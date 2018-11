Die Volksbank Hunsrück-Nahe veranstaltet traditionsgemäß in der Simmerner Hunsrückhalle ihr Herbstkonzert – und dies ist stets ein Garant für eine vollbesetzte Halle. Denn das Publikum weiß die Qualität der Musikauswahl bei diesem Konzert zu schätzen. In diesem Jahr war es außerdem ein ganz besonderes Konzert, da es ein Benefizkonzert ist und jeder „Taler“ zugunsten der Vor-Tour der Hoffnung gespendet wurde. Damit wolle man den genossenschaftlichen Gedanken, gerade im „Raiffeisenjahr“ 2018, in dem der 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisen gefeiert werde, mit einfließen lassen, erklärte Vorstandsmitglied der Volksbank, Erik Gregori. Den „Kümmerer“ der Vor-Tour der Hoffnung und Vizepräsident des Landtages, Hans-Josef Bracht, hieß er als Botschafter der Initiative aus diesem Anlass herzlich beim Konzert willkommen.

In diesem Jahr konnte man das Landespolizeiorchester Rheinland-Pfalz für die Aufführung gewinnen. Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist dieses Orchester ein sympathischer Werbeträger für die rheinland-pfälzische Polizei und ein ...

Lesezeit für diesen Artikel (468 Wörter): 2 Minuten, 02 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.