In Boppard sitzen Kinder auf dem Trocknen – Eigeninitiative der Eltern ist gefragt

Immer weniger Kinder im Grundschulalter können nicht schwimmen. Die nebenstehenden Grafiken listen auf, wieviele Schulen im Bezirk Koblenz Schwimmunterricht erteilen und wo die Gründe dafür liegen, wenn es kein Schulschwimmen gibt.

Die Daten stammen aus einer Abfrage der ADD Trier und beziehen sich auf das Schuljahr 2015/16. Im Schulbezirk Koblenz gibt es 321 Grundschulen und 3 GRS+ (also verbundene Grund- und Realschulen+), macht insgesamt 324. Davon erteilen 207 Schwimmunterricht (64 Prozent), 117 keinen Schwimmunterricht (36 Prozent).

An 66 Schulen im Schulbezirk Koblenz fällt das Schulschwimmen aus, weil einfach kein Bad in der Nähe ist. Mit Blick auf den Landkreis Rhein-Hunsrück fällt dabei sofort Boppard ins Auge, wo der Stadtrat seit Jahren teilweise erbittert darüber streitet, wie die größte Kommune im Landkreis – mit steigenden Tourismuszahlen – wieder ein Bad bekommt. Aber auch der Kampf um den Erhalt des Freibads in Gemünden erhält vor diesem Hintergrund eine weitere inhaltliche Komponente. Dabei gab es dort am Freitag etwas Positives zu vermelden. Punkt 11 Uhr wurde das Freibad, dessen Heizung im Winter ausfiel und das vor dem endgültigen Aus stand, wieder eröffnet. Das vom Förderverein per Spendenaufruf zusammengetragene Geld und die gedeckelte Fördersumme der Verbandsgemeinde Kirchberg reichten aus, um die Heizung zu finanzieren.

Düster sieht es noch am Rhein aus: In Boppard wurde das Freibad im September 2008 geschlossen. Ostern 2010 machte auch das Hallenbad zu. Seither gibt es an den Grundschulen in Boppard keinen Schwimmunterricht mehr. Bopparder Eltern, die bestrebt sind, dass ihre Kinder schwimmen können, müssen daher Eigeninitiative zeigen. Nach der Schließung der Bäder und dem damit verbundenen Wegfall des Schulschwimmens bleibt nur die private Ausbildung. Die DLRG Ortsgruppe Boppard bietet seit vielen Jahren Kleinkinderschwimmen an. Donnerstags findet von 16.30 bis 18 Uhr die Schwimmausbildung von Kindern im Alter von fünf bis zehn Jahren im Emmelshausener Hallenbad statt. Hier können Kinder, die das Seepferdchen bereits abgelegt haben, ihre Schwimmfähigkeiten intensivieren. Die Belohnung mit dem Bronzenen oder Silbernen Schwimmabzeichen lockt derzeit rund 30 Kinder und ihre Eltern zum Kurs.

„Die Kinderzahl in der Schwimmausbildung ist derzeit nicht rückläufig, im Gegenteil. Wir bilden momentan viele Kinder aus dem Bereich Mosel aus“, sagt die Übungsleiterin und Leiterin des Kleinkinderschwimmens, Gudrun Kabbani. „Die Bereitschaft, die Kinder zum regelmäßigen Training einige Kilometer von der eigenen Haustüre entfernt zu fahren, sinkt. Dafür verantwortlich sind die Berufstätigkeit beider Elternteile, hohe Anfahrtkosten und der immense Zeitaufwand“, sagt die Übungsleiterin und ergänzt: „Es ist wichtig, dass in Boppard endlich wieder ein Bad eröffnet.“ Immerhin: Das Freibad soll nach seiner Sanierung als einziges Thermalfreibad im Land im nächsten Jahr wieder öffnen.

An verschiedenen Standorten mit Schwimmbad im Kreis wird in der Regel auch Schwimmunterricht angeboten, sei es seitens der DLRG oder im Rahmen des Schulschwimmens der Grundschulen.

Das Rheingoldbad in St.Goar-Werlau wurde 2017 nach seiner Sanierung wiedereröffnet. In dem Freibad wurde im vergangenen Jahr ein Schwimmkurs angeboten. Es gab viele Nachfragen, aber am Ende waren nur sechs Kinder übrig. Für dieses Jahr gibt es noch keine Anfragen, es ist aber wieder ein Schwimmkurs geplant, den die beiden Schwimmmeister organisieren. Allerdings können die Kurse nur vor oder nach dem regulären Badebetrieb stattfinden. Im vergangenen Jahr war das von 9 bis 10 Uhr, und um diese Zeit ist es noch relativ kalt im Freibad, was ein Grund für das vergleichsweise geringe Interesse sein könnte. Die Schwimmmeister möchten in Zukunft aber auch gern Kurse im Winter in einem der umliegenden Bäder anbieten, Gespräche werden dazu bereits geführt.

Das Panoramabad Emmelshausen hat keine Probleme mit der Außentemperatur, denn es ist ein Hallenbad. Es wurde 2014/2015 generalsaniert. Hier gibt es regelmäßig Schwimmkurse, die über fünf Wochen laufen und jeweils um 13.15 Uhr entweder dienstags plus freitags oder mittwochs plus samstags stattfinden. Ein Kurs umfasst zehn Kinder. Die Eltern müssen anwesend sein und warten im Café. Die Kurse sind immer ausgebucht. Auf der Warteliste stehen immer um die 40 Kinder – und wie erwähnt lernen hier auch Bopparder Kinder das Schwimmen.

Im Kastellauner Hallenbad Aqua Fit finden regelmäßige Schwimmkurse statt. Auch für das Rheinböllener Freizeitbad trifft dies zu. Die DLRG Ortsgruppe Rheinböllen bietet für Kinder ab dem vierten Lebensjahr einen Kleinkinder-Schwimmkurs an.

Schulschwimmen in der Kreisstadt gibt's im Freizeitbad. Das Simmerner Bad bietet zudem Schwimmkurse für Kinder und Anfängerschwimmkurse ab dem 5. Lebensjahr an sowie Förderschwimmkurse für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Die Kurse werden fortlaufend angeboten.

Vorübergehend schlecht sieht es in der größten Verbandsgemeinde des Kreises aus, denn Kirchbergs Hallen- und Freibad ist aufgrund von Sanierungs- und Umbauarbeiten bis voraussichtlich Ende dieses Jahres geschlossen. Bisher fanden dort Kinder-Schwimmkurse von September bis Mai statt. Nach Wiedereröffnung werden diese auch wieder angeboten. Im Hallenbad Sohren-Büchenbeuren finden Kinderschwimmkurse von September bis Mai statt. In Gemünden gibt es keine Schwimmkurse – aber seit Freitag ist das Bad wieder auf.

Von Denise Bergfeld, Volker Boch und Thomas Torkler