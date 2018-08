In Abend- und Bademode überzeugend: Erste Miss Mittelrhein kommt aus Bonn

Talia Sachs ist die erste Miss Mittelrhein. Die 18-jährige Abiturientin aus Bonn gewann am Samstagabend die Ausscheidung am Oberweseler Rheinstrand.

Wahl der Miss Mittelrhein 1 von 34 Jasmins Familie ließ sich die Wahl der Miss Mittelrhein nicht entgehen. Foto: Thomas Torkler 2 von 34 Saman fand den richtige Groove und bekam viel Applaus. Foto: Thomas Torkler 3 von 34 Saman aus Kastellaun unterhielt als Beatboxer die Zuschauer vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung. Foto: Thomas Torkler 4 von 34 Der Oberweseler Rheinstrand bot das passende Ambiente für die Wahl der Miss Mittelrhein. Foto: Thomas Torkler 5 von 34 Bei der Kandidatinnenvorstellung ging es locker zu. Es durfte auch mal gescherzt werden, hier mit Startnummer 7, Kelly, die gern shoppen geht. Foto: Thomas Torkler 6 von 34 Die fünfköpfige Jury führte sorgfältig Buch und hatte am Ende zu entscheiden: Nur eine Kandidatin konnte Miss Mittelrhein werden. Foto: Thomas Torkler 7 von 34 Jede Kandidatin stellte Lutz Riemenschneider einzeln vor, hier Janina mit der Startnummer 9. Foto: Thomas Torkler 8 von 34 Ihr Abendkleid wählten die Kandidatinnen selbst aus. Foto: Thomas Torkler 9 von 34 Aufmerksam verfolgte das Publikum das Geschehen auf der Bühne. Foto: Thomas Torkler 10 von 34 "Für jeden Hintern die passende Hose" – mit diesem Slogan wirbt das Traditionsgeschäft aus dem Hunsrück – die Miss-Mittelrhein-Kandidatinnen belegten den Spruch. "Gilt übrigens auch für Männer", ergänzte Moderator Lutz Riemenschneider. Foto: Thomas Torkler 11 von 34 Eine gute Figur machten die Kandidatinnen in den Hosen des Külzer Unternehmens Wust. Foto: Thomas Torkler 12 von 34 Jeans, kurz und lang, kamen von der Firma Wust aus Külz. Die Mädels präsentierten die Kleidung in einer Extrarunde auf dem Laufsteg. Foto: Thomas Torkler 13 von 34 Moderator Lutz Riemenschneider (rechts) bedankt sich bei Veranstalter Timo Ahrens für die perfekte Organisation der Misswahl. Foto: Thomas Torkler 14 von 34 Startnummer 1 in der Hand, aber am Ende Zweite: die 20-jährige Abiturientin Jasmin Rosenbach aus Boppard. Foto: Thomas Torkler 15 von 34 Startnummer 2 und Drittplatzierte Julia Kirschner (23) ist Vertriebsmitarbeiterin. Foto: Thomas Torkler 16 von 34 Startnummer 3 und spätere Siegerin: Talia Sachs. Die 18-Jährige Abiturientin aus Bonn will Medizin studieren. Foto: Thomas Torkler 17 von 34 Startnummer (4): Emilia (19), angehende Bankkauffrau. Foto: Thomas Torkler 18 von 34 Startnummer 5: Lydia (19), angehende Kinderkrankenschwester. Foto: Thomas Torkler 19 von 34 Startnummer 6: Marisa (21), Apotheken-Angestelle. Foto: Thomas Torkler 20 von 34 Startnummer 7, Kelly, 28-jährige Erzieherin und Studentin. Foto: Thomas Torkler 21 von 34 Mit Handykameras und Fotoapparaten wurde die Misswahl zigfach dokumentiert. Foto: Thomas Torkler 22 von 34 Startnummer 8: Sabrina, Rettungssanitäterin (22). Foto: Thomas Torkler 23 von 34 Startnummer 9: Janina, 26 Jahre alt und Justizbeamtin. Foto: Thomas Torkler 24 von 34 Die Zuschauer saßen am idyllischen Rheinstrand und bekamen einiges auf der Bühne geboten. Foto: Thomas Torkler 25 von 34 Aufmerksam beobachtete das Publikum die Präsentation und sparte nicht mit Applaus. Foto: Thomas Torkler 26 von 34 Schlussrunde bei der Bikini-Präsentation. Foto: Thomas Torkler 27 von 34 Timo Ahrens hatte das Vergnügen, sich als Hahn im Korb von neun Schönheiten zu fühlen. Der Veranstalter und Betreiber des Rheinstrands in Oberwesel fühlte sich inmitten der Bikini-Mädels offensichtlich pudelwohl. Foto: Thomas Torkler 28 von 34 Die Spannung steigt: Vor der Bekanntgabe der Entscheidung fiebern (von links) Talia, Julia und Jasmin dem Endergebnis entgegen. Alle drei kamen am Ende aufs Treppchen. Foto: Thomas Torkler 29 von 34 Moderator Lutz Riemenschneider aus Gladenbach machte es spannend: Welche Kandidatin bekommt wohl das Krönchen zur Miss Mittelrhein aufgesetzt? Foto: Thomas Torkler 30 von 34 Eine Magnum-Flasche Schampus war unter anderem der Lohn für den dritten Rang, den die Ransbach-Baumbacherin Julia Kirschner gewann. Foto: Thomas Torkler 31 von 34 Zweite, was sonst? Jasmin Rosenbach scheint auf den Vize-Titel bei Misswahlen abonniert zu sein. Die Bopparder schaffte aber auf jeden Fall ihr Hauptziel, die Qualifikation für die Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz, bei der sie im vergangenen Jahr in Simmern teilnahm und – Zweite wurde.. Foto: Thomas Torkler 32 von 34 Schärpe umgelegt, Krönchen aufgesetzt, und jetzt noch das Colier, einer der Siegerpreise, gesponsert vom Oberweseler Juwelier Schmelzeisen. Foto: Thomas Torkler 33 von 34 Die erste Miss Mittelrhein: Talia Sachs, 18-jährige Abiturientin aus Bonn gewann von der 20-jährigen Bopparderin Jasmin Rosenbach (rechts) und Julia Kirschner (23) aus Ransbach-Baumbach. Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Lokalmatadorin Jasmin Rosenbach (20) aus Boppard wurde Zweite, und Julia Kirschner (23) aus Ransbach Baumbach belegte Platz drei. Neun Kandidatinnen wetteiferten um die Krone zur Miss Mittelrhein – ein Titel, der zum ersten Mal vergeben wurde.

