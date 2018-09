Hunsrücker Initiative setzt auf Dialekt: Mundart soll im O-Ton erhalten werden

Droht der Mundart der Untergang? In Zeiten der Globalisierung und Digitalisierung verschwindet im Hunsrück und den Ortschaften am Mittelrhein immer mehr der ortstypische Dialekt. Immer mehr Anglizismen, also Begriffe aus dem Englischen, machen sich in der Alltagssprache breit. „Pulled Pork“ für ein speziell zubereitetes Schweinefleisch war beispielsweise auf viele Speisekarten bei dem am Mittwoch gehaltenen Beller Markt zu finden. Beispiele gibt es im Alltag viele weitere. Die Initiative O-Ton Hunsrück will dieser Entwicklung entgegensteuern, das Bewusstsein für die heimische Sprache wecken, sie in Wort und Schrift dokumentieren und damit für kommende Generationen bewahren.

Einen imaginären Spaziergang durch das alte Kastellaun, vom Marktplatz bis zum Bahnhof machten gemeinsam Marlene Kurz und Roland Hebel (rechts) gemeinsam mit Josef Peil für den O-Ton Hunsrück. Dazu trafen sie sich im historischen blauen Salon des Hauses Maull in der Marktstraße.

Foto: Werner Dupuis

Die Mundarten sind älter als die Standardsprache, die wir gemeinhin als „Hochdeutsch“ bezeichnen. Sie haben sich regional unterschiedlich entwickelt, sodass die Herkunft von Menschen anhand ihrer Sprache verortet werden kann. Sprache gibt auch Auskunft über die historisch gewachsenen Eigenarten der Menschen in ihrer Landschaft. So wird in Mastershausen ein völlig anderer Dialekt gesprochen als in dem gegenüberliegenden Krastel. Nicht nur die von ihnen geschaffenen Bauten wie der Ravengiersburger Hunsrückdom oder das Alte Haus in Bacharach gelten als kostbares Kulturgut. Auch die Sprache erfährt inzwischen laut UN-Konvention die Würdigung als immaterielles Kulturgut.

Peil initiierte das Projekt

2014 startete, initiiert vom Mundartexperten Josef Peil aus Mastershausen, unter dem Dach des Hunsrück-Museums Simmern das Dokumentationsprojekt O-Ton Hunsrück, welches die Bewahrung der aktuellen Alltagssprache im Hunsrück zum Ziel hat. Diese Initiative versteht Mundart nicht nur als historisches Phänomen, als Sprache von gestern. O-Ton Hunsrück will vielmehr ihre Bedeutung auch in der Gegenwart entdecken, sie bewahren und ihre Verwendung im Alltag fördern.

Für Peil ist Mundart wesentlicher Faktor regionaler Identität und regionalen Selbstbewusstseins. Sie ist Sprachheimat und Spiegel regionaler Mentalität. Sie gibt in authentischer Weise Zeugnis von der eigenen Alltagskultur. Mundart ist zugleich Ausdruck regionaler Vielfalt, die sich im Hunsrück an markanten Mundartgrenzen in wunderbarer Weise entdecken lässt.

Als Kooperationspartner konnte Peil neben dem Hunsrück-Museum Simmern auch das Freilichtmuseum in Bad Sobernheim, das Hunsrücker Holzmuseum in Morbach-Weiperath und die Audiothek der Pies-Stiftung in Dommershausen gewinnen. Museen, deren Grundaufgabe das Sammeln, Forschen, Bewahren und Präsentieren ist, sind sowohl für Einheimische als auch für Gäste eine wichtige Vermittlungsinstanz. Diese soll den Blick für die Besonderheiten regionaler Kultur sensibilisieren und auf diese lenken.

Über 130 Original-Töne sind mittlerweile auf der übersichtlich gestalteten und leicht zu handhabenden Internetplattform www.o-ton-hunsrueck.de dokumentiert. Mit einem kleinen Diktiergerät führt Josef Peil die Gespräche.

Menschen aus dem gesamten Hunsrück und den angrenzenden Flusstälern kamen bisher zu Wort. Sie erzählen persönliche Begebenheiten, Episoden und Erinnerungen in ihrer ganz persönlichen Mundart.

Reitz' Marie Goot darf nicht fehlen

Eine von ihnen ist die „Urhunsrückerin“ Eva Maria Schneider aus Kirchberg, vielen besser bekannt als Marie Goot aus dem Reitz-Film „Heimat“. Zur Kollektion gehören auch Tondokumente mit in Brasilien lebenden Nachfahren Hunsrücker Auswanderer oder Originalaufnahmen fürs Radio mit dem 1984 verstorbenen Karl Windhäuser, der als Lehrer, ehrenamtlicher Simmerner Bürgermeister, Schriftsteller und Schauspieler schon ganz früh die Bedeutung der Mundart erkannte und sie auf vielen Ebenen förderte.

Zuletzt traf sich Peil mit Roland Hebel aus Hollnich und Marlene Kurz aus Hundheim im „blauem Salon“ des Hauses Maull in der Kastellauner Marktstraße. In dem zum Museum umgewandelten historischen Gebäude wird Kastellauner Stadtgeschichte bewahrt. Gemeinsam unternahmen sie einen imaginären Spaziergang durch Kastellaun vom Haus Maul bis zum Bahnhof. An 18 Stationen machten sie Halt. Hebel und Kurz erzählten – in Kastellauner Mundart natürlich – Anekdoten und Erläuterungen dazu, die alle auf der kostenlos zu nutzenden Internet-Plattform zu hören sind.

Wer Lust hat, sich am Projekt O-Ton Hunsrück zu beteiligen und in seiner Mundart eigene Erlebnisse, Episoden, Erinnerungen, zu erzählen, seien es Märchen, Überlieferungen oder eigene Erinnerungen, damit diese nicht verloren gehen, kann sich melden im Simmerner Hunsrück-Museum unter Telefon 06761/7009 oder per E-Mail an die Adresse info@hunsrueck-museum.de oder bei Josef Peil, Tel. 06545/1244, E-Mail an: josef.peil@vodafone.de

Von unserem Reporter Werner Dupuis