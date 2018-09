In der Trauer geht das Leben weiter: Sensible Kunst für Friedhofshalle

Die Büchenbeurener Künstlerin Jutta Christ hat ihrer Ortsgemeinde den Entwurf eines Glasfensters für den Abschiedsraum der Friedhofshalle geschenkt. Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Friedhof in Büchenbeuren das neue Glasfenster zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorgestellt. Am Sonntag hatten Interessierte die Möglichkeit, sich das Fenster in aller Ruhe anzuschauen. Ansonsten ist die Friedhofshalle ja nur zu traurigen Anlässen geöffnet.

Pfarrerin Sandra Menzel (links) und Büchenbeurens Ortsbürgermeister Guido Scherer freuen sich über das neue Fenster im Abschiedsraum der Friedhofshalle. Künstlerin Jutta Christ schenkte den Entwurf ihrer Heimatgemeinde.

Foto: Gisela Wagner

Der Einbau des Fensters bildete den Abschluss der Renovierungsarbeiten, die im vergangenen Jahr begannen. Das neue Fenster taucht den Raum in ein helles, transparentes Licht. Zuvor waren an der nördlichen Wand Glasbausteinelemente verbaut, alles war sehr dunkel und finster, daher war es für die Betrachter nun umso erfreulicher, die strahlende, farbige Atmosphäre zu genießen.

Geschenk für Heimatgemeinde

Die Gestaltung des Fensters erfolgte nach einem Entwurf von Jutta Christ, den sie ihrer Heimatgemeinde zum Geschenk machte. Guido Scherer, Bürgermeister der Ortsgemeinde Büchenbeuren, begrüßte zur Vorstellung zahlreiche Gäste. Er schilderte, dass die Initiative, den Raum mit einem Glasfenster ansprechend zu gestalten, von Pfarrerin Sandra Menzel ausgegangen sei. Seitens der Gemeinde wünschte man sich ein abstraktes Motiv, man wollte keine Bleiverglasung, und da es sich um eine gemeindliche Einrichtung handelt, sollten keine christlichen Symbole enthalten sein, denn alle Menschen sollen sich hier aufgehoben fühlen, sagte Scherer.

Mit diesen Vorgaben trat man an Jutta Christ mit der Bitte heran, ein entsprechendes Fenster zu gestalten. Einer von vier Entwürfen, fand die Zustimmung des Gemeinderats. Die Kunstglaserei Rottweil setzte ihn in Zusammenarbeit mit der Künstlerin um. Die Gläser wurden von einer Glashütte im Bayerischen Wald hergestellt und auf Tafeln von 60 mal 90 cm geliefert.

Nun war Holger Hoffmann von der Kunstglaserei Rottweil gefordert. Der Entwurf wurde im Maßstab 1:2,5 auf Schablonen aus Karton und später auf Glas übertragen. Fast 170 Einzelteile wurden von ihm aus den ausgewählten Gläsern ausgeschnitten und bearbeitet. Das Glas wurde mit Quarzsand aufgeraut, damit es nicht zu durchsichtig wirkt. Eine spezielle Streuung des Lichtes konnte mit dieser Technik erreicht werden. Mit Silikonkleber wurden die Teile danach auf einer kompletten Glasscheibe aufgebracht und mit einer weiteren Scheibe zu einer Isolierverglasung miteinander verbunden. Mit seinem Werk ist der Kunstglaser aus Rottweil, der in der vergangenen Woche das Fenster eingebaut hat, sehr zufrieden. Auch die Künstlerin ist mit der Umsetzung ihres Entwurfes im Einklang. Jutta Christ war es schon lange ein Anliegen, sich in irgendeiner Weise mit einer Arbeit in ihrer Heimatgemeinde einzubringen. Mit dem Glasfenster ist ihr das hervorragend gelungen.

Ohne christliche Symbole

Jutta Christ erläuterte am Sonntagmorgen die Entstehung des Entwurfes. Für sie war es zunächst schwierig, in ein und demselben Bild über Tod, Trauer, Abschied, Trost und Hoffnung zu sprechen – ohne die Zuhilfenahme von christlichen Symbolen. Nach monatelangen Überlegungen, zahllosen Skizzen, bis hin zu maßstabgetreu ausgeführten Bildern, die im Papierkorb landeten, sei sie dann zur vorliegenden Lösung gekommen.

Anfangs sei ihr der Entwurf „ein bisschen zu einfach“ erschienen, doch selbst große Künstler der Gegenwart, wie zum Beispiel Gerhard Richter, der ein Fenster im Kölner Dom gestaltet habe, arbeite mit zahllosen farbigen Quadraten. Sie selbst habe in ihren Bildern immer Einfachheit angestrebt, keine Schnörkel, keine Deko und modisches Gedöns.

Auch der von ihr gestaltete Erinnerungsort an der Synagoge in Laufersweiler, der im Wesentlichen aus Würfeln und Rechtecken bestehe, werde in seiner einfachen Bildsprache verstanden.

In Büchenbeuren arbeitete sie mit farbigen Quadraten. Die dunkleren Elemente gestaltete sie in kalten Farben, diese sollten im unteren Bildbereich das Schwere, die Last und die Trauer ausdrücken. Oben, wo der Himmel ist, die Sonne scheint, wo es warm ist, wo man sich freut, ordnete sie die Quadrate mit den warmen Farbtönen an. Die helle runde Scheibe Im Zentrum des Fensterrechtecks offenbart ihre Bedeutung wie von selbst. Mitten im Dunkeln kann man die Sonne nicht am Hellsein hindern, mitten im Schweren, mitten in der Trauer geht das Leben unbeirrt seinen Gang.

Die Quadrate hat die Künstlerin von Hand gezeichnet und ausgemalt, absichtlich nicht regelmäßig, nicht mit dem Lineal gezogen. Sie sind vielmehr verschieden, ein bisschen wacklig, wie die Episoden im Menschenleben, so Jutta Christ, die voller Freude feststellte, dass das Werk durch die meisterliche Arbeit der Glaskünstler aus Rottweil gelungen sei.

Mit viel Beifall bestätigten die Besucher diesen Eindruck. Auch Pfarrerin Sandra Menzel hielt das Fenster für ein gelungenes Werk, sie stehe am häufigsten hier und freue sich über mehr Licht und Wärme. Ihr Dank ging an die Ortsgemeinde und an die Künstlerin.

Von unserer Mitarbeiterin

Gisela Wagner