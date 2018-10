Hochbetrieb in Boppard und Spay: Weinfrühling lockt wieder Tausende in den Hamm

Aus unserem Archiv

Mittelrhein

Es war fast schon kein Weinfrühling mehr, sondern ein wahrer Weinsommer, der sich den Besuchern am Sonntag im Bopparder Hamm bot. Nachdem am Morgen noch ein Regenschauer die Weinberge gewässert hatte, riss kurz vor Beginn des Mittelrheinischen Weinfrühlings die Wolkendecke auf – und es wurde sommerlich warm. Und so kamen am Sonntag auch Tausende Gäste an den Mittelrhein, um auf der fünf Kilometer langen Wegstrecke an 17 Stationen regionale Weine zu genießen und sich zu stärken.