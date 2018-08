Gemorje: En Hunsricker duht nit so schnell umfalle

Do kenne mer jo froh sinn, dat dä Herr Becker zwodousendvierzäh noch nit zwische de Poste gestann hot, wie mer domols mit Siewe-Ännz däne We-Ämm-Gastgeber ännz uf de Backe gehau hon, dat se allegare hon misse kreische. Dä Herr Becker hääßt mit Vorname Alisson un steht awei im Dor bei de Brasilianer.

Thomas Torkler kommentiert

So en rischdischer Hunsricker hät gähn uhs bestimmt kä siewe Dinger gefang. Awa beinächst härre mer jo awei in Russland gän däne Dormann spiele misse. Gut, dat mehr reschtzeidisch rousgefloh sinn oußem Turnier. Am Enn härre die Brasilianer sisch noch revangscheert.

Obwohl, eisch hätt's jo gehre gesiehn, wenn dä Hummels näwa däm Neymar mo uffgestoß hät, un dä Zwohunnatzwoezwansisch-Milljohne-Hambelmann wär glatt abgehob un hät sisch uffem Borem en Hoppehaaf mo gekugelt wie de Klaus Kinski in seine besde Westernrolle. So Fissematende hot dä Hunsricker im Dor nit notwennisch. Schließlisch fällt en Hunsricker nit so schnell um, aach wenner ous Novo Hamburgo kimmt. Vielleischt hät dä Ha-Es-Vau däne Dormann gebroucht, dann wäre se vielleischt nit abgestieh dies Johr.

Eisch sinn jo gespannt, ob däm Herr Becker am Freidaach gän Belgie die Balle um die Ohre fliehe. Eisch hoffe et jo, denn die Belgier duhn dat bessere Bier braue wie die Brasilianer. Um dä Hunsricker däht's mer jo leid duhn, awa däm Flabbes, wo alle Daach bei de Frisör tappe duht, dät et rääscht geschehe, wenna mo so rischdisch uff't Moul dät falle.

Wo eisch grad beim Hoorschneire sinn: Uhse Bue honn jo aach imma scheen akkurat die Hoor gemach, damit se nohm Spiel in de Indavjuhs nit so langhoorisch un verroppt oussiehn. Un wer wäß, ob dä Kroos Toni gän Schwede däne Balle do uhe in de Winkel gezirkelt hätt, wennem uffemol beim Anlaafe dat Gel in de Hoor versagt un er nimme gesiehn hätt, wo dat Dor is. Awa er hot jo getroff, bloß genützt horret nix.

Beim nächsde Spiel sin däm Jogi seine Bue die kläne Schlitzaue zwische de Bähn rumgewuselt, dat et nimme scheen wor. Allemoh, wenn dä Özil däm Hummels in de sexachzischde Minut de Balle uf de Kopp geflankt hätt un nit gän die Schulder, dann härrer mer am Enn doch noch gewonn un wäre gähn däne Hunsricker Dormann vun Brasilie kumm. Jo, wie säht ma: Wenn de Hund nit geschiss hätt, härrer de Haas krieht.

Gut, dat mer honn misse hämm fliehe. Am Enn härre mer uhs noch weirer gestolpert un wäre gän England kumm – nit ouszedenke, wo die awei dat Ellefmedaschieße gelehrt hon.