Die drei Erstplatzierten qualifizierten sich für die Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz, die im Januar in der Simmerner Diskothek N8Rausch über die Bühne ging – und bei der Jasmin Rosenbach ebenfalls den zweiten Platz belegt hatte.

Veranstalter war der Betreiber des Oberweseler Rheinstrands, Timo Ahrens. Eigentlich hatte er sich – wie viele andere Wirte auch – in der Zeit der Fußballweltmeisterschaft auf Public Viewing eingerichtet, aber nach dem frühen Ausscheiden der deutschen Mannschaft mussten halt Alternativen her, meinte Moderator Lutz Riemenschneider. So kam das Publikum nach dem 2:0 von Belgien gegen England im Spiel um den dritten Platz eben hübsche junge Damen zu sehen – sicher eine willkommene Abwechslung zu König Fußball. Und die Schönheitsköniginnen waren allemal attraktiver als Thomas Müller oder Toni Kroos.

Im Vorfeld hatte Timo Ahrens gehofft, dass das Spiel um den dritten Platz bei der WM in Russland nicht in die Verlängerung geht. Den Wunsch erfüllte ihm das belgische Team, sodass einem reibungslosen Ablauf der Misswahl nichts im Weg stand und der Zeitplan eingehalten werden konnte.

An der Ausscheidung der Miss Germany Corporation nahmen neun Bewerberinnen teil. Sie mussten sich in Abendmode präsentieren, ein kurzes Interview geben und sich in Bademode auf dem Laufsteg präsentieren. Letzteres geschah in zwei Durchgängen, denn zunächst trugen die Kandidatinnen noch Jeansmode, kurz oder lang, die das Unternehmen Wust aus Külz zur Verfügung stellte.

Das Hunsrücker Geschäft hatte eine Kollektion an den Mittelrhein gebracht, ohne Anprobe vorab. Bernhard Heidgen von Wust Jeanswear konnte jedoch zufrieden registrieren: Die Größenangaben der Damen passten – und damit auch die Hosen.

Nach dem Durchgang in Bademode wurde es dann allmählich spannend am Rheinstrand. Die Zeit bis zur Entscheidung, die gegen 21.45 Uhr fiel, überbrückte ein Kastellauner. Beatboxer Saman demonstrierte, wieviel Rhythmus man im Mund haben kann. Mit Stimme, Lippen, Mundraum und Mikrofon simulierte er knackige Beats und sang dabei sogar noch. Das Publikum in Oberwesel honorierte seine Darbietung mit kräftigem Applaus, bevor es dann so weit war.

Die neun Mädels standen vor dem Bühneneingang unter dem mächtigen Ahornbaum. Die Spanung war greifbar. Ihren Startnummern entsprechend standen die Damen dann aufgereiht auf der Bühne. Und die ersten Drei waren dann am Ende auch die Gekürten, allerdings in anderer Reihenfolge als ihre Startnummern vermuten ließen. So landete Talia Sachs mit ihrer Startnummer drei am Ende ganz oben auf dem Treppchen. Jasmin Rosenbach musste sich schweren Herzens von ihrer Eins verabschieden und gewann den zweiten Platz. Dritte wurde die ursprüngliche Startnummer zwei, Julia Kirschner.

Die fünfköpfige Jury, bestehend aus zwei Männern und drei Frauen, hatte so entscheiden und am Ende eine gute Wahl getroffen. Die drei jungen Frauen, die nun an der Wahl zur Miss Rheinland-Pfalz teilnehmen werden, machten auf dem Laufsteg in jeder Hinsicht eine gute Figur. Souverän präsentierten sie sich und zeigten sich locker im Gespräch mit dem Moderator.

Die Unterschiede des Gewinnertrios gegenüber den weiteren Bewerberinnen in Gang und Haltung sowie Gesichtsausdruck und Ausstrahlung waren deutlich. Einigen Kandidatinnen war anzumerken, dass sie sich nicht zum ersten Mal auf einem Laufsteg bewegten. Doch wie es so schon bei TV-Show Germany's Next Topmodel heißt: Nur eine kann gewinnen. Mit leeren Händen ging aber keine Bewerberin nach Hause. Weinpräsente vom Weingut Dietrich Becker aus Oberwesel sowie ein Beauty-Paket von Sebapharma nahm jede Kandidatin heim. Und der Applaus des Publikums galt natürlich allen Teilnehmerinnen.

Von unserem Redaktionsleiter Thomas Torkler