Großer Zuspruch in Simmern: Ausbildungsmesse steht für enorme Vielfalt

Die berufliche Vielfalt der Region wurde am Samstag einmal mehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Fast 60 Unternehmen und Institutionen präsentierten bei der 21. Auflage der Ausbildungsmesse in der Simmerner Hunsrückhalle ihre Arbeit und Angebote. Lehrstellensuchende konnten sich hierbei einen umfassenden Eindruck über die zahlreichen und unterschiedlichen Berufsbilder in Handwerk, Industrie und Handel, aber auch in den verschiedenen Behörden und Institutionen machen. Kein Wunder, dass in der Hunsrückhalle „volles Haus“ war.

Ausbildungsmesse in Simmern 1 von 15 Voll auf die Nuss: Die Installateur- und Heizungsbauer-Innung gab an ihrem Stand viele Infos und lud dazu ein, auf spezielle Art Walnüsse zu knacken.



Foto: Werner Dupuis​ 2 von 15 Starke Nase: Das Zollamt Hahn hatte Drogenspürhund Mex dabei.



Foto: Werner Dupuis​ 3 von 15 Was macht eigentlich der Zoll? Schülerin Lisa Marie interessierte sich für diese Arbeit. Auch viele weitere Behörden gaben Auskünfte zu ihren Aufgaben.



Foto: Werner Dupuis​ 4 von 15 Was macht den Anlagen- und Maschinenbau aus? Das Gödenrother Unternehmen Adam hatte nicht nur ein „Starterkit Metallbauer“ als Grundausstattung mitsamt Anschlagwinkel und Schlosserhammer dabei, sondern auch viele Infos.​



Foto: Werner Dupuis

5 von 15 Alles rund um die Gesundheit: Die Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe der Kreuznacher Diakonie in der Hunsrück Klinik informierte über Ausbildungsmöglichkeiten und die vielfältige Arbeit.​



Foto: Werner Dupuis

6 von 15 7 von 15 Als sehr gut besucht und überaus informativ stellte sich die 21. Auflage der Ausbildungsmesse dar, die in der Simmerner Hunsrückhalle einen guten Überblick zu den vielfältigen Angeboten im Rhein-Hunsrück-Kreis bot.



Foto: Werner Dupuis​ 8 von 15 Behörden, Institutionen und jede Menge Betriebe aus der Region stellten sich und ihre Ausbildungsmöglichkeiten vor. ⋌



Foto: Werner Dupuis​ 9 von 15 Ein Lustmacher nicht nur auf die bald beginnende Fußball-WM: Auszubildende vom Traditionsunternehmen Heinrichs in Dorweiler laden an ihren Kicker ein, den Azubis aus Schrauben und Drehteilen gebaut haben.



Foto: Werner Dupuis​ 10 von 15 Chancen, ein Superman des Handwerks zu werden: Kreishandwerksmeister Peter Mumbauer, Katrin Heinrichs vom Regionalrat und Silke Dittrich, Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft (von rechts), werben für die Region.



Foto: Werner Dupuis​ 11 von 15 Hervorragend besucht war die Messe.



Foto: Werner Dupuis​ 12 von 15 Detailinfos: Boge-Auszubildende erklären ein Steuerungsteil.

Foto: Werner Dupuis, ​ 13 von 15 In traditioneller Zimmermannskleidung waren die Mitarbeiter von Ochs Holzbau im Einsatz – und errichteten „live“ ein Spielhaus für Kinder.



Foto: Werner Dupuis​ 14 von 15 Vollernter und Laubschneider: Das Unternehmen ERO präsentierte vor der Halle Ausbildungen rund um den Gerätebau für WInzerbetriebe.



