Hauptsache „satt aufliegen“: Handarbeit ist gefragt beim Trockenmauerbau

Vom „Anlauf“ ist die Rede, wenn die Schräge der Mauer gemeint ist. „Bindersteine“ sorgen für Halt bei bis zu drei Lagen Taunusquarzit in der Tiefe, und besonders an der Front sollen die Felsbrocken „satt aufliegen“. Man erkennt, auch der Bau einer Trockenmauer ist eine Wissenschaft für sich. Mit einem Seminar wird bei Rüdesheim vermittelt, wie diese alte Kulturtechnik umzusetzen ist.

Der Zweckverband Welterbe Oberes Mittelrheintal bietet zum dritten Mal ein solches Seminar an, diesmal sind die Forstverwaltung und die Gartenbaufirma Kress aus Rüdesheim die Kooperationspartner. Nach Braubach und Trechtingshausen ist nun erstmals der Rheingau Schauplatz eines Lehrgangs. Das Interesse ist hoch: Mehr als doppelt so viele Leute, als Plätze vorhanden sind, wollten mitmachen.

Winzer, Jäger, Gartenbesitzer und andere Bürger sind dabei. „Wir wollen Multiplikatoren ausbilden“, erzählt Nico Melchior vom Zweckverband, der sich wünscht, dass das Thema Trockenmauern im Bewusstsein bleibt. Schließlich prägen diese seit Jahrhunderten die Kulturlandschaft mit. Ein Stück Altbestand direkt neben der Baustelle schätzt Gerhard Kress von der Gartenbaufirma auf ein Alter von 200 Jahren.

Der Taunusquarzit stammte früher oft aus kleinen Steinbrüchen der Umgebung, heute kommt er vom linken Rheinufer. Das Verfahren wird wieder geschätzt, etwa wenn im Rahmen von Flurbereinigungen Mauern errichtet werden. Trockenmauern dienen dem Natur- und Tierschutz. So weist Förster Martin Schlimmermann auf Mauereidechsen oder Zippammer und Zaunammer hin, die von den Mauern profitieren.

Ein Fahrer bringt heute bequem in einer Baggerschaufel helle Steine heran, doch sonst herrscht Handarbeit vor beim Bau von Trockenmauern. Die hinterlässt Staubspuren an den Cargo-Hosen von 25 Teilnehmern. Mit konzentrierter Stille gehen alle zu Werke, am lautesten ist das Klacken zu hören, wenn Steine aufeinanderstoßen in den steilen Weinbergen zwischen Rüdesheim und Assmannshausen.

Auch etliche Leute aus dem Rhein-Lahn-Kreis bilden sich fort. Sibylle Haas aus Holzhausen bewirtschaftet nahe der Loreley in ihrem alten Heimatort Bornich selbst Wingerte im Nebenerwerb. „Bei uns ist eine dreieinhalb Meter hohe Mauer eingebrochen“, berichtet sie. Um das Know-how für die fachgerechte Sanierung zu erwerben, hat Haas bereits sieben Kurse besucht. „Man nimmt jedes Mal etwas anderes mit. Sei es, dass es andere Steine sind, oder dass die Hangneigung unterschiedlich ist“, schildert sie.

Friederike Bonn aus Bornich hat eine Ausbildung als „Naturerlebnis-Begleiterin“ absolviert und erweitert jetzt ihr Wissen für Führungen. Zudem werde die heimische Gartenmauer „langsam marode“. Günter Nauheimer aus Klingelbach plant eine Kräuterspirale für seinen eigenen Garten. Doch „die Spezialisten sterben aus“, daher will er selbst lernen, wie sich aus Steinen so eine Anlage schaffen lässt.

