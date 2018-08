In Buchholz entsteht eine weitere Kita-Gruppe

Eine Krippengruppe für zehn Kinder unter drei Jahren existiert bereits in Buchholz. Jetzt wird im wachsenden Höhenstadtteil Platz für die Betreuung weiterer 15 Kinder geschaffen. Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Wo jetzt die Garage steht, soll der eingeschossige Anbau entstehen und direkt an das Gebäude anbinden. Pünktlich zum 1. Dezember soll die neue altersgemischte Gruppe in Buchholz bezugsfertig sein.

Foto: Suzanne Breitbach

Kurz vor Weihnachten wurde in einem ehemaligen Wohnhaus in der Buchholzer Casinostraße die Krippengruppe ihrer Bestimmung übergeben. Das „kleine Abenteuer“, so der Name der Betreuungseinrichtung für die ganz Kleinen, nahm seinen Lauf. Damit ist in der Stadt Boppard die dritte Krippengruppe innerhalb weniger Wochen in Betrieb gegangen. Zuvor wurden in der Kernstadt zwei Gruppen eröffnet. Es ist Platz geschaffen worden für 30 zusätzliche Kinder unter drei Jahren.

380.000 Euro hat die Krippengruppe gekostet, einschließlich Kauf des Wohnhauses und kompletter Einrichtung. Das Land gewährt einen Zuschuss von 172.000 Euro. Schon damals war absehbar, dass die Stadt Boppard noch weitere Kitaplätze benötigt und dass auch in Buchholz Handlungsbedarf besteht.

Der jetzt im Stadtrat beschlossene Anbau stößt bei einigen Buchholzer Kommunalpolitikern auf wenig Gegenliebe. Der Ortsbeirat hatte sich ursprünglich für einen Neubau eines Kindergartens ausgesprochen. Später, als ein Neubau vom Tisch war, gaben Kommunalpolitiker aus Buchholz einer Aufstockung der Kindertagesstätte „Abenteuerland“ den Vorzug gegenüber einem Anbau des „kleinen Abenteuers“. Der Buchholzer Ortsvorsteher Rudi Bersch, zugleich CDU-Stadtratsmitglied, hat gemeinsam mit seinem Buchholzer Parteifreund und Ratskollegen die Aufstockung der Sieben-Gruppen-Kita als Alternativantrag in den Stadtrat eingebracht, aber damit Schiffbruch erlitten. Nur fünf Stimmen gab es für diesen Änderungsantrag.

Als Hauptargument für die Aufstockung und gegen den Anbau führten Bersch und Möcklinghoff steigende Einwohnerzahlen im Niederkirchspiel ins Feld. Wegen der Baugebiete in den Gemeinden des Niederkirchspiels sei auch mit zunehmenden Kinderzahlen zu rechnen. „Es ist jetzt schon absehbar, dass im nächsten Jahr wieder zu wenig Platz da ist“, begründete Möcklinghoff den Antrag, einer Aufstockung den Vorzug zu geben. Denn dadurch könnten gleich mehrere Kindergartengruppen neu geschaffen werden.

„Wir brauchen in Buchholz eine zweite Gruppe in diesem Jahr und keine dritte im nächsten Jahr“, entgegnete Bürgermeister Walter Bersch. Für kommendes Jahr sei in Buchholz eben kein Bedarf ermittelt worden. Deshalb bekäme die Stadt auch keinen Zuschuss, wenn sie trotzdem mehr als eine zusätzliche Gruppe bauen würde.

Bei einer Aufstockung des Kindergartens Abenteuerland könne man von 1,1 Millionen Euro Kosten ausgehen, so Walter Bersch. Dabei seien die statischen Erfordernisse noch gar nicht ermittelt. Außerdem müsse während der gesamten Bauphase für den Sieben-Gruppen-Kindergarten ein Ausweichquartier gefunden werden.

Beschlossen hat der Stadtrat mit großer Mehrheit einen eingeschossigen Anbau an das bestehende Gebäude. Der entstehende Raum soll für eine kleine altersgemischte Gruppe (15 Plätze, davon maximal 7 Plätze für unter Dreijährige) genutzt werden. Fristgerecht zum 1. Dezember soll der Anbau bezogen werden können. „Wir benötigen bis dahin den Platz, um den Rechtsanspruch erfüllen zu können“, sagte Walter Bersch.

Der Anbau kostet etwa 437.000 Euro. An Fördermitteln gibt es 116.000 Euro. Im Haushaltsplan sind 190.000 Euro eingestellt. Ursprünglich ist die Stadtverwaltung vom Bau einer preiswerteren Krippengruppe ausgegangen.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling