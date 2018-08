Hoher Besuch: Landfrauen freuen sich auf Luxemburger Star-Köchin

Aus unserem Archiv

Kirchberg

Zum diesjährigen Landfrauentag ihres Kreisverbandes am Samstag, 10. März, haben sich die Rhein-Hunsrücker Landfrauen einen besonderen Gast in die Stadthalle Kirchberg eingeladen. Die Luxemburger Sterneköchin Lea Linster kommt zu diesem Anlass am Samstag in die Kirchberger Stadthalle.