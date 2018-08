Heimathaus in Kirchberg öffnet seine Pforten

Offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde am Sonntagvormittag das Kirchberger Heimathaus. Stadtbürgermeister Udo Kunz ging in seiner Rede auf dem Marktplatz noch einmal auf die wechselhafte Geschichte des markanten Fachwerkhäuschens mit seinem außergewöhnlichen Zuschnitt ein. Erbaut wurde das Heimathaus 1732 als Wohnhaus vom Sattlermeister und Ackerer Johann Jakob Schüler. Bis die Stadt es 1979 erwarb und später darin ihr Heimatmuseum unterbrachte, war das Gebäude in der Eifelgasse durchgehend in Besitz der Familie Schüler.

Offiziell seiner Bestimmung übergeben wurde am Sonntag das Kirchberger Heimathaus nach der umfangreichen Sanierung von VG-Chef Harald Rosenbaum (von rechts), Bürgermeister Udo Kunz, Harald Wüllenweber, Winfried Wagner, Architekten und Handwerkern.

Foto: Werner Dupuis

Über die nun durchgeführte Komplettsanierung wurde lange Zeit in Stadtrat und Bevölkerung diskutiert. Phasenweise war sogar ein Abriss im Gespräch. 2015 beschloss dann allerdings der Rat mit großer Mehrheit, dass das damals einsturzgefährdete Giebelhäuschen doch saniert werden soll. Kunz sprach von einer emotionalen Entscheidung des Stadtrates. „Aber ganz ehrlich: Politik ist nicht immer rational, sondern sehr oft auch eine emotionale Angelegenheit.“

Gut anderthalb Jahre dauerten die Arbeiten unter Federführung des Limburger Fachmanns André Kramm, das Gebäude wurde fast in seine Einzelteile zerlegt und so originalgetreu wie möglich wieder instand gesetzt. Dabei kamen viele alte, fast schon vergessen geglaubte Handwerkstechniken zum Einsatz. „Mein Kompliment und mein Dank gilt deshalb den am Bau beteiligten Unternehmen und ihren Mitarbeitern“, unterstrich Kunz am Sonntag. „Ihnen hat man die Freude an diesen alten Techniken und der Umgang mit historischer Bausubstanz regelrecht angemerkt.“ Der Stadtchef, selbst lange Zeit ein Kritiker der Sanierung, betonte auch, dass es „höchste Zeit“ für die Arbeiten war.

„Das Heimathaus war nie ein Lieblingskind der Kirchberger Bürgermeister“, gestand Kunz, „aber da schließe ich meine Vorgänger mit ein.“ Nicht nur die hohen Sanierungskosten von rund 560.000 Euros, sondern vor allem die Folgekosten des Museumsbetriebes bereiten dem Bürgermeister Kopfzerbrechen.

Denn das Heimathaus soll auch in Zukunft wieder als Museum genutzt werden, das Auskunft über die Geschichte der ältesten Stadt auf der Hunsrückhöhe gibt. Dazu wurde von den Architekten Kramm und Franz Niespor, Museumsleiter Winfried Wagner und dem Beigeordneten Harald Wüllenweber ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellt.

Danach wird das Heimathaus künftig während des Sommers mittwochs und samstags von 14 bis 16 Uhr, im Winter jeweils mittwochs von 14 bis 16 Uhr geöffnet sein. Wechselausstellungen mit verschiedenen Themen sollen folgen. So ist noch in diesem Jahr eine Ausstellung zum 200. Geburtstag von Friedrich Wilhelm Raiffeisens geplant.

Am Sonntag und in den kommenden Wochen jedoch stand und steht das kleine Fachwerkhäuschen an sich im Mittelpunkt einer Ausstellung. Wüllenweber und Wagner zeigen anhand von zahlreichen Bildern den enormen Umfang der Sanierungsarbeiten, gewähren einen Blick ins Innenleben des Gebäudes und der fachmännisch ausgeführten Handwerksarbeiten. Für die Besucher am Eröffnungstag hatte die Stadt sogar eine Sonderedition mit limitierten Ansichtskarten aufgelegt. Dazu wurden die interessierten Gäste durch das Heimathaus geführt und über seine Geschichte aufgeklärt.

Ein Ende hat damit auch die Unterbringung des Heimatmuseums in der ehemaligen Backstube von Udo Schreiber gefunden. Ihm dankte Bürgermeister Kunz ausdrücklich für die Möglichkeit, in der Sanierungsphase die Räumlichkeiten zu nutzen. „Dadurch konnten wir den Betrieb unseres Museums nahtlos weiterführen.“ Die Backstube soll künftig als Archiv für die umfangreiche Sammlung des Kirchberger Museums genutzt werden.

Architekt Kramm dankte allen Handwerkern und seinem Kollegen Niespor, der die Sanierungsarbeiten leitete. „Wir haben ganz bewusst nicht in die Struktur des Häuschens eingegriffen, um dadurch den Kirchbergern und ihren Gästen einen Eindruck davon zu vermitteln, wie man in dieser Zeit auf dem Hunsrück gelebt hat.“ Und den bekamen die Besucher tatsächlich. Viele Gäste nutzten am Sonntag den Ausflug zum Stadtfest, um sich vor Ort im kleinen Fachwerkhaus umzuschauen und zu sehen, wie sich das Gebäude in den zurückliegenden zwei Jahren entwickelt hat.

Von unserem Redakteur Markus Lorenz