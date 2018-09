Herzog Johann grüßt bald von seinem Sockel

Mit einem Denkmal möchte die Kreisstadt einen ihrer berühmtesten Söhne ehren. Herzog Johann II. soll in Bronze auf dem Schlossplatz an die Geschichte Simmerns als Residenzstadt erinnern. Einen entsprechenden Beschluss hatte der Stadtrat bereits im vergangenen Jahr gefasst (wir berichteten). In der jüngsten Ratssitzung wurden nun weitere Details bekannt, nachdem sich eine Denkmalkommission ausgiebig mit der Thematik beschäftigt hat. Der Alterkülzer Steinmetz Eckhard Braun präsentierte dazu seine Entwürfe.

Am rechten Flügel des Schlosses soll sich Herzog Johann in Bronze niederlassen. Von dort aus wird er in Richtung Stephanskirche blicken. Fotos: M. Lorenz Foto: Markus Lorenz

Sie sehen vor, dass Herzog Johann II. am rechten Flügel des Schlosses (von der Fußgängerzone kommend, vor Messerich Richtung Volksbank Hunsrück-Nahe) als Bronzefigur auf einem Thron sitzend dargestellt werden soll. Die Figur selbst wird rund 1,60 Meter hoch, dazu kommt ein heller Sockel aus beigem Kalkstein, der pyramidenförmig angedacht ist und über eine Höhe von rund 1,20 Metern mehrere Treppenstufen als Sitzmöglichkeit verfügen wird. Das ergibt eine Gesamthöhe von etwa 2,80 Metern. Die Schenkellänge einer Pyramidenseite soll nach den Plänen des Steinmetzes 5,20 Meter betragen.

So wird Herzog Johann II. einmal auf seinem Thron sitzen: Die Illustration hat der Alterkülzer Steinmetz Eckhard Braun angefertigt. Foto: Markus Lorenz

In Stein gemeißelt ist vor allem der Sockel noch nicht. Mehrere Ratsmitglieder folgten der Kritik des Bündnisgrünen Ernst Otto Cronauer: „Da haben wir sehr viel Treppe und sehr wenig Herzog.“ Statt sechs oder sieben Treppenstufen schlug er „zwei weniger“ vor. Ins gleiche Horn stieß CDU-Fraktionschef Thomas Klemm. „Über die Statue an sich sind wir uns wohl alle einig, Diskussionsbedarf herrscht nur beim Sockel. Ich habe Angst, dass das Denkmal davon erschlagen wird, deshalb wäre ich auch dafür, weniger Stufen einzurichten.“ So sah es auch Hermann-Josef Loskill (aSL). „25 Quadratmeter nur für den Sockel – das ist mir zu wuchtig.“

Letztlich verabschiedete der Rat die Denkmalpläne und die Entwürfe einstimmig bei drei Enthaltungen. Für Bürgermeister Andreas Nikolay ein „fließender Prozess“. „Prinzipiell sind wir uns ja alle einig, aber am Sockel wird noch etwas gefeilt werden müssen. Wir werden die Herstellung in der Werkstatt von Eckhard Braun begleiten.“

Kosten wird das Herzog-Johann-Denkmal rund 30.000 Euro, die aus Spenden aufgebracht werden sollen. Laut Bürgermeister Nikolay sind zu diesem Zweck bereits 3000 Euro bei der Stadt eingegangen. Die gesamte Konstruktion soll nicht in der Mitte des Schlossplatzes, wie ursprünglich einmal angedacht, sondern an der Ecke des Schlosses, wo jetzt noch eine Wasserfläche ist, errichtet werden. Somit stört das Denkmal auch nicht bei Märkten oder sonstigen Veranstaltungen auf dem Schlossplatz.

Das Gedankenspiel der Stadtväter und der Kommissionsmitglieder: Herzog Johann II. soll von „seinem“ Schloss auf die Stephanskirche blicken, deren Grundstein einst sein Vater Johann I. 1486 gelegt hat. Umrahmt wird das Denkmal von mehreren Wasserfontänen.

„Ich möchte erreichen, dass sich die Simmerner und ihre Gäste etwas mehr mit ihrer Geschichte und vor allem Herzog Johann II. beschäftigen“, unterstrich Steinmetz Braun in der Ratssitzung. „Er war wirklich eine sehr imposante Persönlichkeit.“

In der Tat: Johann wurde am 21. März 1492 in Simmern geboren. Gegen die Gewohnheit der Epoche lag seine Ausbildung mehr auf wissenschaftlichem Gebiet als bei ritterlichen Übungen. Er galt als großer Kultur- und Kunstliebhaber. In Naturwissenschaften sowie Staats- und Rechtslehre galt Johann II. als führender Fürst seiner Zeit. Außerdem stand er mit zahlreichen Künstlern und Wissenschaftlern in Verbindung. Bei Kaiser Karl V. genoss der Herzog von Pfalz-Simmern hohes Ansehen. Er wurde bis zu seinem Tod am 18. Mai 1557 Richter am Reichskammergericht in Speyer und ab 1523 Statthalter beim Reichsregiment – also Vertreter des Kaisers bei Abwesenheit.

Johann II. war es wohl auch, der in seiner Residenzstadt eine Lateinschule errichtete, auf die das heutige Herzog-Johann-Gymnasium zurückzuführen ist. 1530 ließ er eine Druckerei in Simmern errichten. 1555, kurz vor seinem Tod, hob er für die Bürger der Stadt Simmern die Leibeigenschaft auf. Aber erst sein Sohn Friedrich II. führte 1557 im Herzogtum Simmern die Reformation ein. Johann II. gilt als eine der bedeutendsten Personen seiner Zeit.

Wann Herzog Johann II. einmal die Simmerner als Statue grüßen wird, steht derzeit noch in den Sternen. Das Denkmal soll aufgestellt werden, wenn am Schlossplatz die schon länger geplante Belagsanierung über die Bühne geht.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz