Gewerkschaft kämpft für die Hunsrückbahn

Der Ortsverband Nahe-Hunsrück der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) beobachtet die nur schleichenden Fortschritte bei der Reaktivierung der Hunsrückbahn mit Sorge. Es wirke fast so, als wollten Verantwortliche diese solange hinauszögern, „bis sie wieder in Vergessenheit geraten ist“, meint Albert Bar-then, Pressesprecher des Ortsverbandes.

Die Signale entlang der Hunsrückbahn (hier die Simmerner Bahnhofsbrücke) stehen weiterhin auf Halt. Die zuständige Gewerkschaft und auch der Simmerner Bürgermeister Andreas Nikolay machen sich für eine Reaktivierung der Trasse stark. Foto: Werner Dupuis

„Dabei ist eine Reaktivierung der Strecke doch wichtiger als je zuvor.“ Ausgerechnet die „IG Hunsrückbahn – So nicht“ habe mit ihrer Verkehrszählung in Windesheim die schlüssigsten Argumente für eine Reaktivierung geliefert, so der Gewerkschafter. Ganz offensichtlich nehme der Straßenverkehr in Windesheim weiter zu. Zusätzlich fehle es an Parkmöglichkeiten, weil die Durchgangsstraße ständig mit Fahrzeugen zugestellt sei.

„Wir sehen hier eine ständige Unfallgefahr, ein Problem nicht nur für die Linienbusse“, sagt der EVG-Sprecher. Mit der Reaktivierung der Hunsrückbahn könnten einige Busse entfallen, und der Straßenverkehr werde sofort abnehmen. Das sorge für mehr Sicherheit in allen Dörfern entlang der Strecke.

Es werde Zeit für einen modernen, sicheren Nahverkehr, betont Barthen. Denn Autoverkehr sei hinsichtlich Gesundheitsfolgen und Flächenverbrauch „die rücksichtsloseste Form der Mobilität“. Jährlich sterben laut EVG in der Bundesrepublik mehr als 3000 Menschen bei Verkehrsunfällen, doch nun habe das Max-Planck-Institut errechnet, dass mehr als doppelt so viele durch die Umweltverschmutzung durch Verkehrsabgase sterben. Eine Verkehrswende sei deshalb dringend geboten.

Eine Bahnstrecke von Langenlonsheim nach Simmern würde laut EVG viele Orte entlang der Strecke von Straßenlärm und Abgasen befreien. Moderne Nahverkehrstriebwagen fahren sehr leise. Güterverkehr werde es im Hunsrück, wenn überhaupt, nur sehr selten geben. „Daher verstehen wir gar nicht, dass sich in der Region so viele Menschen gegen ein sauberes und vor allem sicheres Verkehrsmittel wehren.“ Selbst wenn eine Strecke nicht elektrifiziert ist, so könnten die Züge schon in naher Zukunft mit Wasserstoff fahren.

Die EVG fordert in einem ersten Schritt die Reaktivierung des Personenverkehrs von Langenlonsheim nach Simmern. „Erst in einem möglichen zweiten Schritt halten wir die Verlängerung bis zum Flughafen Hahn für erforderlich. Alle Orte entlang der Bahn werden von der direkten Anbindung nach Bad Kreuznach/Bingen und ins Rhein/Main-Gebiet profitieren.“ Wie andere reaktivierte Bahnstrecken im Land werde sich auch die Hunsrückbahn sehr schnell einer großen Beliebtheit erfreuen.

Die Anbindung des Flughafens Hahn ist für die Gewerkschafter dabei zweitrangig, „wir wollen die Menschen entlang der Strecke bereichern.“ Das Argument von Bahngegnern, in Zukunft einfach auf Elektroautos zu setzen, lässt Albert Barthen nicht gelten. „Wenn wir alle Diesel und Benziner einfach durch Elektroautos ersetzen, werden wir unsere Mobilitätsprobleme nicht in den Griff bekommen. Auch Elektroautos verstopfen unsere Straßen und stellen eine Unfallgefahr dar.“ Die entlang der Bahn einsparbaren Linienbusse will die EVG nutzen, um das Hinterland, also die Orte, welche nicht an der Bahn liegen, anzubinden.

Ländliche Eisenbahnstrecken kämen nur selten ohne staatliche Zuschüsse aus, langfristig werde sich die Linie aber volkswirtschaftlich rechnen. Zudem erwarte man in der strukturschwachen Region etwa 60 dauerhafte Arbeitsplätze bei einem möglichen Betreiber der Strecke sowie beim dann fahrenden Verkehrsunternehmen. „An den Bahnhöfen und Haltepunkten werden Kioske und Lokale entstehen“, ist der EVG-Sprecher überzeugt.

Für eine Reaktivierung der Hunsrückbahn macht sich auch der Simmerner Stadtbürgermeister Andreas Nikolay stark. In einem Gespräch mit unserer Zeitung hatte er vor wenigen Tagen kritisiert, dass man seit Eröffnung des Planfeststellungsverfahrens nichts mehr über die Reaktivierung der Bahntrasse höre. „Daraus schließe ich, dass die Verantwortung für die unhaltbaren Zustände letztlich beim zuständigen Ministerium und der Landesregierung liegen“, griff Nikolay die Landesregierung scharf an.

„Das Planfeststellungsverfahren sollte ursprünglich Anfang 2017 fertig sein – aber aus Mainz hören wir rein gar nichts. Das ist ein Unding. Keine Entscheidung ist allemal schlechter als überhaupt eine – egal welche.“ Dabei ist der Stadtchef ein bekennender Freund der Reaktivierung. „Ich sehe die Hunsrückbahn als große Chance für unsere Region. Aber die Nahinfrastruktur ist bei uns im Land völlig ungleich verteilt – da kann man nur neidisch in Richtung Pfalz und Rheinhessen blicken.“