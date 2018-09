Goldene Kronenkreuze verliehen

Aus unserem Archiv

Boppard

Das Diakonische Werk hat neun Mitarbeitern der Rheinischen Gesellschaft für Innere Mission und Hilfswerk das Kronenkreuz in Gold verliehen. Es ist die höchste Auszeichnung der Diakonie Deutschland und wird an Personen verliehen, die in mindestens 25 Jahren im Haupt- oder Ehrenamt außergewöhnliches Engagement in der diakonischen Arbeit gezeigt haben oder nach 15-jähriger Betriebszugehörigkeit in den Ruhestand gehen.