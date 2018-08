Gemünden bedankt sich

Danke sagten in Gemünden Stammgäste und Freunde des Freibades zahlreichen Spendern. Nur durch ihre finanzielle Großzügigkeit konnte die Sanierung des Schwimmbades durchgeführt.

Die neue Heizung sorgt für warmes Wasser im Gemündener Freibad. Die Stammgäste bedanken sich für die großzügigen Spenden, die den Badebetrieb erst ermöglichten. Foto: Werner Dupuis

Noch im Frühjahr war es ungewiss, ob die Reparatur der maroden Heizungsanlage überhaupt durchgeführt werden könnte.

Zwei Drittel, also 40.000 Euro der veranschlagten Kosten von 60.000 Euro waren durch Spenden innerhalb von kurzer Zeit zusammengekommen. Der Verbandsgemeinderat Kirchberg hatte zuvor die jährlichen Betriebskosten auf 21.000 Euro gedeckelt. Ohne das Engagement des Fördervereins wäre das Bad in dieser Saison geschlossen geblieben. Die Öffnungszeiten orientieren sich an der Witterung: Während der Sommerferien ist das Bad bei 17 bis 19 Grad von 10 bis 14 Uhr, bei 20 bis 25 Grad von 10 bis 19 Uhr und bei über 25 Grad von 10 bis 20 Uhr geöffnet. wd