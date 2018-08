Gibt es den Hunsrücker Humor?: Guido Cantz in Emmelshausen

1997 ist er erblondet, und der Platinschopf wurde zu seinem Markenzeichen. Bekannt wurde der Humorist Guido Cantz durch „Genial daneben“, „Verstehen Sie Spaß“ und „Schlag den Star“. Am 9. Juni tritt er um 20 Uhr im Zentrum am Park in Emmelshausen auf. Mit besonders deftigen Witzen? Unsere Zeitung sprach mit dem Entertainer und Moderator.

Seit 21 Jahren trägt Guido Cantz platinblond auf seinem Kopf. Eigentlich war das Ganze nur eine lustige Idee im gemeinsamen Skiurlaub mit Freunden, verrät er im Interview. Doch der Blonde mit dem Porz-T-Shirt fiel auf. Und seitdem ist der blonde Schopf das Markenzeichen des bekannten Unterhalters.

Foto: Patrick Liste

Sie feiern heute 25 + 2 Jahre „Blondiläum“. Genau genommen sind Sie aber erst vor 21 Jahren erblondet. Wie kam es dazu?

Die Idee kam sehr spontan mit ein paar Freunden im Skiurlaub. Wir dachten: Komm lass uns doch unsere Mädels damit überraschen, und wir färben uns alle die Haar blond. Natürlich sind wir im Skiurlaub mit der Gruppe blonder Männer aufgefallen. In dieser Zeit kannte noch keiner Guido Cantz, aber der Blonde mit dem Porz-T-Shirt ist aufgefallen. Und so hat sich das zu meinem Markenzeichen entwickelt.

Was ist Ihre natürliche Haarfarbe?

Rotblond, so wie bei Boris Becker, den ich auch parodiert habe. Das hat zu dieser Zeit auch gut gepasst.

Gehen wir mal zurück zu der Zeit, in der Guido Cantz noch rotblond war. Nach Abi und Bundeswehr ging es für Sie schon auf die Bühne. Wie haben Sie damals die Zeit bei der Bundeswehr erlebt? Gab es da für Sie viel zu lachen? Oder gehörte das eher zu den ernsteren Kapiteln?

Im Nachhinein ist das alles lustig gewesen. Ich hatte Glück, denn ich war in der Grundausbildung in Mayen und danach in Koblenz stationiert. Während der Zeit in Koblenz war ich auf der Bekleidungskammer; da wurde wenig gekämpft und viel gefaltet. Ich komme aus einer sehr behüteten Familie, habe Abitur gemacht. Man kommt dann als junger Mensch, ich war damals 18 Jahre, mit sieben anderen auf eine Stube und lebt drei Monate mit denen zusammen. Da lernt man fürs Leben, das hat mir mit Sicherheit nicht geschadet.

Nach der Bundeswehr kam die Bütt. Sind Sie von Geburt an ein Jeck oder kam diese Berufung erst später?

Ich bin in Porz geboren, meine Eltern sind allerdings keine Kölner. Mein Vater ist Schwabe, meine Mutter kommt aus dem Ruhrgebiet. Trotzdem haben sie schon immer gern Karneval gefeiert und waren daher auch sehr aktiv. Irgendwann kam es dazu, dass mich der Schatzmeister aus dem Karnevalsverein meines Vaters zu einer Veranstaltung mitgenommen hat. Dort durfte ich dann auch meine ersten Gehversuche auf der Bühne machen. Ich fand das toll, und so kam es zur Liebe zum Karneval.

Ist das der Grund, der Sie antreibt, der Fünften Jahreszeit treu zu bleiben?

Ja, der Karneval ist meine Wurzel, und ich mache das schon seit 27 Jahren – und es macht mir immer noch sehr viel Spaß. Ich bin aber froh, dass ich über die Jahre noch andere Standbeine dazubekommen habe, wie Tourneen, Fernsehen und Bücher schreiben. Deshalb wird es nie langweilig.

