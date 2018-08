Haushalt: Emmelshausen steckt viel Geld in den Stadtumbau

Aus unserem Archiv

Emmelshausen

Stadtumbau, Neubaugebiet, Straßensanierung – es tut sich eine ganze Menge in Emmelshausen. Und es gibt auch in den nächsten Jahren noch viel zu tun. Aber alles muss auch bezahlbar bleiben. Es ist nicht ganz einfach, die vielen Aufgaben, die Emmelshausen an der Backe hat, und die Vorhaben, die umgesetzt werden sollen, zu finanzieren. Aber der Haushalt 2018, der vom Stadtrat einstimmig verabschiedet wurde, hat durchaus Hand und Fuß.