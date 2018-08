Handwerk freut sich auf gut qualifizierte junge Tischler

Mit Erfolg haben neun junge Tischler ihre Gesellenprüfung abgelegt. Bevor sie ihre Noten erhielten, stellen sie sich auch selbst ein gutes Zeugnis aus und präsentierten ihre kreativen Ideen sowie ihr handwerkliches Können mit den Gesellenstücken in der Volksbank Hunsrück-Nahe in Kirchberg.

Irina Deuer und ihre Arbeit für die Gesselprüfung. Foto: Kreishandwerkerschaft

Damit bewiesen sie nicht nur, dass sie mit Fantasie und Geschick ein Möbelstück professionell entwerfen, gestalten und fachlich einwandfrei anfertigen können, sondern, dass ihnen der Tischlerberuf auch ausgesprochen Spaß macht.

Richard Schmidt mit seinem Gesellenstück, einem Schreibtisch. Foto: Kreishandwerkerschaft

Obermeister Thomas Klemm von der Tischler-Innung Simmern freute sich über das „sehr gute Niveau“ der Möbelstücke und hofft, dass die neuen jungen Fachkräfte auch das heimische, mittelständische Handwerk stärken. „Arbeit gibt es für uns genug“, bestätigte er die Nachfrage nach gut qualifizierten Fachkräften. „Diese Gesellenstücke sind eine tolle Werbung für unsere Handwerksberufe“, lobte Klemm die Gesellen. Hier seien echte Einzelstücke entstanden, die Innovationsfreude und Kreativität zeigen, handwerkliche Präzision und profundes Fachwissen.

Artur Bernhardt (VBS Sohrschied) konnte mit einen Couchtisch in Eiche überzeugen. Phil Christ (Peters GmbH, Sohren) stellte ein Sideboard in Eiche vor. Irina Deuer (Schreinerei Deuer, Bacharach) fertigte einen Couchtisch in Eiche. Elias Hosten (Schreinerei Klemm, Simmern) stellte einen Esstisch in Eiche her. Jonas Klein-Martins (Peters, Sohren) gestaltete einen Spieltisch in Nussbaum. Daniel Loock (Klemm GmbH, Tiefenbach) fertigte eine Vitrine in Eiche. Marvin Mende (Josef Friedrich GmbH, Liesenich) fertigte eine Haustür in Eiche, Richard Schmidt (Dirk Kurz, Niederkumbd) einen Schreibtisch in Eiche.