Foto: Werner Dupuis​

Bereits beim Zugang zur Messe zeigt sich deutlich, wie anders diese Ausbildungsmesse im Vergleich zu ihrem etwas nüchtern-sperrig klingenden Namen ist: Begrüßt werden die Besucher von einem modernen E-Auto, einem Vollernter für die Arbeit in den großen Gärten der globalen Weinwelt, Fahrrädern, auf denen sich die Energie der Zukunft erstrampeln lässt – und von klassisch anmutenden Handwerksleuten. Zimmerleute stehen auf dem Vorplatz der Hunsrückhalle in ihrer traditionellen Kluft und zeigen das handwerkliche Geschick und Können, das diesen Beruf im positiven Sinne mit einem gewissen Stolz erfüllt. Die jungen Männer in Schwarz und Weiß zimmern vor den Augen der Zaungäste und Neugierigen in kürzester Zeit ein Spielhaus zusammen. Ebenso „funktionsfähig“ ist die große Planskizze, die am benachbarten Stand vor der Halle ausgebreitet ist: Darauf ist ein gesamtes Haus in Holzbauweise zu erkennen, dazu können die Vertreter des Unternehmens gut erläutern, wie ein solcher moderner Hausbau abläuft.

Der Gast ist noch nicht einmal in der Halle angelangt, als er bereits eine Fülle von Informationen aufgesaugt hat, die sich im Innern noch weiter verdichten werden. Schließlich gibt es an diesem Tag all das zu erleben, was die Region ausmacht: Vielfalt und abwechslungsreiche Berufe. Das Angebot der Betriebe ist immens. Innerhalb weniger Minuten lassen sich Dutzende Berufsbilder erfahren.

Viele Gäste sind jung, teils allein, teils mit den Eltern, Verwandten oder Freunden unterwegs. Manche suchen noch für das bald beginnende Ausbildungsjahr eines Stelle als Azubi, andere informieren sich grundsätzlich, welcher Berufszweig etwas für sie sein könnte – und andere schauen einfach nur einmal, in welchem Bereich ein Berufspraktikum Sinn ergeben könnte. Informationen erhalten sie alle reichlich, dafür stehen die Fachleute gern bereit. Ob es die Kreishandwerkerschaft ist, die Industrie- und Handelskammer, die Arbeitsagentur oder die Verwaltungen – sie alle geben von ihrem Wissen etwas weiter. So richtig tief hinein in die Praxis geht es darüber hinaus an den Ständen der Unternehmen, die sich freuen, dass so viele junge Menschen gekommen sind. Denn sie alle sind interessiert daran, auch in Zukunft Fachkräfte zu gewinnen, die nicht nur irgendeinen Job anvisieren, um sozusagen unter „der Haube“ zu sein, sondern Spaß an ihrem Beruf haben und diese Leidenschaft positiv in die Unternehmen einfließen lassen.

Entsprechend leidenschaftlich präsentieren sich auch die Unternehmen bei der Messe – mit einer freundlichen Ansprache an die jungen Menschen und vielen Informationen zu den Berufszweigen, Ausbildungs- und auch Verdienstmöglichkeiten. Mancher mag an diesem Tag vor allem auch darüber überrascht sein, wie gut sich in einigen Berufen verdienen lässt. Dazu gibt es – von Azubis für baldige Azubis – Infos aus erster Hand, wie der Alltag ist, welche Anforderungen gestellt werden und was dabei vielleicht auch kein Zuckerschlecken ist. Auf beiden Seiten sind die Rückmeldungen positiv,

Es ist beeindruckend, wie sich das berufliche Spektrum einer gesamten Region in einigen Stunden Ausbildungsmesse erleben lässt. Am Ende sind für die Besucher der Hunsrückhalle manche Dinge klarer – vor allem auch, wohin vielleicht ein beruflicher Weg führen könnte und wohin nicht. Der eine überlegt schließlich eher in die praktische Richtung des Handwerks, der Nächste fühlt sich am Schreibtisch womöglich doch noch etwas wohler. Die Messe zeigt eindrucksvoll, was die zahlreichen Unternehmen zu bieten haben. Fest steht, dass es jede Menge ist. Der Rhein-Hunsrück-Kreis steckt voller Ausbildungs- und Jobmöglichkeiten.

Von unserem Chefreporter Volker Boch