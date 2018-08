Hanf erlebt bei Alterkülz eine Renaissance

Wie im Bilderbuch steht der Hanf auf dem Versuchsfeld der Familie Steinfort in der Gemarkung Alterkülz. Ein Hektar groß ist der Acker. Nach der Ernte im September wird aus den Hanfkörnern Öl gepresst werden. Initiiert wird die Hunsrücker Hanf-Kampagne unter der Regie des Maschinenrings Hunsrück, und sie soll den landwirtschaftlichen Hanfanbau fördern. Auf rund 25 Hektar wird Hanf in verschiedenen Regionen im Hunsrück und in der Eifel angebaut. Er soll der erste Schritt für eine Renaissance der Sonderkultur und dieses Nischenprodukts sein.

Prächtig steht der Ölhanf im Acker der Familie Steinfort in der Alterkülzer Feldflur. Seine maximale Wuchsgröße hat er schon erreicht. Zur Zeit reifen die Samenstände. Johannes Steinfort, der Landwirtschaft an der Uni Hohenheim studiert sieht viel Potenzial in der Pflanze.

Foto: Werner Dupuis

Schon an früheren Versuchen waren die Steinforts beteiligt. Bei landwirtschaftlich Interessierten in Erinnerung sind noch die blühenden Flachsäcker in den 1980er-Jahren in der Gemarkung Alterkülz. Senior Josef Steinfort war mit Herz und Seele gemeinsam mit der Initiative „Hunsrück Marketing“, engagierten Landwirten und dem Landhandelsunternehmen Piroth und Schreiner an der Wiedereinführung des Flachses im Hunsrück beteiligt. Doch die vielversprechende Initiative scheiterte letztendlich an technischen Problemen, fehlenden Verarbeitungs- und Absatzmöglichkeiten. Mittlerweile hat der Sohn Walter Steinfort den Bauernhof übernommen. Mit von der Partie ist auch dessen Sohn Johannes, der an der Uni Hohenheim Landwirtschaft studiert.

Hanf ist im Gegensatz zu vielen anderen Ackerpflanzen völlig unproblematisch anzubauen. Die Pflanze ist maßgeschneidert für die von Haus aus kargen Hunsrücker Böden. Mit den klimatischen Verhältnissen und den begrenzten Niederschlagsmengen auf der Hochfläche kommt sie vorzüglich zurecht. Beispielsweise wächst das Versuchsfeld der Steinforts ohne den Einsatz von Herbiziden zur Unkrautvernichtung, von Mitteln gegen schädliche Insekten (Insektizide) oder Pilzbefall (Fungizide) auf, nur eine intensive Bodenbearbeitung ist angesagt. Hanf schont damit die strapazierten Böden, die Ressourcen und den Geldbeutel des Landwirtes gleichermaßen. Rauschmittelfreie, also THC-freie Züchtungen haben das frühere Anbauverbot hinfällig werden lassen. Ohne Rauschgiftgehalt ist der Missbrauch ausgeschlossen.

Die Samen der Hunsrücker Hanfpflanzen sollen zu Öl gepresst werden. Es gehört zu den gesündesten Speiseölen. Hanföl kann vielseitig verwendet werden und eignet sich nicht nur als Naturprodukt für die Gesundheit, sondern findet auch in der Küche und der Kosmetik seinen Platz. Bereits in der klassischen Antike wurde Hanf als universell einetzbares Heilmittel genutzt.

Hanföl hat nicht nur einen angenehmen Geschmack, sondern ist auch voll mit wertvollen Inhaltsstoffen. Das Öl ist reich an Omega-3- und Omega-6-Fettsäuren und enthält die wichtigen Gamma-Linolen-Säuren. Zudem liefert es wichtiges Vitamin E, Vitamin B 1 und B 2 und eine große Palette an Mineralstoffen. Seine grüne Farbe verdankt das Öl dem Chlorophyll, während der goldene Schimmer durch enthaltene Carotinoide entsteht. Dazu gehört unter anderem das Beta-Karotin, welches die Vorstufe zum Vitamin A bildet. Bis zu 80 Prozent besteht das Öl aus mehrfach ungesättigten Fettsäuren.

Hanföl eignet sich als reines Naturprodukt zur Hautpflege und kann Beschwerden bei Hauterkrankungen lindern. Die darin enthaltenen Fettsäuren können sich innerlich und äußerlich positiv auf das Hautbild auswirken. Patienten, die unter Schuppenflechte, Neurodermitis oder einer ähnlichen Krankheit leiden, profitieren ebenfalls von den wertvollen Inhaltsstoffen. Hanföl sollte immer kalt gepresst sein, denn so bleiben seine wertvollen Inhaltsstoffe komplett erhalten. Es sollte eine intensive grüne Farbe mit einem leicht goldenen Glanz haben. Das nussige Aroma lässt sich nicht nur riechen, sondern sollte auch im Geschmack zu finden sein.

Rund 100 Tage braucht die Pflanze von der Aussaat bis zur Ernte. Auf Pflanzenschutz und Unkrautbekämpfung kann der Landwirt nahezu vollständig verzichten. Das tiefgründige Wurzelwerk verbessert die Bodenbeschaffenheit. Eine Fruchtfolge ist nicht dringend erforderlich. Hanf kann auch mehrfach auf dem gleichen Acker angebaut werden.

Informationen gibt es bei der Hunsrücker Hanfkampagne, Maschinenring Hunsrück GmbH, Am Bahnhof 2, 55765 Birkenfeld

Von unserem Reporter Werner Dupuis