Grippewelle im Rhein-Hunsrück-Kreis: Die heftigste innerhalb der letzten fünf Jahre

Schüttelfrost, hohes Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, trockener Husten: In den Arztpraxen und Krankenhäusern im Rhein-Hunsrück-Kreis häufen sich die Krankheitsfälle. Neben den grippalen Infekten hat auch die Influenza, die echte Virusgrippe, derzeit Hochsaison. Aus der Kreisverwaltung in Simmern heißt es, es die aktuelle Grippewelle im Kreis sei die heftigste innerhalb der letzten fünf Jahre.

Foto: picture alliance

157 Fälle, in denen die Virusgrippe zweifelsfrei nachgewiesen wurde, wurden in diesem Jahr bereits dem Kreisgesundheitsamt gemeldet. Die Dunkelziffer dürfte aber weitaus höher sein. Denn bei vielen Patienten verzichten die Ärzte auf einen Labornachweis, da sich daraus kein besonderer Einfluss auf die Therapie ergibt. "Man hat also anzunehmen, dass nur ein Bruchteil der tatsächlich vorliegenden Grippefälle diagnostisch ,offiziell' als solche nachgewiesen und dann an uns gemeldet werden", teils Doris Becker, Sprecherin der Kreisverwaltung, mit.

Derzeit ist die Grippewelle in unserer Region noch in vollem Gange und eine endgültige Einschätzung der Lage laut Kreisverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Allerdings wurden dem Gesundheitsamt in diesem Jahr weitaus mehr Grippefälle gemeldet als in den vergangenen Jahren. 2017 verzeichnete das Gesundheitsamt 66 Meldungen in den ersten zehn Wochen.

Zwei Todesopfer am Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein

In Rheinland-Pfalz forderte die Grippewelle bislang neun Todesopfer. Im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein mit seinen Standorten Koblenz, Mayen, Boppard und Nastätten verstarben zwei Patienten an den Folgen der Influenza.

Ein vorsichtiges Aufatmen meldet hingegen die Hunsrück-Klinik Simmern. Anfang Februar 2018 wurden zehn Isolierungen von erkrankten Patienten notwendig. Die Zahl stieg kontinuierlich und erreichte Anfang März einen Höchststand von 31 zeitgleichen Isolierungen. Diese Zahl ist seit Dienstag rückläufig. Aktuell werden noch 26 erkrankte Patienten isoliert behandelt, teilt die Klinik mit. "Stellt man den notwendigen Isolationen die Anzahl von fünf regulär vorhandenen Isolierzimmern gegenüber, wird die Herausforderung, vor die sich die Simmerner Klinik gestellt sieht, besonders deutlich", teilt Sprecherin Sabine Görgen mit. Aufgrund der hohen Zahl von Erkrankungen entschloss sich die Klinik zu einer "Kohortenisolierung". Darunter versteht man die gemeinsame räumliche Unterbringung und Versorgung der Infizierten, in diesem Fall auf einer Krankenstation, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Diese Art der Isolierung wird angewendet, wenn bei einem Ausbruchsgeschehen nicht ausreichend Einzelräume zur Verfügung stehen.

"Um weitere Ansteckungen innerhalb des Krankenhauses zu vermeiden, setzen wir konsequent die Basishygienemaßnahmen um", betont Richard Stabe, Hygienefachkraft der Hunsrück-Klinik. "Dazu gehört unter anderem auch die ständige Schulung des Personals sowie der Patienten hinsichtlich einer wirksamen Händedesinfektion." Das Pflegepersonal in den isolierten Bereichen trägt bei der Versorgung der Patienten spezielle Schutzkleidung sowie einen Mund- und Nasenschutz. Hierzu werden, soweit möglich, auch die Patienten angehalten. In den Krankenzimmern wurde auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Betten geachtet und zur Abtrennung und Unterbrechung des Luftstroms Barrieren in Form von spanischen Wänden aufgebaut. Dies soll beispielsweise bei Hustenanfällen eine weitere Ansteckung der Mitpatienten verhindern.

"Diese akute Situation hatte auch Auswirkungen auf den Regelbetrieb des Krankenhauses", erläutert Pflegedirektorin Kristina Theodoropoulos. "Sehr hohe krankheitsbedingte Ausfallquoten beim Pflegepersonal konnten durch ein bereits in jüngster Vergangenheit etabliertes Ausfallmanagement gut gemeistert werden."

Einige Untersuchungen und OP-Termine verschoben

Aufgrund der Erkrankungsdauer des Personals mussten auch einige Termine für Untersuchungen und planbare Routineoperationen verschoben und neu koordiniert werden. Wie in ganz Rheinland-Pfalz war auch die Intensivstation der Hunsrück-Klinik durch die Grippeinfektionen mehr als üblich ausgelastet. In Einzelfällen konnten kritisch kranke Patienten nicht aufgenommen werden und die Suche nach Intensivbetten in anderen Krankenhäusern gestaltete sich laut Klinik "äußerst schwierig".

Auch in den Loreley-Kliniken mit ihren Standorten Oberwesel und St. Goar werden derzeit deutlich mehr Patienten wegen Influenza behandelt als es üblicherweise der Fall ist. Konkrete Zahlen wollte die Sprecherin der Klinik unserer Zeitung aber nicht nennen. "Durch die Überlastung der Kliniken im weiten Umkreis bekommen wir deutlich mehr Zuweisungen von Patienten aller Erkrankungsrichtungen, jedoch insbesondere internistisch erkrankte Patienten", teilen die Kliniken mit. Denise Bergfeld