Glocken-Klöppel aus Hellkirche übergeben

Zu den geheimnisvollen Plätzen im Hunsrück gehört die Hellkirche. Versteckt liegt die Ruine auf einem steilen Schiefersporn, rund 60 Meter über dem Hahnenbachtal, am äußersten Zipfel der Gemarkung von Woppenroth.

Der Klöppel ist 33 cm lang und wiegt 1591 Gramm. An der dicksten Stellen misst er 6 Zentimeter. Foto: Werner Dupuis

Große Teile ihrer Geschichte liegen im Dunkeln. Jetzt ist ein kleiner Mosaikstein dazugekommen. Seit kurzem gehört ein Klöppel, vermutlich von einer Glocke der Hellkirche, zum Bestand des Hunsrück-Museums in Simmern.

Die Ruine der Hellkirche (unten links) liegt versteckt über dem Hahnenbachtal am Rande der Gemarkung Woppenroth. Foto: Werner Dupuis

Heimatforscher wissen nicht viel zur Geschichte und Bedeutung der ungefähr 4 Kilometer von der Schmidtburg und 2,6 Kilometer von Woppenroth entfernt liegenden Ruine. Sie hat einen quadratischen Grundriss von rund 7,5 Metern Seitenlänge. Das Mauerwerk aus groben Schieferbruchsteinen ist bis zu 1,5 m dick und an seiner höchsten Stelle noch 5 Meter hoch.

Am besten hat die wettergeschützte Ostseite die Stürme der Zeit überstanden. Hier befindet sich auch das einzige noch erhaltene Rundbogenfenster mit rund 2,70 m Höhe und 1,50 m Breite. Die Westseite fehlt vollständig. Dort lag wahrscheinlich auch der Eingang.

Aufzeichnungen fehlen

Angesichts fehlender historischer Aufzeichnungen ranken sich viele Legenden um den Bau. Stand hier eine Kapelle der im Tal liegenden ehemaligen Dörfer Blickersau und Kaffeld? Bestand eine Verbindung zur Schmidtburg, oder hatte der Bau eine ganz andere, möglicherweise auch profane, Bedeutung?

Entsprechend einer Sage hatte die Hellkirche ursprünglich keine Glocken. Jungs aus den umliegenden Dörfern sollen mit dem Ruf „Hopp die bopp, de Jan ist do“, oder „Kommt erab, de Jan ist do“, die Bewohner zum Besuch des Gottesdienstes aufgefordert haben. Jan gilt dabei als Kurzform für das Wort Dechant oder gilt als Synonym für den Pfarrer.

Irgendwann soll die Hellkirche dann Glocken erhalten haben. Eine dieser Glocken – so steht es jedenfalls in der Chronik von Woppenroth – soll nach der Zerstörung der Hellkirche in das benachbarte Hausen gekommen sein.

Und wiederum Jahrhunderte später, in den 1970er-Jahren, machte der Bundenbacher Dachdecker Karl Josef Schmieden mit seiner Familie ein Picknick im Tal unterhalb der Hellkirche. Bei der Suche nach Feuerholz für den in der Gegend unverzichtbaren Spießbraten stieg er zur Hellkirche hinauf. Neugierig kletterte er auf die Mauern der Ruine. Ein Loch im Mauerwerk, in dem beim Bau das Gerüstholz verankert wurde, erregte seine ganz besondere Aufmerksamkeit. Zugestopft war es mit grobem, verwittertem Sackleinen, das wiederum mit einem harzhaltigen Mittel überzogen war. Schmieden pulte den Stoff heraus und stieß auf ein darin eingewickeltes großes Stück Metall.

Im Keller verstaut

Beim genauen Hinsehen entpuppte sich das kiloschwere, etwas angerostete Stück Eisen als geschmiedeter Klöppel einer Glocke. An seiner Aufhängung waren noch Reste eines Lederriemens vorhanden. Der heute 77-Jährige nahm seinen Fund, ohne weiteres Aufheben zu machen, mit nach Hause und verstaute ihn im Keller seines Hauses.

Gut 25 Jahre später kam Schmieden sein Fund wieder in den Sinn. „Der gehört nicht in den Keller“, dachte der ehrliche Finder und brachte ihn zu seinem Freund, dem Gastwirt Rudi Molz, nach Woppenroth. Dort lagerte er wieder viele Jahre, bis die Witwe von des 2002 verstorbenen Gastwirts, Marga Molz, jetzt entschied, das Relikt aus vergangener Zeit zur sicheren Aufbewahrung, und damit es für die Allgemeinheit zugänglich ist, in das Hunsrück-Museum nach Simmern zu bringen. Begleitet wurde sie bei der Übergabe von ihrer ganzen Familie und Woppenroths Bürgermeister Ralf Franz.

Für Museumsdirektor Fritz Schellack ist der Klöppel eine wertvolle Bereicherung seiner Sammlung. Er bedankte sich bei den Woppenrothern mit einer unterhaltsamen Führung durchs Hunsrück-Museum.

Von unserem Reporter Werner Dupuis