Wo stehen Sie heute? Sind Sie mehr Comedian, Kabarettist, Karnevalist oder Entertainer?

Ich verwende gern das Wort Humorist. Wie mein Freund Hugo Egon Balder schon sagte: „Unser Job ist es, Leute zu unterhalten.“ Man muss natürlich seine Hausaufgaben machen und wissen, wen man vor sich hat. In einem Tourneeprogramm wie „Blondiläum“ kann man anders arbeiten als im Karneval. Beim Karneval muss man die Leute sehr schnell für sich gewinnen, weil es sehr viel Ablenkung gibt. Im Fernsehen kommt es darauf an, was für eine Sendung man moderiert. „Verstehen sie Spaß“ ist eine Familiensendung, da geht es um andere Themen als wenn ich bei einer Kabarettsendung auftreten würde. Wenn ein Entertainer das alles umfasst, bin ich vielleicht das.

Andere zum Lachen zu bringen ist Ihr tägliches Geschäft. Was bringt nach mehr als 25 Jahren Humor einen Guido Cantz noch zum Lachen?

Da gibt es Vieles: etwa meine Familie. Der Alltag ist das, was mich zum Lachen bringt. Da passieren ganz oft Sachen, da lache ich mich kaputt. Wie zum Beispiel heute Morgen im Supermarkt, wo mir einer zuerst mit dem Wagen in die Hacken fuhr und mir dann eine Frau hektisch einen riesigen Karton, gegen den Oberschenkel knallte. Oder das halbstündige Telefonat mit der Hotline einer Fluggesellschaft wegen einer Umbuchung. Ich war mir eigentlich sicher, dass ich das mit dem Tarif, den ich da gebucht habe, können sollte, die Frau mir aber dann erklärt hat, dass ich keine Ahnung habe und dass mich die Umbuchung 170 Euro extra kostet. Dann habe ich zum Schluss auch nur noch gelacht.

Gab es schon mal eine peinliche Situation auf der Bühne oder beim Fernsehen? Was war das?

Ja na klar. In der langen Zeit habe ich schon fast alles erlebt. Es gab bei der Sendung „Verstehen sie Spaß“ eine peinliche, aber auch natürliche Situation. Wir hatten eine Sängerin bei uns in der Sendung, Katherine Jenkins. Ich hatte eine sehr emotionale Anmoderation. Dann sagte ich: „Jetzt kommt Katherine Jenkins mit dem Lied ...“, und mir fiel der Titel des Liedes nicht ein. Da ich in der Sendung fast alles auswendig mache, dachte ich mir: Das gibt es nicht. Ich habe dann nachgeschaut und den Titel nachgereicht. Das war natürlich schon peinlich. Eine weitere peinliche Situation war, dass während meiner Tournee auf der Bühne zwei große Bildschirme, die dort stehen, ausgefallen sind. Zuerst dachte ich, das wäre ein Gag meines Technikers. Dann musste ich feststellen, dass dort überhaupt nichts mehr geht. Die Leute hatten natürlich riesen Spaß. Nach der Show meinte mein Techniker: „So gut wie heute warst du noch nie.“ Ich glaube, die Leute lieben das, wenn etwas nicht so rund läuft.

Wo liegen für Sie die Grenzen des Humors?

Da hat natürlich jeder andere Grenzen. Meine liegen bei Pietätlosigkeit, wie zum Beispiel wenn gerade jemand verstorben ist. Darüber macht man keine Witze. Über sich selbst sollte man immer lachen können. Ich habe mal ein Lied über Lehrer geschrieben. Hinterher haben mir Leute geschrieben, dass ich gar nicht wüsste, wie schwer so ein Lehrerjob ist. Meine Schwägerin ist Lehrerin, und ich kenne auch sehr viele Lehrer. Natürlich weiß ich das. Aber das war nur ein Witz, und Lehrer ist ein wichtiger Job. Ich finde Politiker und Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, über die darf man Witze machen. Allerdings hat da jeder eine andere Grenze. Für mich darf es nicht zu böse sein, denn das würden mir die Leute nicht abkaufen.

