähige Sicherheitsmannschaft bereit stehen muss, sonst müsste der Flugbetrieb eingestellt werden. Die Flughafengesellschaft steht also unter Zugzwang, denn Kötter-Security übernimmt am Flughafen Hahn derzeit alle Sicherheitsleistungen nach Paragraf 8 des Luftsicherungsgesetzes. Und darauf sind die 96 Mitarbeiter auch geschult. Zu ihren Aufgaben gehören Kontrollen an den Flughafentoren, auf verschiedenen Positionen auf dem Flughafengelände, auch innerhalb des umzäunten Bereichs, auf der sogenannten Luftseite. Wenn also beispielsweise ein Fahrzeug aufs Vorfeld fährt, wird es von Kötter-Leuten geleitet.

Bis zum Ende des Monats muss also garantiert sein, dass diese Aufgaben auf dem Hahn auch weiterhin wahrgenommen werden. Die Zeit drängt, und das räumt auch Goetzmann ein. Ihm ist allerdings klar daran gelegen, dass die Kötter-Mitarbeiter, die hauptsächlich in der Region um den Flughafen Hahn wohnen, sich keine Sorgen zu machen brauchen: „Jeder von den Mitarbeitern, der bereit ist, seine arbeitsvertraglichen Pflichten zu erbringen, ist herzlich willkommen, das auch in Zukunft zu tun. Wir sind offen für sozialverträgliche Lösungen.“

Um die geht es auch Peter Lange, Geschäftsführender Direktor der Kötter Aviation Security. Im Gespräch mit unserer Zeitung sagt er: „Die Frage ist, auf welcher Grundlage unsere 96 Mitarbeiter mit einer Weiterbeschäftigung rechnen können.“ Lange verweist auf die soziale Verantwortung für seine Belegschaft und verspricht: „Wir setzen uns ein, wo wir können.“ Das hat er den Mitarbeitern auch in dieser Woche im Rahmen einer Betriebsversammlung so gesagt. Bislang hätten die Kötter-Mitarbeiter keinerlei Signale erhalten, wie sich der Flughafen zu positionieren gedenkt. „Das Ganze muss baldmöglichst konkretisiert werden. Wir bieten zu jeder Zeit Gespräche an“, sagt Lange.

Konditionen müssen stimmen

Sein Unternehmen sei jederzeit bereit, auch über den 31. März hinaus die Sicherheitsdienstleistung anzubieten. „Allerdings müssen die Konditionen stimmen“, sagt der Geschäftsführer und erklärt, dass sein Unternehmen momentan am Hahn ein Minusgeschäft macht. Der ursprüngliche Vertrag der Flughafen Frankfurt-Hahn-GmbH sei bereits zum 31. März 2016 ausgelaufen. „Er wurde dann zweimal jeweils um ein Jahr verlängert. Es war immer eine harmonische Beziehung zwischen Flughafengesellschaft und Kötter. Wir haben alles gemacht, was möglich war“, so Lange. Zwischenzeitliche Tariferhöhungen habe Kötter mitgetragen. Gleichzeitig habe es aber seitens des Flughafens keine Anpassung der Vergütung für die Dienstleistung gegeben. „Daher machen wir seit längerer Zeit Verluste am Hahn“, erklärt Lange. Falls es seitens der Flughafenleitung nicht in absehbarer Zeit Signale gebe, wo die Reise hingeht, „sind wir als Unternehmen gezwungen, gemeinsam mit dem Betriebsrat einen Sozialplan auszuarbeiten und unseren Mitarbeitern fristgerecht zu kündigen“, stellt Lange in Aussicht, betont aber im gleichen Atemzug: „Wir sind sofort bereit, weiterzumachen und reichen unsere Hand zu Gesprächen.“ Sollten die Mitarbeiter in ein anderes Unternehmen übernommen werden, verweist Lange auf die gesetzlichen Rechte und Pflichten. Paragraf 613a des Bürgerlichen Gesetzbuchs regelt diese.

Gesprächsbereit ist auch Christoph Goetzmann. Seine Absicht ist aber offenbar eine andere, denn den Vertrag mit Kötter will er nicht verlängern. Dennoch möchte er weiterhin auf die Leistungen und das Know-How der 96-Kötter-Mitarbeiter zurückgreifen. Nach seinen Plänen sollen diese aber in ein neues Unternehmen eintreten.

Dass Kötter behauptet, man habe vergeblich versucht, die Flughafengeschäftsführung zu einem Gespräch zu bewegen, weist HNA-Manager Goetzmann zurück: „Wenn Kötter mit uns sprechen möchte, sind wir natürlich bereit dazu. Wir können gern einen Termin vereinbaren.“

