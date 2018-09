Gerbereiareal: Eine grüne Lunge in der Innenstadt

Das Simmerbachufer im Herzen der Kreisstadt wird in den kommenden Wochen und Monaten sein Gesicht verändern. Auf dem Areal zwischen der Simmerbachbrücke in der Koblenzer Straße und der Fußgängerbrücke zum Theodor-Fricke-Heim entstehen drei neue Wohn- und Geschäftshäuser mit rund 30 Wohneinheiten und Büroflächen (wir berichteten ausführlich). Doch das ist nicht alles. Die Simmerbachaue und das angrenzende Ufergebiet wird komplett umgestaltet – und soll danach auch besser für kommende Hochwasser gerüstet sein.

Wickert: Wollen die Menschen ans Wasser bringen

Von der Stadt wurde das Ingenieurbüro Siekmann und Partner dazu beauftragt, das Areal zu planen und zu erschließen. Das Ingenieurbüro selbst wird am Simmerbach (ehemaliges Haus Böhmer) ein Büro- und Wohngebäude errichten. „Die Vergabe erfolgte unabhängig davon“, erklärt Andreas Nikolay. „Siekmann und Partner sind Spezialisten, wenn es ums Thema Wasser geht.“ Der Stadtbürgermeister verweist auf die Renaturierung des Simmerbaches in Gemünden, die von Siekmann und Partner gestaltet wurde.

Die neuen Wohneinheiten sollen zur Belebung der Simmerner City beitragen und den angespannten Wohnungsmarkt etwas entlasten – wobei hier Eigentums- und Mietwohnungen hauptsächlich im Hochpreissegment entstehen. Die Innenstadt attraktiver machen und sie gleichzeitig besser vor Hochwasser schützen soll die Gestaltung des Geländes entlang des Simmerbachs. „Wir möchten die Auen für die Bevölkerung erblebbar machen“, sagt Nikolay. „Unser Ziel ist es, die Menschen ans Wasser zu bringen“, stimmt ihm Stefan Wickert von Siekmann und Partner zu. Dazu soll ein Weg entlang des Baches für Fußgänger entstehen – die Stadt verfolgt das Konzept der begehbaren Bachauen schon seit Jahren (Gartenstraße, Wingertsbergpark oder Fußweg zum Simmersee). Das neue Gerbereiareal soll nun zum Glanzstück im Herzen der Kreisstadt werden.

Natürliches Bachbett ohne einengende Mauern

Parkartige Anlagen mit entsprechender Bepflanzung sollen dort entstehen, ein Spielplatz vor dem alten Gerberhäuschen mit Spielgeräten, die den historischen Bezug zu Simmerns Bedeutung als wichtige Gerberstadt vermitteln sollen, eine Sitztreppe, die bis in den Bach hineinreicht, Bänke, Tische, ein Holzplateau über dem Bach sowie ein Wasserbeobachtungssteg sollen fast schon mediterranes Flair vermitteln. „Das wird einer der schönsten Orte in der ganzen Stadt“, ist der Bürgermeister überzeugt. „Damit werden auch viele andere Häuser – beispielsweise in der Kuhnengasse – aufgewertet. Das gibt eine grüne Lunge mit Wohlfühlcharakter in der Innenstadt.“ Ein kleines Naherholungsgebiet in der City.

Nicht zuletzt soll auch das Gerberhäuschen selbst mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Bislang fristet das historische Gebäude eher ein Schattendasein.

Neben den Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten lässt man aber auch den Hochwasserschutz nicht aus den Augen. Der Simmerbach soll soweit als möglich wieder sein ursprüngliches Bett zurückbekommen, Uferbefestigungen zurückgebaut werden. Durch die Renaturierungsmaßnahmen erhält der Simmerbach wieder mehr Platz, die Fließgeschwindigkeit verändert sich. „Wir möchten rausholen, was geht“, bringt es Ingenieur Wickert auf dem Punkt. Bestehende Wehranlagen sollen entfernt, Ufermauern, die das Gewässer einengen, entweder zurückgesetzt oder abgerissen werden. „Bei einem Hochwasser hat dann der Simmerbach viel mehr Platz“, erklärt Wickert. Bis es soweit ist, wird es noch etwas dauern. Erst einmal müssen die Hochbauten der genannten Wohn- und Geschäftshäuser stehen, dann erst kann man mit der Platzgestaltung beginnen. Bereits im August ist der Baustart des ersten Wohnhauses geplant. „Erst wenn die Rohbauten stehen, kann man mit der Gestaltung anfangen“, sagt Wickert. Der Fachmann geht davon aus, dass die Arbeiten im nächsten Jahr starten werden.

