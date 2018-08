In Emmelshausen feiert der Lenz ein erstes Erwachen

Wer hätte das noch vor einer Woche gedacht. Am Palmsonntag lag der Frühling in der Luft. So konnte der „Emmelshausener Frühling“ tatsächlich halten, was er versprach: Dass die Besucher bei ihrem vorösterlichen Bummel durch die autofreie Rhein-Mosel-Straße viele genüssliche Momente erleben.

Ja, es war einiges gebacken, sowohl in den Geschäften als auch draußen, an den Ständen am Straßenrand. So auch ein überdimensionierter Streuselkuchen vor der Bäckerei Krechel. Pünktlich um 14.30 Uhr schnitten Stadtbürgermeisterin Andrea Mallmann und Sascha Thönges, Vorsitzender des Verkehrs- und Gewerbevereins (VGV), den mehrere Quadratmeter umfassenden Kuchen an. Es war eine Herzenssache des VGV. Denn der Erlös aus dem Verkauf ist für das Kinder- und Jugendhospiz in Koblenz bestimmt. Und die Besucher unterstützten die gute Sache: Der Kuchen ging weg wie warme Semmeln.

Von den offenen Geschäfte an diesem schönen Sonnentag ging ein besonderer Reiz aus. Einkaufen war ein Bestandteil des genüsslichen Bummelns. Es war ein entschleunigender Vorgang, fernab jedweder Alltagshektik. Das lag auch an den Einzelhändlern, die die für ihre Gäste ein Gläschen Sekt oder einige Leckereien bereithielten und noch dazu das ein oder andere Schnäppchen auf Lager hatten.

Draußen herrschte von Anfang an eine tolle Stimmung. Sobald um 13 Uhr der Startschuss zum verkaufsoffenen Sonntag gefallen war, füllte sich die Einkaufsmeile nach und nach. Selten zuvor hatten sich so viele Teilnehmer mit ihren Ständen angemeldet. So regierte die Vielfalt. Der Tag nahm immer mehr Straßenfest-Charakter an. Zwei Musikanten boten Live-Musik, ein Fitness-Studio unterhielt das Publikum mit perfekt einstudierten Tänzen, es gab Informationen über saubere Energie und Fotovoltaik, über Brennstoffe und Wohnmobile. Gleich vier heimische Autohäuser präsentierten Neuheiten auf dem Automarkt. Es gab Aktionen der Geschäftswelt, Gewinnspiele, die das Mitmachen zu einer lukrativen Angelegenheit machen konnten, die unterschiedlichsten kulinarischen Köstlichkeiten, gleich mehrere Stände mit Waffeln und Gebäck. Kurzum: Für alle Geschmäcker war etwas dabei.

Auch die kleinen Besucher kamen auf ihre Kosten. Das Karussell drehte sich ununterbrochen. Auch eine Hüpfburg war aufgebaut. Für die Leckermäuler stand ein Mandelwagen bereit. Zudem zog ein Kinderflohmarkt die Aufmerksamkeit der Kleinen auf sich.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling