Hans Peter Münch ist neuer CDU-Fraktionsvorsitzender

Hans Peter Münch ist neuer Vorsitzender der CDU-Fraktion im Rat der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel. Die einstimmige Wahl des 64-jährigen Wiebelsheimers stand im Mittelpunkt der jüngsten Fraktionssitzung der Christdemokraten in St. Goar.

Hans Peter Münch (Mitte) mit seinen Stellvertretern Kerstin Ahrend-Langenbach und Jürgen Port. Foto: CDU St. Goar

„Unser Ziel ist es, die gesamte Verbandsgemeinde weiter positiv zu entwickeln“, so Münch. Dafür bringt der Christdemokrat das nötige kommunalpolitische Rüstzeug mit: Münch gehört seit 2014 dem Verbandsgemeinderat an und fungierte in der Zeit von 1996 bis 2006 als Bürgermeister seiner Heimatgemeinde Wiebelsheim.

Auch seine frühere berufliche Erfahrung als Leiter des Fachbereiches Finanzen der Kreisverwaltung kommt ihm bei seiner neuen Aufgabe entgegen. „Denn eine zukunftsgerichtete Finanzpolitik ist Markenzeichen unserer Verbandsgemeinde und der CDU-Fraktion“, stellt Münch heraus.

Die Neuaufstellung der Spitze der CDU-Fraktion wurde nötig, nachdem der langjährige Fraktionsvorsitzende Bruno Schön sein Amt an der Spitze der CDU-Fraktion nach dem Bürgerentscheid zur Kommunalreform zur Verfügung gestellt hatte. Der Christdemokrat führte mehr als 20 Jahre erfolgreich die Geschicke der CDU-Fraktion, die die Mehrheit im Rat der Verbandsgemeinde St. Goar-Oberwesel stellt.

Als Stellvertreter fungieren künftig Kerstin Arend-Langenbach und Jürgen Port. Der Oberweseler Stadtbürgermeister nimmt damit die frühere Funktion von Hans Peter Münch wahr. „Als CDU-Fraktion sind wir tief in unserer Verbandsgemeinde verwurzelt. Es gilt, in den kommenden Monaten gerade auch im Fusionsprozess die Interessen der Städte und Ortsgemeinden unserer Verbandsgemeinde zu vertreten“, macht Münch die politischen Schwerpunkte bis zur Kommunalwahl im kommenden Jahr deutlich.