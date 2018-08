Im Niemandsland war's sehr idyllisch: Eine Kindheit in Neumühle

Von einem „Niemandsland“ sprach jüngst Birkenfelds Landrat Matthias Schneider an der Kreisgrenze von Birkenfeld und Bad Kreuznach, als es um den Ausbau der L 182 zwischen Hahnenbach und Rudolfshaus ging. Vor der Gebietsreform '69 war es noch der Landkreis Simmern, der bis zum Zusammenfluss von Hahnenbach und Wildenbach reichte.

Einst stand das Gasthaus zum Oldenburger Hof in Rudolfshaus auf der preußisch-oldenburgischen Grenze. Der Hahnenbach ist seit Jahrhunderten Grenzfluss. Heute treffen sich an dieser Stelle die Kreise Bad Kreuznach und Birkenfeld – und das Gebäude trägt den Namen Neumühle. Foto: günter Weinshei

Und in der Tat nehmen die beiden Häuser Neumühle 1 und Neumühle 2, auf der rechten Hahnenbachseite gelegen, im Hahnenbachtal eine Sonderstellung in der geschichtlichen Gemengelage ein. Seit 1969 stoßen hier die beiden Landkreise Bad Kreuznach und Birkenfeld aufeinander, und es berühren sich die Gemarkungen der Ortsgemeinden Bruschied, Sonnschied sowie Bundenbach und somit die Verbandsgemeinden Kirn-Land, Herrstein und Rhaunen. Vorher gehörte das Gebiet zu Simmern.

Eine geschichtliche Besonderheit sind die Neumühle-Gebäude bis heute, sagt Josef Conrad.

Foto: Günter Weinsheimer

Grenze Preußens zu Oldenburg

Schon seit vielen Jahrhunderten ist der Hahnenbach Grenzfluss, an dem auch einige Mühlen gelegen waren. Im 19. Jahrhundert war der Hahnenbach in diesem Abschnitt Grenze zwischen Preußen und dem zu Oldenburg gehörigen Fürstentum Birkenfeld – mit Bruschied auf preußischer sowie Bundenbach und Sonnschied auf oldenburgischer Seite.

Eine mehr als 100 Jahre alte Postkarte im Besitz von Heiner Felbecker zeigt nicht nur das mühsame Landleben, sondern auch, dass das „Gasthaus zum Oldenburger Hof“ (später bekannt als Gasthaus Neumühle) in Rudolfshaus damals auf der preußisch-oldenburgischen Grenze stand. Das Gebäude wird heute nicht mehr als Ausflugslokal genutzt.

Unberührte Natur

„Ein Sprung über den Hahnenbach, und schon war man im preußischen Teil der Republik“, erzählt der 78-jährige Josef Conrad, der im einstigen Oldenburger Hof aufgewachsen ist und auch schöne Erinnerungen an seine Kindheit mitten in der Natur hat. Von einem Niemandsland spüren er und seine Ehefrau Anita wenig.

Sie haben keinerlei Nachteile dadurch, vielmehr genießen sie die unberührte Natur im Hahnenbachtal sowie die Idylle. Schwierig wird es für all jene, die Neumühle 1 und 2 per Navigationsgerät anfahren wollen. Postalisch gehören beide Häuser zu Kirn, kirchlich und kommunalpolitisch aber zur Ortsgemeinde Bundenbach.

„Es muss vor 1900 gewesen sein“, so erzählt Josef Conrad, da habe dessen Großvater die Kozession als Bundenbacher Gastwirt des Oldenburger Hofes erhalten. Conrad erinnert sich gern daran, als in seiner Kindheit die Kutscher mit ihren Pferdefuhrwerken auf der Fahrt von Kirn nach Kirchberg oder umgekehrt im Oldenburger Hof Station machten. Die Straße war noch nicht befestigt, und über den Hahnenbach führte noch keine Brücke, „man musste mit einer Furt durch den Hahnenbach vorliebnehmen“. Wenn Josef Conrad 70 Jahre zurückdenkt, kommen ihm schöne Kindheitserinnerungen vor Augen: etwa, wenn sich die Bundenbacher Mitschüler unten am Hahnen- oder Wildenbach zum Baden oder zum Schlittschuhfahren einfanden. Oder auch wenn sie ihn auf dem Schulheimweg begleiteten. Weil es im Hahnenbachtal zwei Schiefergruben gab, mussten die Bundenbacher Kinder nach Schulende ihren Vätern in „Henkelmännern“ das Mittagessen in die Gruben bringen. „Auf dem Weg gab es allerhand zu erzählen, nicht nur über den Schulalltag“, schmunzelt Josef Conrad.

Im Jahr 1994 ging die gastronomische Ära des beliebten Ausflugslokals Gasthaus Neumühle im Hahnenbachtal zu Ende, woran heute nur noch ein Reklameschild erinnert. Josef Conrad war es auch, der das Lokal seines Bruders Hubert nebenan mit fangfrischen Forellen aus den eigenen Fischteichen versorgte.

Von unserem Mitarbeiter Günter Weinsheimer