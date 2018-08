Gemündener Scheunenbrand: Jetzt steht die Entsorgung an

Aus unserem Archiv

Gemünden/Kirchberg

Anfang Juni hielt dieser Brand nicht nur die Feuerwehr vor Ort in Atem. Als in der Nacht zum Montag, 4. Juni, eine Scheune auf dem Höhenzug zwischen Gemünden und Panzweiler in Flammen stand, sah es zunächst nach einem Einsatz aus, der für die gut 70 Wehrleute aus Gemünden, Kirchberg, Sohren-Büchenbeuren, Dickenschied und Gelweiler unter Leitung des stellvertretenden Wehrleiters der Verbandsgemeinde Kirchberg, Oliver Bast, mit dem Ablöschen der etwa 300 Quadratmeter großen Scheune erledigt sein würde. Doch dann tauchten Chemikalien in dem ausgebrannten Gebäude auf. Seitdem ist der Scheunenbrand ein Thema: Nach wie vor beschäftigt das Material, was in der Scheune lagerte, die Behörden. Denn dieses muss entsorgt werden – eine Angelegenheit, die sich als nicht ganz unkompliziert darstellt.