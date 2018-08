In Gödenroth wird erweitert: Erfolgreiches Unternehmen schöpft Kraft aus der Natur

„Die Natur weiß und weist uns den Weg“, so lautet die Philosophie von PerNaturam. Beifutter für Brieftauben gehörte vor mehr als 30 Jahren zu den ersten Produkten. Die artgerechte Ernährung von Hunden, Katzen und Pferden steht heute im Mittelpunkt des florierenden Unternehmens, das 2014 von Holland in den Hunsrück nach Gödenroth gezogen ist.

Der Umzug hat dem Unternehmen gut getan. Nach eineinhalbjähriger Bauzeit konnte jetzt ein 900 Quadratmeter großer Anbau eingeweiht werden. Die Belegschaft wuchs in diesem Zeitraum von 15 auf mittlerweile 67 Mitarbeiter. Und weitere Pläne, darunter die Etablierung eines großen öffentlichen Gartens mit Heilpflanzen, besonderen Stauden, Sträuchern und Bäumen sind schon weit gediehen.

Seit über 30 Jahren beschäftigen sich der Biologe Klaus-Rainer Töllner und der Diplom-Ökologe Manfred Heßel mit der artgerechten Ernährung von Tieren. Sie erweitern ständig, gemeinsam mit ihren Mitarbeitern und Unterstützern, ihr Wissen über die Wirkung von Nähr- und Vitalstoffen. Die Natur dient dabei immer als Vorbild, ist Maßstab bei der Entwicklung von Produkten und Rezepturen.

Die lange Auseinandersetzung, inklusive der ganz persönlichen Erfahrungen mit den eigenen Haustieren und ihren Bedürfnissen, führt bei PerNaturam zu Ergebnissen, die durchaus auch konträr zu etablierten Meinungen und Lehrbuchinhalten stehen. Oberstes Ziel von Töllner und Heßel ist es, die innere Balance zu den Tieren zu finden. Sie nutzen dabei die aktuellen Erkenntnisse der Ernährungswissenschaften und der Pflanzenheilkunde und setzen sie in ihrem Unternehmen in die Praxis um. Traditionelles Wissen wird verknüpft mit neuesten Forschungen. Dabei sind sie auch in engem Kontakt mit namhaften Universitäten. „Den Blick auf Althergebrachtes verlieren wir nie aus den Augen“, lautet ein Wahlspruch des Unternehmens.

600 Tonnen Wildkräuter, die von über 200 Arten stammen, werden jährlich in Gödenroth verarbeitet. Sie stammen überwiegend aus Wildsammlungen aus einem Gebiet zwischen Baltikum und Balkan. Um eine kontinuierliche Versorgung zu sichern, aber auch um die Pflanzenbestände zu schonen, wird großen Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. „Wir kennen alle Unternehmen und wegen der langjährigen Zusammenarbeit zum Teil sogar die Sammler“, weiß Stefan Klingele von der Geschäftsführung. Die komplette Lieferkette kann in der Regel lückenlos vom Feld oder der Sammelregion bis nach Gödenroth verfolgt werden. Bis die Produkte beim Verbraucher ankommen, durchlaufen sie eine Vielzahl von Qualitätskontrollen. Größten Wert wird auf eine qualifizierte Beratung gelegt. In einem hauseigenen Callcenter stehen Experten bereit, um Fragen der Kunden zu beantworten.

Parallel zu den Nahrungsergänzungsmitteln für Tiere wurde mit „Hortulust“ eine neue Sparte ins Leben gerufen. Die Gartenprodukte ermöglichen eine natürliche Düngung des Bodens. Der Bodenaktivator besteht aus Urgesteinsmehl, Meeresalgen, Urferment und dem Extrakt ausgesuchter Kräuter. Die Mixtur ist angepasst an den Bedarf der Pflanzen und ihrer Mikroorganismen. Je nach Anwendung wird das Urferment mit verschiedenen Pflanzenauszügen angereichert, die jeweils gezielte Wirkungen entfalten. Zur Vermeidung von Plastikmüll werden die Produkte in Keramikbehältern aus dem Kannebäckerland gefüllt.

Neben dem neuen Verwaltungstrakt, dessen Bau mit 614.000 Euro aus einem Förderprogramm für den ländlichen Raum unterstützt wurde, entsteht zur Zeit auf 12.000 Quadratmeter ein „Lebensmittelpunktgarten“ mit Heilpflanzen, Gemüsen, Sträuchern und Obstbäumen. Mit allen Sinnen soll für jedermann die Natur erlebbar gemacht werden. Regie führt Heike Boomgaarden. Landfrauen, Kindergärten, Schulen und alle, die einen „grünen Daumen“ haben, will die Gartenbauingenieurin und Fernsehmoderatorin an diesem besonderen Garten beteiligen. Allen Gartenfreunden soll das Wissen an die Hand gegeben werden, um vielfältige, lebendige und zukunftsfähige Gärten anzulegen und zu bewirtschaften.

