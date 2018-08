Großer Zuspruch: Ausbildungsmesse lockt wieder nach Simmern

Fast 60 Unternehmen und Institutionen stellen am Samstag, 26. Mai, bei einer Ausbildungsmesse in der Simmerner Hunsrückhalle ihre Arbeit und Angebote vor.

Bestens besucht war in der Vergangenheit die Ausbildungsmesse in der Hunsrückhalle. Auch am Samstag werden zur 21. Auflage der Veranstaltung in Simmern wieder viele junge Menschen erwartet, die sich ein Bild von den aktuellen Angeboten in der Region machen möchten. Foto: Werner Dupuis

Von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr gibt es hier die Möglichkeit für Lehrstellensuchende, sich einen umfassenden Eindruck über die vielfältigen Berufsbilder in Handwerk, Industrie und Handel zu verschaffen. Zum 21. Mal findet die Messe bereits statt.

Das Angebot der Ausbildungen, die in der Hunsrückhalle präsentiert werden, ist überaus umfangreich. Von A bis Z stellt sich die Palette der Lehrstellenangebote dar, konkreter gesagt vom Berufsbild der Altenpflege bis hin zum Zimmerer. Und dazwischen gibt es jede Menge kreativer, anspruchsvoller und interessanter Ausbildungsmöglichkeiten, die in der Region Rhein-Hunsrück gewählt werden können.

Es sind außergewöhnliche Berufe dabei wie jener des Fluggerätemechanikers, des Binnenschiffers sowie des Sattlers. Letzterer gehörte einst zu den traditionsreichen Gewerken, doch dieser Beruf wird im Zuge eines sich wandelnden Wirtschafts- und Gesellschaftslebens immer seltener ausgeübt. Zugenommen hat unterdessen die Spezialisierung im Bereich von IT-Berufen, die wie verschiedene klassische Ausbildungen am Samstag ein fester Bestandteil des Messeangebots sind.

Ebenso wie das Portfolio der dargestellten Ausbildungen ist auch das Spektrum der Unternehmen und Institutionen, die sich in der Hunsrückhalle vorstellen, breit gefächert. Hier reicht die Liste der teilnehmenden Betriebe ebenfalls fast durch das gesamte Alphabet, in diesem Fall von A bis V, vom Unternehmen ActivLine bis zur Volksbank Hunsrück-Nahe. Aus der gesamten Region kommen die Aussteller, die einen großen Bedarf an Fachkräften und Auszubildenden haben. Um diesen zu schließen, gibt es Projekte wie die Karrierefibel „Wildwuchs“ oder eben auch die Messe am Samstag.

Die Firmen und Institutionen zeigen die breite Palette an Berufschancen auf, die sich in der Region bieten. Das, was sich als Attraktivität der Jobregion Rhein-Hunsrück über die Kreisgrenzen hinaus wirtschaftlich als „Gelobtes Land“ vermarkten lassen soll, wird hier anhand von Betätigungsfeldern für junge Menschen konkretisiert. Rund 60 Aussteller stehen bereit, um dies mit Nachdruck zu verdeutlichen.

Als Veranstalter unterstreichen die Bundesagentur für Arbeit Bad Kreuznach, die Handwerkskammer Koblenz, die IHK Koblenz, die Kreishandwerkerschaft Rhein-Nahe-Hunsrück und die Kreisverwaltung Rhein-Hunsrück die Bedeutung der Messe für junge Menschen, die eine positive berufliche Perspektive suchen. Der hohe Zuspruch in der Vergangenheit hat untermauert, wie positiv die Messe angenommen wird. vb