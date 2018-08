Höhepunkt einer Tat-Serie: Wollte Bopparder Lkw in die Luft jagen?

Er schlich auf den Hinterhof der Stiftung Bethesda in Boppard, kippte Benzin unter die Heckklappe eines Lastkraftwagens – und entfachte ein Feuer.

Es soll der Höhepunkt einer Tat-Serie gewesen sein, für die sich der psychisch kranke Mann jetzt vor dem Landgericht Koblenz verantworten muss.

Neben der Brandstiftung wirft ihm die Staatsanwaltschaft fünf weitere Straftaten vor. Am 1. August 2017 soll der 40-Jährige seiner Ex-Freundin in ihrer Wohnung in den Bauch geboxt und gegen den Oberschenkel getreten haben. Zwei Tage später sei der Mann laut Staatsanwaltschaft in die Wohnung seiner Vermieterin eingebrochen und habe ein Smartphone mitgehen lassen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. August soll er einem Kumpel, der bei ihm übernachtete, den Haustürschlüssel gestohlen und seine Wohnung leergeräumt haben. Mutmaßliche Beute: eine Musikanlage, ein Fernseher, ein Tablet, zwei Armbanduhren, ein Netbook und T-Shirts.

In der darauffolgenden Nacht soll er erneut auf Diebestour gegangen sein. Diesmal schlug er laut Antragsschrift das Fenster eines Einfamilienhauses ein, verschaffte sich so Zugang ins Innere – und ließ Diebesgut im Wert von 8000 Euro mitgehen. Anfang September soll es schließlich zu dem Vorfall mit dem Lkw gekommen sein. Laut Staatsanwaltschaft habe der Mann das Auto in die Luft jagen wollen. Allerdings sei das Feuer nach seiner Flucht erloschen. Zu den Hintergründen der Taten ist bislang nicht viel bekannt.

Am ersten Prozesstag verlas die Staatsanwältin lediglich die Antragsschrift. Der 40-Jährige kündigte bereits an, dass er in den kommenden Prozesstagen aussagen möchte. Derzeit ist er in der gefängnisähnlichen Psychiatrie „Nette-Gut“ in Weißenthurm untergebracht. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, wird der Mann wahrscheinlich auf unbestimmte Zeit in der Klinik bleiben müssen. Der Prozess wird am 13. April fortgesetzt.

Von unserem Reporter Eugen Lambrecht