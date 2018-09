Großbrand hält Feuerwehren in Atem: 150.000 Quadratmeter Acker bei Lindenschied sind abgebrannt

Am frühen Donnerstagnachmittag hat ein Brand bei Lindenschied für einen Großeinsatz regionaler Feuerwehren gesorgt. Ein gemeinsamer Einsatz von mehr als 100 Feuerwehrleuten und Landwirten, die mit Wasserfässern und Fahrzeugen zu Hilfe eilten, verhinderte dabei auf einer 15 Hektar großen Getreidefläche bei Lindenschied Schlimmeres.

Bei Arbeiten mit einer Rundballenpresse auf einer abgeernteten Fläche kam es zum Feuer, das auf eine noch nicht geerntete Getreidefläche übersprang. Der Landwirt reagierte nach ersten Erkenntnissen geistesgegenwärtig, fuhr mit dem Gespann auf einen Wiesenbereich und koppelte die Presse sofort ab. Im Anschluss verständigte er umgehend die Feuerwehr und weitere Landwirte. Zunächst war nur von einem kleineren Brand die Rede, doch schnell fraßen sich die Flammen bei wolkenlosem Himmel und 39 Grad durchs trockene Stroh, bedrohten Getreidefelder und den benachbarten Wald.

Um 13.30 Uhr wurden die Feuerwehren Lindenschied, Dickenschied und Hecken zu einem Flächenbrand mit angrenzendem Wald nach Lindenschied alarmiert. Die Wehrleute sahen die schwarze Rauchsäule bereits während der Anfahrt, währenddessen fraßen sich die Flammen durch erntereife Getreidefelder in verschiedene Richtungen. So wurden die Ortsgruppen Kirchberg und Gemünden nachalarmiert. Als VG-Wehrleiter Oliver Socha mit der Einheit Sohren-Büchenbeuren eintraf, war der Brand mittlerweile so groß, dass man diesen von einer Stelle aus nicht mehr im Überblick behalten konnte. Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) Stefan Bohnenberger machte sich ebenfalls vor Ort ein Bild der Lage, griff aber nicht in die Einsatzleitung ein.

Einsatzleiter Socha teilte mehrere Abschnitte ein und koordinierte die Löschmaßnahmen. Umgehend wurden die Einheiten Simmern und Rhaunen alarmiert. Die Wehrleute bekämpften die Flammen und fuhren im Pendelverkehr Wasser aus Lindenschied an den Brandort. Wehrleiter Socha lobte dabei den Einsatz der Bauern, die alles stehen und liegen ließen und ihrem Kollegen zu Hilfe eilten. Mit Grubbern wurden um die abgebrannten Flächen herum „Runden gedreht“ und dann gut bewässert. Wirtschaftswege zwischen Feld und Wald verhinderten einen drohenden Waldbrand. Auch mit sogenannten Feuerpatschen wurde das Übergreifen verhindert. Ebenfalls war die Firma Gebrüder Hermann aus Schlierschied vor Ort: „Diese haben wir bei Flächen- und Waldbrand mit im Alarmierungsplan, die Reinigungslastwagen haben bis zu 10.000 Liter Wasser geladen“, berichtete Socha. Die Feuerwehrleute kamen bei dem körperlich harten Einsatz und der extremen Hitze an ihre Grenzen. Das neue Tanklöschfahrzeug der VG Kirchberg überzeugte mit seiner Ausrüstung gegen Flächenbrände: Vor den Rädern sitzen hier Spritzdüsen, die das Feuer beim Fahren vor den Rädern löschen sollen. So konnte dieses Fahrzeug mit 5000 Litern Kapazität an vorderster Front eingesetzt werden. Weitere Großtanklöschfahrzeuge mit je 5000 Litern Wasser aus Kirn und Rheinböllen zu alarmieren, war am Ende nicht mehr nötig. Gegen 15 Uhr konnten die ersten Einheiten die Heimfahrt antreten.

Bevor die Einheiten Kirchberg und Sohren-Büchenbeuren ihr Gerätehaus erreichten, wurden sie erneut von der Leitstelle Trier alarmiert – in den Nachbarkreis nach Irmenach. „Dort brannten ebenfalls rund 8,5 Hektar Getreidefelder, wir unterstützten die dortigen Einheiten“, berichtete Socha.

Sebastian Schmitt