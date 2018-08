Gerd Loskant: Zwischen Wiebke-Frust und Buga-Lust

Am Anfang wüteten Wiebke, Vivian und Co. Danach war nichts mehr so, wie es mal war. Gerd Loskant war ein gutes Jahr Chef des Bopparder Forstamtes, als die stärksten Orkane der vergangenen Jahrzehnte übers Land fegten und ganze Wälder plattmachten. 120.000 Festmeter Holz haben die Orkane namens Wiebke und Vivian von Januar bis März 1990 im damaligen Bopparder Forstamtsbereich entwurzelt. Weitere 70.000 Festmeter fielen 2007 Kyrill zum Opfer.

Staatssekretär Thomas Griese (rechts) überreicht Gerd Loskant im Beisein von Jens Jacob (links), Abteilungsleiter im Forstministerium, und des Bopparder Bürgermeisters Walter Bersch die Entlassungsurkunde. Foto: Suzanne Breitbac

Gegen Ende der Amtszeit zeigte der Wald seine Schokoladenseite. Loskant hatte sich als Chef im Welterbe-Forstamt von Bingen bis Boppard längst einen Namen gemacht. Es gab unzählige Veranstaltungen und Exkursionen mit Gästen aus aller Welt. Auch die Unterhaltung der Premium-Wanderwege kann sich die Forstverwaltung auf die Fahne schreiben. Als die Buga in trockenen Tüchern war, nahte Loskants Abschied. Nach dem Motto „Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“ liefen die ersten Vorbereitungen zur Buga 2029 oder 2031 gerade an. Loskant denkt an Übernachtungsmöglichkeiten für die Buga-Besucher im Forst und bringt Waldhotels ins Spiel. Die Komposition dieser Zukunftsmusik muss er anderen überlassen.

Doch am Anfang überwog der Frust. Wiebke und Co. hatten im Forst eine Schneise der Zerstörung geschlagen. Die Vermarktung lag am Boden. Mit Nasslagerplätzen wurde fünf Jahre lang das Holz frisch gehalten, bevor es vermarktet wurde. Aber die ungewollten Kahlschläge durch die Natur sorgten auch für ein Umdenken bei den Forstleuten. Und Loskant gehörte zu jenen mutigen Personen, die sich die Chance zum Neuaufbau nicht entgehen ließen. Mischwälder mit heimischen Baumarten ersetzten immer stärker die Fichte. Vor Wiebke hatte die Fichte einen Anteil von 30 Prozent im Forstamt Boppard, heute sind es nur noch 20 Prozent.

Loskants fruchtbares Wirken hat sich bis nach Mainz herumgesprochen. „Mit dem Forstamt Boppard und mit Ihrer Person verbindet man den Anbau und die Förderung von besonderen Baumarten“, sagte Staatssekretär Thomas Griese bei der Abschiedsfeier am Köhlerplatz in der Nähe des Vierseenblicks. Der Staatssekretär nannte die Baumarten Wildapfel, Wildbirne, Nusssorten, Kirschpflaume, Elsbeere, Speierling und Eibe.

Drei Prozent beträgt der Anteil der alten heimischen Bäume mittlerweile im gesamten Forstamtsbereich, sechs Prozent sind es sogar im Bopparder Stadtwald, sagt Loskant im Gespräch mit unserer Zeitung. Direkt nach den 90er-Orkanen setzte der Umbau des Waldes ein. „1991 haben wir 500 Eiben gepflanzt. Jetzt stehen 5000 Bäume dieser fast ausgestorbenen heimischen Nadelbaumart bei uns“, sagt der scheidende Forstamtsleiter.

Die Neuausrichtung setzte Loskant mit der Naturlandzertifizierung 1998 fort. Damit war der Bopparder Stadtwald Vorreiter in Rheinland-Pfalz. Dem grünen Staatssekretär waren Loskants Unternehmungen ein Sonderlob wert: „In den letzten 30 Jahren haben Sie viel Innovation und Fortschritt in die hiesigen Wälder gebracht.“

Am 5. November 1988 hatte der promovierte Forstwissenschaftler Gerd Loskant seinen ersten Arbeitstag in Boppard. Die ersten Arbeitsschritte unternahm er für den Holzverkauf – eine Tätigkeit, die in vollem Maße den Forstamtsleitern übertragen war. Damals schwamm das Forstamt Boppard, das mit seinen acht Revieren von Morshausen über Emmelshausen und Bickenbach bis Boppard reichte, im Geld. Der Bopparder Stadtwald hatte eine hohe Rücklage, die vom Grundstücksverkauf für den Autobahnbau in den 70er-Jahren herrührte. Von 120 Hektar Wald musste sich die Stadt trennen. „Allein aus den Zinsen erzielten wir jährlich 100.000 Mark“, erinnert sich Loskant noch recht gut an die goldenen Zeiten.

Trotz aller Anerkennung des modernen forstlichen Wirkens von Loskant – der Forstamtsleiter hatte auch ein Imageproblem. Als 2004 die Neuordnung der Forstämter im Land anstand und das Welterbe-Forstamt von Bingen bis Boppard gebildet wurde, musste er sich so manche hämische Bemerkung anhören. „Was willst du denn mit dem Hecken-Forstamt?“, lautete noch eine der harmloseren Bemerkungen. Klar, die Rheinhänge mit den Niederwaldbeständen haben bis heute in Forstkreisen keinen guten Ruf. Doch Loskant sieht dies anders. „Wir haben eine Baumartenvielfalt, die auf der Höhe so nicht gegeben ist“, schwärmt der promovierte Waldexperte von den mittelrheinischen Verhältnissen.

Ja, die Realität im Forst war in den drei Jahrzehnten bisweilen recht hart, nicht nur wegen Wiebke und Co., auch wegen des Borkenkäfers, der so manchen Strich durch die Rechnung bei der Vermarktung machte. Aber Loskant gelang es immer wieder, die weichen Faktoren herauszustellen.

Unvergessen sind die Waldkonzerte im Rahmen der Mittelrhein-Musik-Momente, die HolzArt Boppard mit den Motorsägenschnitzern, die internationalen Forstcamps im Forsthaus Kolbenstein, die Begründung von Kinder- und Hochzeitswald, Sport- und Nachbarschaftswald. Bleibendes Verdienst – und das hoben alle Redner hervor – ist die Würdigung des traditionellen Köhlerhandwerks mit der Einführung der Köhlertage und der Gründung des Köhlervereins.

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling