Haushalt für 2018 verabschiedet: Stadt Oberwesel nimmt Defizit im Etat gelassen

Einstimmig hat der Stadtrat in Oberwesel den Haushalt für das Jahr 2018 beschlossen. Dass der Etat auch in diesem Jahr defizitär ist, ist für Stadtbürgermeister Jürgen Port kein Grund zur Beunruhigung: „Noch vor acht Jahren hätte diese Entwicklung bei mir die Alarmglocken schrillen lassen, und ich hätte Ihnen sicher eine Liste von Einsparvorschlägen vorgelegt. Dies spare ich mir heute“, sagte Port in seiner Haushaltsrede.

Das Mehrzweckspiel- und Beachvolleyballfeld neben dem Tennisplatz am Rhein sollen bald fertiggestellt werden. Sie bilden mit 407.000 Euro die größte Investition im städtischen Haushalt 2018. Insgesamt soll die Anlage 456.000 Euro kosten und den Auftakt zur Rheinufergestaltung bilden. Foto: Denise Bergfeld

Denn betreibe man Ursachenforschung, so lasse sich schnell erkennen, dass vor allem temporäre oder einmalige Ereignisse diese Entwicklung hervorgerufen hätten. „Schon in 2019 können wir wieder mit einer freien Finanzspitze von fast 200.000 Euro rechnen, die sich in den Folgejahren auf 350.000 Euro verstetigt“, stellte der Stadtbürgermeister in Aussicht. In diesem Jahr wird es allerdings keine freie Finanzspitze geben, denn die Stadt wird wohl mehr Geld ausgeben, als sie einnehmen kann.

Oberwesel kann Haushaltsplan nicht ausgleichen

Im Ergebnishaushalt klafft 2018 ein Loch von 365.670 Euro. „Es verringert sich zwar durch die Auflösung des eigens dafür gebildeten Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf einen Fehlbedarf von 198.070 Euro, dennoch können wir den Ergebnishaushalt auch in diesem Jahr nicht ausgleichen“, sagte Port. Auch der Finanzhaushalt, der den tatsächlichen Geldfluss abbildet, schließt mit einem negativen Saldo von 318.070 Euro ab.

Am Schluss der Rechnung steht ein Finanzmittelfehlbedarf von 889.720 Euro, für den Oberwesel ans Ersparte gehen muss. Bis zum Jahresende verringert sich der Kassenbestand damit voraussichtlich auf 810.000 Euro, heißt es.

Es gibt aber auch gute Nachrichten: Dem bundesweiten Trend folgend, sprudeln die Steuern gut und die Umlagesätze und Steuern bleiben stabil. „Wir haben 2017 mindestens mit einer schwarzen Null abgeschlossen, und mit einem Kassenbestand von rund 1,7 Millionen Euro sind wir in das Jahr gestartet“, so der Stadtbürgermeister und lobte die „überzeugende“ Arbeit von Kämmerer Norbert Klingele.

Die Stadt plant für dieses Jahr Investitionen in Höhe von 780.650 Euro. „Nicht gerade üppig“, stellte Port fest und erläuterte: „Sicher liegt dies unter anderem daran, dass wir bei der Dorferneuerung in Dellhofen etwas ausgebremst wurden. So haben wir nach wie vor keine Entscheidung der Kirchenoberen, die es uns ermöglicht, die an sich fertige Planung des Kirchenumfeldes umzusetzen.“

Auch die multifunktionale Gestaltung des Sportplatzes verzögert sich, denn die Stadt muss ihre Pläne ändern. Ursprünglich war ein Kunstrasenplatz gewünscht, doch der müsste mindestens 1850 Stunden im Jahr genutzt werden, damit das Land das Vorhaben fördert. Die Stadt muss nun umsatteln auf einen sogenannten Hybridrasen, das ist ein durch Kunststofffasern verstärkter Naturrasenbelag.

Den größten Ausgabeposten im Haushaltsplan bilden das Beachvolleyball- und das Mehrzweckspielfeld am Tennisplatz. 407.000 Euro sind dafür eingeplant. Insgesamt soll die Anlage 456.000 Euro kosten und den Auftakt zur Rheinufergestaltung bilden, die in den kommenden Jahren mit mehr als 5 Millionen Euro in der Finanzplanung aufgeführt ist. „Das dürfte jeder einsehen, dass dies selbst bei unserem aktuell sehr guten Finanzpolster aus Eigenmitteln nicht zu schultern ist. Daher setze ich hier auf ein noch zu wählendes Stadtsanierungsprogramm, was die Förderfähigkeit dieser Maßnahme beinhaltet“, kündigte Jürgen Port an.

Weitere Investitionen: Vorverkaufsrecht und Straßenbau im Gewerbegebiet Tuchscheren (42.000 Euro), Planungskosten für das Feuerwehrgerätehaus in Langscheid (6500 Euro), Sanierung der Bruchsteinmauer am Oelsberg (45.000 Euro), Planungskosten Neugestaltung Sportplatz Dellhofen (35.000 Euro), Kosten für die Gestaltung der Ortsmitte in Dellhofen (30.000 Euro) und das Kirchenumfeld (10.000 Euro), Sportplatz Dellhofen (15.000 Euro), Planungskosten für die Entwicklung des Rheinufers (50.000 Euro und den Ausbau der Straße „Im Kloster“ (15.000 Euro).

CDU kritisiert Sportplatzplanungen in Dellhofen

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Erik Zeuner, warb für Zustimmung zum Haushaltsentwurf, doch es folgten auch kritische Worte: „Ich bin mir nicht sicher ob es sich nach den erzielten Gesprächen an der Planung und Umsetzung eines Hybridrasen in Dellhofen festhalten lässt, solange kein Zuschuss zugesagt wurde. Aus meiner Sicht ist nicht zu vermitteln, dass wir auf der einen Seite bei der Dorfmoderation und dem kirchlichen Umfeld nicht genug Geld haben, aber auf der grünen Wiese einen Hybridrasen planen der so für niemanden von Nutzen ist“, sagte er.

Zeuner kam auch auf das Jugendheim zu sprechen, bei dem ein Investitionsstau von 1,15 Millionen Euro herrscht: „Die Kernstadt benötigt eine gemeindlich betriebene Versammlungsstätte. Und das ist keine gesetzliche freiwillige Leistung, auch wenn sie bislang von Vereinen und der Pfarrei in einer wohl solch einmaligen Konstellation erfolgt ist. Wenn Sie mich fragen, hat dies eine gänzlich andere Priorität als die Rheinufergestaltung aber eines ist doch uns allen klar, das gibt es nicht zum Nulltarif.“

Auch SPD und Freie Wähler erklärten sich mit der Finanzplanung einverstanden: „Auch, wenn wir natürlich sehen, dass dies das zweite Jahr ist, das negativ ist“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzende Ilka Hündorf. „Der Haushalt ist kerngesund, da braucht man sich nichts vormachen“, betonte hingegen VG-Bürgermeister Thomas Bungert.

Von unserer Redakteurin

Denise Bergfeld