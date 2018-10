Es soll der größte Logistikpark der Welt werden. So groß wie 600 Fußballfelder. Der Bopparder Logistikanbieter Ehrhardt und Partner und die katarische Nasser Bin Khaled International (NBK) haben kürzlich beschlossen, das Projekt gemeinsam auf den Weg zu bringen. Damit wollen sie das wirtschaftliche Wachstum in der Region am Persischen Golf ankurbeln. Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 500 Millionen US-Dollar.

Bei der deutsch-katarischen Investmentkonferenz in Berlin, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet wurde, unterzeichneten die Ehrhardt-und-Partner-Gruppe (EPG) und NBK vor 300 Menschen die Absichtserklärung für den Bau und den ... Bei der deutsch-katarischen Investmentkonferenz in Berlin, die von Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet wurde, unterzeichneten die Ehrhardt-und-Partner-Gruppe (EPG) und NBK vor 300 Menschen die Absichtserklärung für den Bau und den ...

