Im Wasser-Klassenzimmer: Beim Schwimmen geht die Schere weit auseinander

Kraulbeinschlag üben morgens um 8 Uhr, das ist nicht immer ein Vergnügen. Doch es geht ziemlich fröhlich zu im Simmerner Freizeitbad, das an solchen frühen Vormittagen wie andere Schwimmbäder auch zum Klassenzimmer wird.

Für die Kinder der Simmerner Rottmannschule gehört das Schwimmen ab der dritten Klassenstufe zum Unterricht. Für manche Kinder ist es ein Vergnügen, für andere harte Arbeit, für einen dritten Teil völliges Neuland. Auch wenn es sich nicht jeder vorstellen kann, es ist längst nicht selbstverständlich, dass neun- oder zehnjährige Kinder heute schwimmen können.

Ein Drittel kann richtig schwimmen

Sportlehrer Johannes Klein und seine Kolleginnen von der Rottmannschule erleben jede Woche, wie unterschiedlich sich die Kinder im Wasser verhalten. Es gibt ganz klar noch jene Wasserratten, die früher wie heute jede freie Minute im kühlen Nass verbringen könnten. Es sind Kinder, die sich völlig sicher im Wasser bewegen, mit diesem Element vertraut sind und auch technisch gut geschult wirken.

„Richtig gut schwimmen kann im dritten Schuljahr etwa ein Drittel der Kinder“, sagt Klein, „ein weiteres Drittel schwimmt eher leidlich, und etwa ein Drittel kann noch gar nicht richtig schwimmen.“ Auch wenn diese Erkenntnis die Lehrkräfte Jahr um Jahr aufs Neue ein Stück weit ernüchtert, ist dies wohl eher wenig überraschend.

Zum einen verändert sich die Gesellschaft, die heute deutlich weniger Freizeit in Bädern verbringt als noch vor gut 20 Jahren. Es fehlt – zumindest gefühlt – in vielen Familien häufig die Zeit dazu – auch zum gemeinsamen Schwimmenlernen. Dazu kommt, dass sich die Bevölkerung auch strukturell gewandelt hat. Zum anderen sind im Rahmen der gesellschaftlichen Integration unter anderem auch Kulturen hinzugekommen, in denen Schwimmen keine allgemeine Selbstverständlichkeit ist.

Einige Schwimmer sind echte Könner, wie sie unter anderem auch beim Startsprung zeigen. Foto: Werner Dupuis

„Insgesamt kann man sagen, dass die Schere weit auseinandergeht“, sagt Klein. „Es gibt Kinder, die ganz herausragend schwimmen können, wenn wir mit dem schulischen Schwimmunterricht beginnen. Gerade in Simmern sind einige sehr gute Schwimmer aus den Vereinen dabei. Aber es gibt eben auch Kinder, die zwar erste Schwimmabzeichen haben, aber die Grundlagen noch nicht richtig verinnerlicht haben.“ Die notwendige Wassergewöhnung, das Gefühl, dass das Wasser den Körper trägt, fehlt in vielen Fällen. Klein verweist in diesem Zusammenhang auf Modelle, die er aus der Schweiz kennt. Hier bauen verschiedene Schwimmkurse aufeinander auf, die sukzessive dazu führen sollen, dass die Kinder „eins“ mit dem Element Wasser werden. Es gebe auch gute Projekte von Kindergärten, die den Nachwuchs frühzeitig ans Schwimmen heranführen. „Richtig schwimmen zu lernen, ist technisch anspruchsvoll“, sagt Klein, „die Bewegungsabläufe sind komplex.“ Entsprechend wichtig ist es, sich „sicher“ zu fühlen.

Auf Stil und Tempo kommt es beim Schwimmenlernen noch nicht an. Foto: Werner Dupuis

Motorische Defizite

Derartige Leistungsunterschiede zeigen sich laut Klein allerdings längst nicht nur im Schwimmen. „Wenn ein Elternhaus keinen Bezug zum Sport insgesamt hat, dann können sich bei den Kindern immer wieder Defizite in motorischen Bereichen zeigen, die sich auf das Lernen insgesamt negativ auswirken können.“ Für Klein ist es gerade beim Schwimmen wichtig, dass die Weichen frühzeitig gestellt werden – das bedeutet auch, dass dem Schwimmunterricht Raum im Schulalltag eingeräumt wird. In der Praxis ist es in den Schulen von der Grundschule bis zum Abitur schließlich meistens so, dass der Rotstift eher im sportlichen Bereich angesetzt wird, wenn das Personal knapper wird.

Anlass zu Panik, weil heute zu viele Kinder nicht schwimmen könnten, sieht Klein weniger. Vielmehr ermuntert er dazu, dass in der Praxis Angebote geschaffen werden, damit der Nachwuchs das Schwimmen lernen kann – und dass die Eltern diese auch mit ihren Kindern annehmen. Dann wäre das Üben von Kraulbeinschlag morgens um 8 Uhr manchmal viel weniger problematisch.

Von unserem Chefreporter Volker Boch