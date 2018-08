In Boppard-Buchenau ist Kochen mit Flüchtlingen für zwei Koblenzer Studenten ein Türöffner für die Kommunikation

Küche statt Hörsaal, gemeinsam kochen statt einsam dicke Wälzer durcharbeiten. Für Thea Feske und Andreas Lehmann ist das Studium derzeit an der Universität Koblenz alles andere als eine trockene und eintönige Angelegenheit. Einmal in der Woche begeben sich die angehenden Sozialarbeiter nach Boppard-Buchenau ins ehemalige Hotel Royal und kochen mit geflüchteten Menschen aus Afghanistan, Syrien und dem Iran nach Herzenslust – ohne Vorgaben, aber mit viel Leidenschaft.

Andreas Lehmann (links) und Thea Feske (3. von links) von der Uni Koblenz kochen im Rahmen eines studentischen Projektes jeden Mittwoch im ehemaligen Hotel Royal in Boppard gemeinsam mit Flüchtlingen.

Foto: Privat

Das Hotel Royal ist seit einigen Jahren eine Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge. Betreut werden die Bewohner von der AWO Rheinland. Deren Mitarbeiterin Heike Cörper stellte den Kontakt zur Uni Koblenz her. Die Sozialarbeiterin hatte die Idee, Studenten der Sozialwissenschaften könnten doch im Studiengang „Soziale Arbeit“ Kochabende mit einer Gruppe von Flüchtlingen durchführen.

Gesagt, getan. Thea Feske und Andreas Lehmann ließen sich für ihren Bachelor-Studiengang darauf ein. „Gemeinsam über den Tellerrand“ tauften sie ihr studentisches Projekt. Ab 8. November 2017 begaben sie sich fast jeden Mittwoch, jeweils von 15 bis 21 Uhr, in die Unterkunft nach Buchenau.

Klar, am Anfang waren beide Seiten unsicher, ob das Ganze überhaupt funktionieren kann. Hier die Frauen und Männer aus dem Orient, die vor Krieg und Verfolgung Schutz in Deutschland suchen, kaum Deutsch sprechen und einen völlig anderen kulturellen Hintergrund haben. Dort die beiden angehenden Akademiker, die ihr berufliches Leben noch vor sich haben. Auf welche gemeinsame Basis sollen sich die Beteiligten stützen können? Doch die Unsicherheit auf beiden Seiten legte sich schnell. „Wir haben hervorragend miteinander harmoniert“, erzählt Andreas Lehmann. Dass wir so gut aufgenommen und jede Woche so herzlich empfangen würden, haben wir nicht erwartet.“ Bis zu zehn Personen in wechselnder Besetzung und unterschiedlichen Alters seien jedes Mal da gewesen, berichtet der 28-Jährige.

Und wie ließen sich orientalische und deutsche Küche miteinander kombinieren? „Sehr gut“, sagt Thea Feske. „Es gibt mehr Gemeinsamkeiten, als man denkt.“ Die 24-Jährige nennt die Vielzahl an Kartoffelgerichten. Aber es gibt auch große Unterschiede. Vor allem beim Würzen, bei den Gemüsesorten, selbst bei den Grundnahrungsmitteln. So ist die Weizengrütze Bulgur eines der Hauptnahrungsmittel im Orient. Es gibt sie als Beilage, als Füllung und für Salate. All diese Köstlichkeiten kennen jetzt die beiden Studenten. Und die Schutzsuchenden, von denen einige vielleicht für immer hier bleiben, wissen jetzt viel mehr über die deutsche Küche: So kennen sie nun beispielsweise Kohlrabi. Diese Gemüsepflanze war ihnen zuvor völlig unbekannt.

„Gemeinsam über den Tellerrand schauen.“ Natürlich geht es bei dem Projekt nicht nur ums Kochen. „Das Kochen war ein Türöffner“, sagt Andreas Lehmann, „eine Plattform für fruchtbare Begegnungen.“ Schnell werde einem klar, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt, „wenn man sich darauf einlässt“, ergänzt Thea Feske.

Und was nehmen die Beteiligten mit? Im Gelehrtendeutsch gesprochen, handelt es sich beim Projekt um eine niedrigschwellige Form der Kontaktaufnahme. Durch den ungezwungenen Austausch lernt man viel voneinander. Man muss nicht viel sprechen, kann aber eine Menge erfahren über fremde Sitten und Gebräuche.

Aber auch das rein Organisatorische war wichtiger Bestandteil des Projektes. Wir haben gelernt, ein Projekt zu planen, umzusetzen und zu evaluieren“, lautet das Fazit von Andreas Lehmann. „Unsere Sozialkompetenz hat sich dadurch erheblich gesteigert“, ergänzt seine Kommilitonin.

Aber auch die Flüchtlinge haben vom Projekt profitiert, was ja auch beabsichtigt war. „Ich bin sehr glücklich, deutsche Leute kennengelernt zu haben“, sagt Dilbrin Heso in flüssigem Deutsch. Seit zwei Jahren und vier Monaten ist der 27-jährige Syrer in Deutschland, davon die meiste Zeit im Hotel Royal in Boppard-Buchenau. Er war seit 8. November jedes Mal mit von der Partie.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling