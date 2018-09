Grüne Fragen zu Werner Mauss: Was der Landrat antwortete

Wenig Neues ergaben die Antworten von Landrat Manfred Schnur auf eine erneute Anfrage von Bündnis 90/Die Grünen in Sachen Werner Mauss. Wieder ging es um die Ausstellung von Waffenscheinen und die Erteilung von Baugenehmigungen für das Anwesen des Ex-Agenten. Und wie schon bei früheren Anfragen verwies der Kreischef auf die gesetzlichen Bestimmungen, auf den Datenschutz, wobei er sich ausdrücklich gegen den Vorwurf verwahrte, frühere Fragen unvollständig beantwortet zu haben.

Bald können Cochem-Zeller Kreistagsmitglieder einen Einblick in die Mauss-Akten nehmen, die in der Kreisverwaltung liegen.

Foto: Kevin Rühle

Was wollten die Grünen wissen? In der Anfrage ging es darum, wie die Zuverlässigkeit von Werner Mauss bei der Erteilung von Waffenscheinen geprüft wurde, welche Institutionen die für eine Privilegierung erforderliche Feststellung getroffen haben, dass es sich bei dem Gestüt um einen landwirtschaftlichen Betrieb mit Gewinnerzielungsabsicht handelt, ob hier auch Funktionsträger der CDU Cochem-Zell beteiligt waren und ob es Kontaktaufnahmen von Abgeordneten aus Landtag, Bundestag oder Europäischem Parlament im Rahmen der Baugenehmigungsverfahren mit der Kreisverwaltung gegeben habe.

Landrat Schnur wies darauf hin, dass im Waffengesetz die Voraussetzung für die Erteilung eines Waffenscheins ebenso geregelt sei wie die Überprüfung der Vorschriften durch die Waffenbehörden. Dies sei auch im Fall Mauss so. Bei der Erteilung der Baugenehmigung für das Gestüt im Hunsrück hätte die Außenstelle Koblenz der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz die Privilegierung bestätigt. Ob hier neben dem zuständigen Sachbearbeiter innerhalb der Landwirtschaftskammer weitere Personen damit befasst waren, entzieht sich laut Landrat der Kenntnis der Kreisverwaltung.

Ob es Kontaktaufnahmen von Abgeordneten zur Kreisverwaltung in der Causa Mauss gab, sei ihm nicht bekannt, betonte Landrat Schnur. Allerdings gebe es für ein bewohntes Grundstück eine Vielzahl von Vorgängen in einer Verwaltung, daher könnten nicht alle Akten gesichtet werden, zumal es sich um einen Zeitraum von mehr als 30 Jahren handele. Im Übrigen verwies der Landrat auf die Bundesregierung, die im Bundestag darauf hingewiesen hatte, dass bei einer Abwägung eines parlamentarischen Informationsanspruchs gegen die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Personen ein überwiegendes Allgemeininteresse an der Namensnennung zur Rechtfertigung des Grundrechtseingriffs nicht bestehe.

Wenig zufrieden zeigte sich Peter Minnebeck von den Grünen mit den Antworten des Landrats, doch dieser entgegnete: „Ich kann nur das sagen, was wirklich ist. Und nicht das, was Sie gern hören möchten.“ Dieter Junker