HJG-Abiturienten in Feierlaune

Mit dem Überreichen der Abiturzeugnisse in der Hunsrückhalle endete für 97 Schüler die Schullaufbahn am Herzog-Johann-Gymnasium (HJG) erfolgreich.

Höhepunkt der schulischen Karriere: In der Hunsrückhalle erhielten 97 Schüler des Simmerner HJG ihre Abiturzeugnisse überreicht. Foto: HJG

Das Motto des Abiballs lautete dieses Mal „ABIsaurus Rex – die letzten ihres Jahrtausends“.

Durch das Programm führte das charmante Moderatorenteam Ina Wolff und Steffen Pfalzgraf. Nach Grußworten durch Oberstufenleiter Thomas Schlich und Stadtbürgermeister Andreas Nikolay folgte die Rede des Schulelternbeiratssprechers Alfons Witzenrath. Zwischendurch brachte die Abiturientin Freya Karbach mit ihrer Darbietung des Liedes „Something´s got a hold on me“ das Publikum zum Beben. Es folgte die Rede des aktuellen Schülersprecherteams und schließlich die offizielle Abiturrede der Schulleiterin Elke Gresch. Sie mutmaßte, dass das Abiturmotto „Abisaurus Rex – die letzten ihres Jahrtausends“ sicherlich nichts mit einem „Arterhaltungspessimimus“ oder einer „Weltuntergangsstimmung“ zu tun habe, sondern vielmehr die Einzigartigkeit dieses Jahrgangs betone. „Mittels des erworbenen Kenntnisreichtums und der Kompetenz werdet Ihr Autorität bekommen. Ihr müsst aber auch den Willen haben, für Euch, aber vor allem für andere Verantwortung zu übernehmen und zu tragen“, appelliert die Schulleiterin. Innerhalb einer Umbruchszeit, die geprägt sei durch Globalisierungsprozesse, einer sich rasant entwickelnden Digitalisierung und Sehnsucht nach Orientierung seien „Leute wie Ihr besonders gefragt und unverzichtbar“, so Gresch.

Nach der Akustikversion von „Nothing else matters“ durch die Schwestern Sophia (Gesang) und Julia Schweitzer (Gitarre) erfolgte die offizielle Übergabe der Reifezeugnisse durch die Schulleiterin, den MSS-Leiter Thomas Schlich und die jeweiligen Stammkursleiter der Jahrgangsstufe.

Von den 97 Abiturienten haben 26 ein „Einserabitur“ geschafft. Ihre Durchschnittsnote, die für die Vergabe von Studienplätzen relevant sein kann, liegt besser als 2,0. Einen Schnitt zwischen 2,0 und 2,9 erreichten 53 Schüler. Der Durchschnitt aller liegt am HJG bei 2,42 und ist damit wieder besser als der Landesdurchschnitt. Sophie Simon ist mit dem Traumergebnis 1,0 die Jahrgangsbeste und wurde für ihre tolle Leistung ausgezeichnet. Es folgen Laura Kuntz und Kimberly Scheiber mit einem Schnitt von 1,2 und 1,3.

Celina Singer erhält für ihr Engagement als Schülersprecherin den Preis des Kultusministeriums. Luca Viebig hat sich als Stufensprecher für seinen Jahrgang in außerordentlicher Weise eingesetzt und durfte sich an diesem Abend über eine Auszeichnung freuen. Unterstützt wurde er von Leonie Krist und Sophia Klingels. Des Weiteren wurde Julian Weiand für seine engagierte Arbeit innerhalb zahlreicher musikalischer Schulveranstaltungen wie dem Kulturabend „Backstage“, vielen Orchesterauftritten oder dem Abiturgottesdienst ausgezeichnet. Alle Schüler, die mit außergewöhnlichen Leistungen oder Engagement aufwarten konnten, wurden von der Schulleiterin und Stellvertreter Rainer Weyrich mit einem Buch oder Gutscheinen bedacht.

Auch in diesem Jahr konnten von den Fachbereichsleitern wieder fachbezogene Preise für herausragende Leistungen und außergewöhnliches Engagement überreicht werden: In Biologie wurde Sophie Simon ausgezeichnet, das Fach Chemie vergab an Jana Winkler und Sarah Paul jeweils einen Preis, Ilka Heiles erhielt in Mathematik eine Auszeichnung. Maximilian Kassner und Jan Röckendorf wurden in Physik für außergewöhnliche Leistungen ausgezeichnet und letztlich bekam der bereits ausgezeichnete Jan Röckendorf auch noch im Fachbereich Sport die Pierre-de-Coubertin-Medaille überreicht.

Die Rede der Stufensprecher beendete den offiziellen Teil des Abends, danach heizte die Jazzband dem Publikum ein und auch die Mädels- und Mendanceeinlagen erwiesen sich als Höhepunkte.