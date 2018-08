Giftmord hält die Rheinböllener auf Trab

Nach der Liebesgeschichte „Marius“ im vergangenen Jahr boten die Laienspieler von Studio 61 aus Rheinböllen diesmal ein völlig anderes Programm: In der Krimikomödie „Kommissar Leinenbach und das Gift der Immobilien“ geht es schlicht und ergreifend um einen schändlichen Mord aus niederen Motiven.

Die Theatergruppe Studio 61 überzeugte das Rheinböllener Publikum diesmal mit einer rasanten Kriminalkomödie.

Foto: Arno Spreitzer

An zwei Abenden war die gute Stube der Stadt, das KiR, gut besucht, was das Ensemble zu wunderbaren Darbietungen animierte. Aus der Feder des Regisseurs Thomas Nass stammten unter anderem bereits die historischen Exkurse anlässlich der Stadtchronikpräsentation im Jahr 2014.

Mit dem jetzigen Kriminalstück lieferte der Autor sein Meisterstück ab: Die zum Teil herrlich überzeichneten Charaktere sorgten immer wieder für situatives Schmunzeln oder Lachen im Publikum, wobei die Handlung einen Spannungsbogen ohne Aussetzer offerierte und erst quasi mit der letzten Szene die Täterin entlarvte: Sie hatte im Publikum eigentlich niemand auf der Liste, weil sich kein rechtes Motiv erschloss.

Die Aufführung kam ohne üppiges Interieur aus: Das gelungene Bühnenbild wechselte häufig zwischen dem großen Wintergarten einer prunkvollen Villa und der überdimensionierten Aktenwand des Kommissariats und schuf so mit wenig Aufwand ständig genau passende Akzente zur Bühnenhandlung.

Der aufgeblasene Immobilienmakler Hermann von Thone verdankt seinen finanziellen Status offenkundig auch einem gerüttelt Maß an Verschlagenheit. Seine Ehe besteht eigentlich nur noch auf dem Papier; allerlei Liebschaften würzen sein Leben genauso wie jenes der ebenfalls in Saus und Braus lebenden „besseren Hälfte“ Franziska. Gegenüber dem Geschäftspartner Rüdiger Schulze führt er sich gleichermaßen überheblich auf wie er auch die Haushälterin Lydia stetig abkanzelt.

Wie soll in einer solchen Familie ein Sprössling vernünftig gedeihen? Kein Wunder, dass Sohn Michael bereits zwei Drogentherapien hinter sich und einen universitären Abschluss allenfalls ganz weit vor sich hat.

Fast zu erwarten: Thone erhält einen Drohbrief („50.000 Euro oder Du bist tot“). Er sucht die Hilfe der Mordkommission, stößt dort jedoch zunächst auf taube Ohren. Kein Wunder: Eigentlich würde der eigenbrötlerische und stets mies gelaunte Kommissar Leinenbach gerne längst im Ruhestand sein, wenn ihm nicht die Rentenabzüge schwerfielen. Sein ohnehin überschaubares Engagement wird noch zusätzlich strapaziert, als ihm die inkompetente und zur Selbstdarstellung neigende Amtschefin Hahnemann auch noch die Jungkommissarin Klotz unterjubelt. Diese soll er als seine designierte Nachfolgerin einarbeiten, was ihm völlig auf die Stimmung schlägt. Die junge Dame präsentiert sich zu allem Überfluss auch noch mit nervender dienstlicher Korrektheit.

Tatsächlich wird Thone am nächsten Tag tot an seinem Schreibtisch gefunden. Das ruft die Mordkommission nun doch auf den Plan: Leinenbach, Klotz und der gleichfalls kurz vor der Pension stehende Gerichtsmediziner Mayer mit wenig respektierlichem Berufsgebaren leiten die Untersuchungen ein. Schon bald stellt sich Vergiftung als Todesursache heraus: War dem vom Geschäftspartner mitgebrachten Whisky etwas beigemischt oder waren es die Pilze vom Mittagsgericht? Als Verdächtige kommen demnach Ehefrau, Sohn, Haushälterin und Kompagnon in Frage.

Kommissar Leinenbach läuft auf seine alten Tage zu großer Form auf. Clever konstruiert er schließlich die Lösung und überführt für das verdutzte Theaterpublikum die eher unscheinbare Haushälterin der Tat. Nur ihr war bekannt, dass der Gemeine Faltentintling zum Mittagessen in Verbindung mit dem (etwas später konsumiertem) reichlichen Alkohol zu Herzrhythmusstörungen bis hin zum Exitus führen kann. Unter Tränen gesteht sie: „Ich konnte die täglichen Demütigungen nicht mehr ertragen.“

Von unserem Mitarbeiter Dieter Diether