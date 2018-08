Hunsrückerin bleibt als Violinistin immer am Ball

Während ihre Freundinnen mit Puppen spielten, hatte Sarah Paul schon als Kind nur den einen Wunsch: Sie wollte Geige spielen.

Von der musikalischen Früherziehung bis zum ersten Geigenunterricht: Die Kreismusikschule legte den Grundstein zum Erfolg von Sarah Paul. Schulleiter Peter Schulz gehörte immer zu den Förderern. Foto: Werner Dupuis

Sarahs Glück war, dass sie in einem musikbegeisterten Elternhaus aufwuchs. Ihre Mutter spielt Klarinette, erkannte und förderte mit aller Kraft die Begabung ihres Kindes. Mit vier Jahren schickte sie ihr Kind bereits zur musikalischen Früherziehung in die Kreismusikschule. Als Siebenjährige erhielt sie ihre erste Geige. Seitdem verfolgt Sarah konsequent ihren eingeschlagenen Weg, kann beeindruckende Erfolge aufweisen und ist mittlerweile Mitglied des renommierten Bundesjugendorchesters (BJO).

Begabt, jung und offen, das sind die wichtigsten Eigenschaften um nach einem strengen Auswahlverfahren und Probespielen in das Orchester der Hochbegabten aufgenommen zu werden. Aus allen Winkeln Deutschlands kommen die mehr als 100 Orchestermitglieder. Sie sind im Alter von 14 bis 19 Jahren und tragen das Prädikat, besonders förderungswürdige Talente zu sein. Als Sinfonieorchester ist das BJO das nationale Jugendorchester der Bundesrepublik Deutschland. Getragen wird es vom Deutschen Musikrat.

Im Orchester spielten junge Nachwuchsmusiker aus Deutschland bereits unter der Leitung so namhafter Dirigenten wie Herbert von Karajan, Kurt Masur, Gerd Albrecht – ganz aktuell in dieser Spielzeit ist es Sir Simon Rattle. Während der Arbeitsphasen musiziert das Orchester unter Anleitung von Dozenten, unter anderem der Berliner Philharmoniker, und dem jeweiligen Dirigenten. Auf dem Programm stehen klassische und romantische Orchestermusik, die klassische Moderne und Zeitgenössisches. Jährlich werden drei drei- bis vierwöchige Arbeitsphasen mit anschließender Konzerttournee durchgeführt. Dabei haben wechselnde Dirigenten die künstlerische Leitung inne. Hinzu kommen immer wieder Sonderprojekte. Viele ehemalige Mitglieder spielen heute in Berufsorchestern oder sind bekannte Solisten geworden.

Nach bestandenem Abitur am Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern, machte sich Sarah Paul zum 18. Geburtstag im April diesen Jahres selbst das schönste Geschenk. Mit dem Bundesjugendorchester ging sie auf Tournee und gastierte in Köln, Breslau und Berlin. Bei den Osterfestspielen in Baden-Baden musizierten Sarah und das Bundesjugendorchester Pult an Pult mit Mitgliedern der Berliner Philharmoniker unter der Leitung von Simon Rattle. Beim Konzert in der Berliner Philharmonie saß nicht nur ihre Mutter im Publikum. Auch Schüler des Simmerner Gymnasiums, die auf Klassenfahrt waren, waren begeistert von ihrer ehemaligen Mitschülerin.

„Es war Liebe auf den ersten Blick und ein ganz besonderes Erlebnis, als ich meine erste Geige und den dazu gehörenden Bogen bekam“, erinnert sich heute noch die Musikerin an diesen Augenblick. Magdalena Rudoff von der Simmerner Kreismusikschule (KMS) war Sarahs erste Geigenlehrerin. Gemeinsam mit Lilli Meermann legten die beiden Musikpädagoginnen der KMS während ihres fünf Jahre dauernden Unterrichts mit viel Einfühlungsvermögen und Fingerspitzengefühl den Grundstein für Sarahs heutigen Erfolg. Gemeinsam mit ihrer Mutter achteten sie penibel darauf darauf, dass sie nie die Lust an der Musik verlor. Auf dem Bolzplatz fand das Mädchen dann den Ausgleich nach stundenlangem Üben. Das Fußballspiel gehört immer noch zur besonderen Leidenschaft des Musiktalents. Logischerweise ist sie Mitglied des Fußballteams des Bundesjugendorchesters, das bei seinem Match im Frühjahr gegen die Kicker der Berliner Philharmoniker mit 3:1 unterlag.

Wegen der besonderen Begabung übernahm Ernst Triner, langjähriger Konzertmeister bei der Rheinischen Philharmonie in Koblenz und Professor an der Hochschule für Musik in Würzburg, ab 2012 Sarahs Unterricht. Der Kreismusikschule blieb sie als Mitglied des Kammerorchesters treu. Von Klaus Pohl erhielt sie Klavierunterricht.

Triner animierte 2015 Sarah, sich bei der deutschen Philharmonie Merck in Darmstadt zu bewerben. Ihr Vorspiel war erfolgreich. Am Ende einer einwöchigen Probephase stand ein großes Abschlusskonzert. Dabei hatte sie ein Schlüsselerlebnis. „Erstmals konnte ich mir vorstellen Musikerin zu werden“, erinnert sich Sarah heute. Parallel dazu beteiligte sie sich erfolgreich am Wettbewerb „Jugend musiziert“ und spielte im Landesjugendorchester Rheinland-Pfalz.

Im Herbst 2017 bewarb sich die ehrgeizige junge Frau aus dem Hunsrück schließlich beim Bundesjugendorchester. Zum Probespiel in Berlin reiste sie mit ihrer Mutter und Schwester Rebecca. Mehr als 100 Kandidaten waren geladen. 45 Minuten hatte sie gemeinsam mit einem Pianisten Zeit zur Vorbereitung. Vorgeben war ein Stück des finnischen Komponisten Jean Sibelius. In der Jury saßen ausschließlich Professoren. Hier war höchstes Niveau gefordert. Sarah schlug sich mit Bravour, glänzte durch Virtuosität und ihr brillantes Spiel und bekam den heiß begehrten Orchesterplatz.

Neben all ihren anderweitigen Verpflichtungen zwischen Familienbesuchen und Fußballspielen wird sie in den kommenden Monaten mit dem Bundesjugendorchester auf Tournee gehen. Und dann wird sie sich für einen Studienplatz für das nächste Semester bewerben, an einer namhaften Musikfakultät natürlich, mit ihrer Violine im Haupt- und dem Klavier im Nebenfach.

Von unserem Reporter Werner Dupuis