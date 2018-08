Hunsrück: Region präsentiert sich auf Tourismusmesse in Berlin

Die Hunsrück-Touristik GmbH präsentiert Reiseveranstaltern, Medienvertretern und Besuchern die touristischen Angebote des Hunsrücks vom heutigen Mittwoch, 7., bis Sonntag, 11. März, auf der Leitmesse der weltweiten Reisebranche, der Internationalen Tourismusbörse (ITB) in Berlin. Neben der Vorstellung der touristischen Region ist es der regionalen Marketingorganisation auch ein Hauptanliegen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Kooperationen auszubauen.

Den Aufstieg auf den Erbeskopf für die Mountainbiker erleichtern wird der Skilift im Hintergrund. Mitte des Jahres wird der Trailpark mit zwei Abfahrtsstrecken eröffnet. Auf der heute beginnenden ITB in Berlin wirbt die Hunsrück-Touristik bereits für das neue Projekt.

Foto: Trailpark Erbeskopf

„Wir sind mit Wanderangeboten wie dem Saar-Hunsrück-Steig, dem Soonwaldsteig, den Traumschleifen und Traumschleifchen im Hunsrück sehr gut aufgestellt“, so Jörn Winkhaus, Geschäftsführer der Hunsrück-Touristik, der seit Januar auch als einer der beiden ehrenamtlichen Geschäftsführer des Wanderbüros Saar-Hunsrück (ehemals Projektbüro Saar-Hunsrück-Steig) fungiert.

Wandermarathon im Juni

Eine Veranstaltung, die das Thema „Wandern im Hunsrück“ bereichert, wird der Saar-Hunsrück-Steig-Wandermarathon am 10. Juni in den Verbandsgemeinden Kastellaun und Emmelshausen sein. Es wird mit einer großen Zahl an Teilnehmern gerechnet, die unter sportlichen Aspekten die Region zwischen Mörsdorfer Hängeseilbrücke, Burg Kastellaun, Baybachtal und Ehrbachklamm erwandern werden. Anmeldung ist auf www.shs-wandermarathon.de möglich.

Auch das Themenjahr „Kulinarisches Deutschland“ der Deutschen Zentrale für Tourismus kommt im Hunsrück gerade recht. Mit im Gepäck zur ITB hat die Hunsrück-Touristik auch den „Kulinarischen Jahreskalender“. Von „Omas Küche“ im Januar bis zur „Wildwoche“ im November wurden in der Broschüre sechs kulinarische Aktionswochen vom Wanderbüro Saar-Hunsrück zentral koordiniert.

38 Gastronomen aus der Premium-Wanderregion Saar-Hunsrück beteiligen sich an der neuen Veranstaltungsreihe, die für Touristen wie auch Einheimische die Regionalität im Fokus hat. Neben den gastronomischen Ideen gibt es auch passende Veranstaltungen wie Workshops, geführte Wanderungen und Kulinarikevents.

„Wir werden in Berlin auch darüber informieren, dass es im Hunsrück ab diesem Jahr ein neues Angebot für Radtouristen geben wird“, so Winkhaus. Denn Mitte des Jahres wird am Erbeskopf der Mountainbike-Trailpark eröffnet, der mit zwei Mountainbike-Abfahrtsstrecken startet. Von April bis Oktober werden die Mountainbiker am Wochenende zukünftig den Skilift als Aufstiegshilfe nutzen, um auf kategorisierten Pisten hinabzufahren. Die Strecken werden in drei Schwierigkeitsgraden angelegt.

Bike-Region Hunsrück-Hochwald

Der Trailpark Erbeskopf soll sukzessive auf acht Strecken ausgebaut werden und wird ein Baustein im Konzept der geplanten Bike-Region Hunsrück-Hochwald sein.

Die Hunsrück-Touristik GmbH erwartet für die Tourismussaison 2018 Steigerungen bei den Gäste- und Übernachtungszahlen. 2017 hielten sich die Tourismuszahlen der Region bei den Gästeankünften stabil. Diese lagen laut Statistischem Landesamt mit 286.805 Gästen von Januar bis Dezember auf Vorjahresniveau. Lediglich die Anzahl der Übernachtungen ging um minus 1,2 Prozent auf 769.853 zurück.

Der Messebesuch der ITB ist Teil einer bisher erfolgreichen Messesaison der Hunsrück-Touristik. Die touristische Regionalagentur besuchte von Januar bis März neben Berlin bereits Tourismusmessen in Stuttgart, Utrecht (Niederlande) und Gent (Belgien).

In Berlin präsentiert sich die Hunsrück-Touristik GmbH am rheinland-pfälzischen Gemeinschaftsstand in Halle 8.2 (Stand 201 a-c).