Im Herzen Boppards entsteht eine neue Praxis

Gegenüber der Bundesakademie ist ein Abrissunternehmen damit beschäftigt, ein altes Lagerhaus dem Erdboden gleich zu machen. Auf der frei werdenden Fläche zwischen Seminarstraße, Ordensritterstraße und Franziskanerstraße wollen die Zwillingsbrüder Dr. Hubert und Dr. Wilhelm Thelen gemeinsam mit Junior Dr. Christian Thelen eine neue Praxis bauen. Christian Thelen ist seit August mit in der Zahnarztpraxis tätig.

Zukunftsweisender Schritt: Die Zwillingsbrüder Dr. Hubert (links) und Dr. Wilhelm Thelen (rechts) bauen eine neue Praxis auf zwei Etagen und zwei barrierefreie Wohnungen. Juniorzahnarzt Dr. Christian Thelen, Sohn von Wilhelm Thelen, ist seit August in der Praxis tätig und wird in ein paar Jahren nach dem Ausscheiden von Vater und Onkel diese übernehmen.

Foto: Suzanne Breitbach

Barrierefreiheit spielt beim Bau der neuen Räume eine große Rolle. „Unsere Patienten werden immer älter. Ihnen fällt es schwer, die jetzige Praxis mit Rollator oder Rollstuhl zu erreichen“, sagt Dr. Hubert Thelen. Mit einem Aufzug vom Keller bis zum Dach soll das neue Gebäude ausgestattet werden.

Der Eingang der neuen Praxis wird von der Seminarstraße erschlossen. Die hohe Mauer ist bereits abgerissen, dort sollen Garagen und Parkflächen entstehen, so dass eine direkte Verbindung zur Seminarstraße gegenüber dem ältesten Haus Boppards – dem Templerhaus – entsteht. Damit beschäftigte sich auch schon der städtische Ausschuss für Planen und Bauen bei den Beratungen. Lichtdurchflutet ist der Neubau, der auf dem frei werdenden Gelände entstehen soll. Und ein welterbeverträgliches Farbkonzept wird für den Neubau auch garantiert.

Im ersten und zweiten Obergeschoss sollen die neuen Praxisräume entstehen und neu eingerichtet werden. „Wir wollen auf dem neuesten Stand der Technik und Hygiene im September 2019 unsere Patienten in der neuen Praxis behandeln. Die Vorschriften im Hygienebereich haben sich drastisch geändert“, sagt Dr. Wilhelm Thelen. Die drei Zahnärzte praktizieren derzeit in vier Behandlungsräumen, doch der Raumbedarf ist deutlich gestiegen, zumal immer mehr Leistungen in der Praxis erbracht werden.

300 Quadratmeter auf zwei Etagen mit mehr Platz für Implantate, die Sterilisation, das Röntgen, für Prophylaxe und Zahnreinigung und für das Personal größere Sozialräume sowie eine spürbare Verbesserung der Toilettensituation sind in nahe Zukunft gerückt. Fünf bis sechs Jahre möchten die Zahnarztzwillinge noch praktizieren, dann wird Sohn und Neffe Christian die Praxis übernehmen.

Im dritten Obergeschoss des Neubaus sollen zwei barrierefreie Wohnungen entstehen, mit 80 und 52 Quadratmeter Wohnfläche und Balkon, die mit dem Aufzug oder über das Treppenhaus zu erreichen sind.

Damit die Patienten nicht mehr auf Parkplatzsuche gehen müssen, entstehen rund um die neue Praxis acht Stellplätze, vier Garagen und ein Parkplatz für Gehbehinderte. Das städtebauliche Einvernehmen hat der Bauausschuss der Stadt Boppard bereits erteilt, auf grünes Licht aus der Kreisstadt warten die drei Zahnärzte noch. Die notwendige Abrissgenehmigung wurde im Vorfeld erteilt. Nach dem Umzug in die neue Praxis wird die alte Praxis wahrscheinlich als Wohnraum genutzt.

Seit 35 Jahren ist der Ausblick aus dem Wartezimmer gleich. „Bis zum Umzug in die neuen Praxisräumlichkeiten haben die Patienten im Wartezimmer keine Langeweile. Sie können jeden Arbeitsschritt auf der Baustelle in unmittelbarer Nachbarschaft unserer Praxis verfolgen“, sagen Dr. Wilhelm Thelen zum Abschluss.

Von unserer Reporterin

Suzanne Breitbach