Wie entwickeln Sie ein Programm? Und wie viel bringen Sie aus Ihrem Privatleben ein?

Ich fahre mit meinem Autor und Freund Paulus Vennebusch für fünf Tage in den Westerwald oder in die Eifel, wo wir uns einschließen und acht Stunden am Tag einfach rumspinnen und uns verschiedene Dinge ausdenken und aufschreiben. Natürlich auch über solche Dinge, wie das Telefonat mit der Hotline und das Chaos im Supermarkt. Nach den fünf Tagen komme ich dann nach Hause und präsentiere das Ergebnis meiner Frau. Da stellt man schon fest, dass nicht alle Gags zünden. Wichtig ist, das Ganze dann auch mal vor Publikum zu spielen. Ich mache das schon mal vor Freunden oder bei uns in der Pfarrgemeinde. Dann bekommt man schnell ein Feedback, ob es gut oder schlecht ist, und tauscht die weniger guten Phrasen aus.

Sie spielen Klavier und Schlagzeug. Wann kommt Ihre erste Single auf den Markt?

Es gab mal eine Single mit einem Après-Ski Song. „Da kommt die Zenzi an und bringt den Enzian.“ Die Idee kam mir, als ich auf einer Skihütte einen Enzian probiert habe. Daraufhin fielen mir die Zeilen ein. Es war eigentlich mehr ein Spaß.

Wo sehen Sie sich in 25 Jahren?

Schwierige Frage, ich werde 47 dieses Jahr und wäre dann in 25 Jahren 72 Jahre. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich in 25 Jahren noch vor der Kamera oder auf der Bühne stehe. Vielleicht arbeite ich dann in meiner Veranstaltungsagentur im Hintergrund, gebe meine Erfahrung weiter und gehe den Jungen mit meinen Geschichten auf die Nerven.

Gab es Zeiten, in denen es für Sie schwierig war, Privat- und Bühnenleben zu vereinen?

Man ist viel weg, und solche Programme und Auftritte hat man oftmals am Wochenende, wenn andere frei haben. Deswegen sagen zum Beispiel Freunde, wenn sie ihren 50. feiern, schon ein Jahr im Voraus Bescheid. Dann habe ich vielleicht eine Chance, diesen Tag zu blocken.

Finden Sie heute noch immer Zeit, in der Altherrenmannschaft des SSV Troisdorf 05 aktiv Fußball zu spielen? Und was bedeutet Ihnen das?

Ich habe mit sechs Jahren angefangen, im Verein zu spielen, und ich mache das immer noch mit sehr viel Spaß, wenn es die Zeit zulässt. Genau wie das Kicken für den guten Zweck in der Lotto Elf Rheinlandpfalz. Da laufe ich mit ehemaligen Profis und Nationalspielern auf. Ich glaube, dass Leute, die wie ich so viel Glück gehabt haben, auch etwas zurückgeben sollten. Und wenn ich das mit Fußball mache, kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden.

Am 9. Juni sind Sie in Emmelshausen zu Gast. Der Hunsrücker ist allgemein bekannt für seinen deftigen Humor. Wie wollen Sie das Eis brechen?

Ich habe schon sehr viele Menschen zum Lachen gebracht. Und ich war auch schon im Hunsrück. Ich glaube nicht, dass es im Hunsrück den und im Rheinland den Humor gibt. Es gibt sehr viele Schnittmengen, was Humor angeht, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Also überall, wo man uns mit dieser Sprache versteht. Ich hoffe, dass die Leute, die sich für Emmelshausen eine Karte kaufen, hinterher sagen können: Das war ein schöner Abend. Ich habe viel gelacht, mein Handy ausgemacht, und für ein paar Stunden habe ich den Alltag hinter mir gelassen.

Die Fragen stellte Wolfgang Kasper