Im Revolutionsjahr 1848 erneuerten sich die Bopparder Schützen

Die Entstehung des Bopparder Schützenvereins liegt in der Tiefe der Zeit. Aufzeichnungen darüber gibt es wahrscheinlich keine mehr, meint Vorstandmitglied Günter Horn. Wie er gegenüber unserer Zeitung mitteilt, reicht die älteste schriftliche Erwähnung für die Bopparder Bruderschaft bis in das Jahr 1510 zurück, das daher als Gründungsjahr festgehalten wird.

Im Jahre 2010 feierte die Bopparder Schützenfamilie den 500. Geburtstag ihres Vereins. Während die Anfänge der Schützen im Dunkel der Geschichte liegen, ist die Wiedergründung der Schützengesellschaft vor 170 Jahren sehr gut dokumentiert. Fotos: Günter Horn Foto: Günther Horn

Historiker vermuten sogar, dass die Bopparder Schützen eigentlich schon ein weit älteres Jubiläum hätten feiern können, allerdings ohne sich auf ein bestimmtes Datum festzulegen.

Wenn nämlich auch in Boppard, wie in anderen Städten, den Schützen die Bewachung der Stadtmauern oblag, so könnte man gar bis ins 12. Jahrhundert zurückgehen. So wird im benachbarten St. Goar 1344 eine Armbrustschützen-Kompanie erwähnt. Die älteste vorliegende Urkunde in Boppard spricht bereits von einer St.-Sebastianus-Schützengilde.

Die Aufzeichnungen der St.-Sebastianus-Schützengilde enden im Jahre 1833, wo ein Joh. Traab, Schiffbauer, als Führer der Bruderschaft genannt wird. Protokolle, öffentliche Auftritte und sonstige Aktivitäten verloren sich oder konnten nicht mehr ausgemacht werden.

Bei vielen ehemaligen Mitgliedern blieben jedoch Geist und Tradition lebendig. Die politischen Wirren taten vielleicht das Ihre dazu, und so war es schließlich nur eine Frage der Zeit, wann der Funke endlich zünden würde.

Im Jahre der wiedererrungenen Bürgerfreiheit war es dann soweit: Am 2. Juni 1848 wurde der Schützenverein wieder gegründet. Es entstand die Bopparder Schützengesellschaft 1510/1848. Sie wurde vornehmlich von Mitgliedern der damaligen Bürgerwehr gegründet.

Bei dieser Bürgerwehr handelt es sich um die städtische Wachtruppe, die durch Zusammenschluss Bopparder Bürger zum Zwecke der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Abwehr von Bedrohungen ins Leben gerufen wurde. Mit neuer Kraft ging man ans Werk: Am 14. Juni 1848 war der erste Schießtag im Bruder-Michels-Tal, gab sich im gleichen Jahr eine Satzung (Statuten), die dann am 19. August 1849 festgeschrieben wurde, hielt regelmäßig Schießtage ab und nahm regen Anteil am Leben und der Gesellschaft der Stadt Boppard.