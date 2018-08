Grundschule Lieg bleibt vorerst offen

Große Freude in Lieg. Die Entscheidung der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) Trier, die Grundschule in Lieg mit Ende des Schuljahres zu schließen, war rechtswidrig. Das Verwaltungsgericht in Koblenz hob gestern die entsprechende Organisationsverfügung auf.

Der laute und anhaltende Protest in Lieg hat sich nun gelohnt. Das Verwaltungsgericht in Koblenz hob die Schließung der Grundschule durch die ADD auf. Die Schule bleibt damit vorerst offen – auch zum Beginn des neuen Schuljahres Anfang August.

Foto: Archiv Ulrike Platten-Wirtz

Das heißt: Die Grundschule in Lieg bleibt vorerst offen, im August können die Kinder wieder in ihre alte Schule zurückkehren.

„Das ist einfach nur fantastisch und ich bin überglücklich“, freut sich der Lieger Ortsbürgermeister Heinz Zilles über die Nachricht aus Koblenz. Die Gemeinde hätte lange gekämpft und gehofft, damit die Grundschule erhalten bleibt. „Und nun haben wir Erfolg“, ist er mehr als zufrieden. Die Nachricht, dass die Grundschule erhalten bleibt, verbreitete sich jedenfalls wie ein Lauffeuer durch den Hunsrückort. „Am Montag haben wir die Gemeindefahnen eingeholt, als die Kirmes beendet war. Doch nun werden sicher viele die Fahnen wieder hissen“, meint der Ortsbürgermeister schmunzelnd.

Große Freude herrscht aber auch bei den Elternvertretern der Schule. „Wir sind erleichtert und erfreut. Unsere Argumente für die Schule waren also offenbar doch nicht aus der Luft gegriffen“, so Ralf Lauxen, der Schulelternsprecher. Vor kurzem seien die Schulvertreter im Bildungsministerium noch mit ihren Positionen belächelt worden, doch nun habe eine unabhängige Stelle bestätigt, dass die Schließung der Schule nicht zulässig war, betont der Elternvertreter.

Das Verwaltungsgericht in Koblenz hatte der ADD vor allem vorgeworfen, in der Entscheidung nicht die seinerzeitige Fusionsvereinbarung zwischen den Verbandsgemeinden Treis-Karden, Cochem, Kaisersesch und Kastellaun in die Entscheidung einbezogen zu haben. In dieser Vereinbarung war der Schulbezirk Lieg mit den Gemeinden Lieg, Lahr, Lütz und Zilshausen festgeschrieben worden. Auch wenn einer solchen Fusionsvereinbarung grundsätzlich die Eignung fehle, in die Schulorganisationsbefugnis des Landes einzugreifen, so habe die ADD, weil sie dieser Vereinbarung 2013 zugestimmt habe, einen Vertrauenstatbestand geschaffen. Bei einer Entscheidung über das weitere Bestehen der Grundschule hätte dies in die Abwägung einbezogen werden müssen, was aber unterblieben sei, urteilten die Verwaltungsrichter. Dies umso mehr, als sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler seit der Fusion nicht erheblich verändert habe. Aus diesem Grund sei die Verfügung der ADD derzeit rechtswidrig, so das Verwaltungsgericht.

„Das ist in meinen Augen schon eine Klatsche für das Bildungsministerium, aber auch für die Verbandsgemeinde Kastellaun und den Rhein-Hunsrück-Kreis als Kommunalaufsicht“, meint dazu Bürgermeister Zilles. Die Verbandsgemeinde Kastellaun hatte die Änderung des Schulbezirkes beantragt, die Kommunalaufsicht in Simmern hatte diesen Antrag nicht beanstandet. „Das müsste einigen nun zu denken geben“, so Zilles. „Das alles zeigt, dass unsere Argumente gut waren und dass sie nicht einfach so von der Hand zu weisen sind“, freut sich auch Cochems VG-Bürgermeister Wolfgang Lambertz über die Entscheidung aus Koblenz. Das alles sei jedenfalls eine sehr positive Entwicklung für die Grundschule in Lieg und die Verbandsgemeinde Cochem, ist der VG-Chef überzeugt.

Die ADD kann gegen diese Entscheidung noch Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht einlegen, über die Klagen des Kreises und von betroffenen Eltern hat das Verwaltungsgericht noch nicht entschieden. „Aber ich denke, unsere Position ist durch dieses Urteil gestärkt“, ist sich Lambertz sicher. Und Heinz Zilles hofft darauf, dass die ADD die Entscheidung nun auch akzeptiert.

Anfang August soll es auf jeden Fall eine Einschulung geben und der Unterricht in Lieg wieder beginnen. „Und ich bin überzeugt davon, dass dann die Kinder noch nie so gerne zu ihrer Grundschule gegangen sind wie an diesem 6. August“, meint Heinz Zilles.

Von unserem Mitarbeiter Dieter Junker