Gemeinde finanziert Restauration: Irmenach wird zu einem der Bildpaten von Ströher

Unermüdlich ist Dieter Merten, Vorsitzender des Freundeskreis Friedrich Karl Ströher landauf, landab unterwegs, um weitere Bildpaten für die Restaurierung der Ölgemälde des Hunsrück-Malers zu gewinnen. 2009 wurde anlässlich des 25. Jubiläums des Freundeskreises die Initiative ins Leben gerufen. Mittlerweile sind der größte Teil der rund 100 Gemälde fachkundig restauriert, haben passende Rahmen erhalten, sind damit in ihrem Bestand für die Zukunft gesichert.

Walter Schneider (3. von rechts) ist der Sohn der Enkelin, die Ströher auf seinem Bild mit ihrem Großvater beim Dominospiel verewigte. Er kam mit seiner Frau und einer Abordnung aus Irmenach mit Bürgermeister Martin Kirst (3. von links) und dem Ehepaar Pfeil zur Übergabe des Bildes.

Über 200 kunstsinnig und heimatverbundene Menschen konnte er gewinnen, die rund 160.000 Euro aufgebracht haben. „Diese Modell der Kulturförderung, initiiert von Bürgern aus der Region sucht weit und breit seinesgleichen und gibt der Kunstsammlung Friedrich Karl Ströhers einen einmaligen ideellen Stempel“, ist Merten überzeugt.

Zum großen Kreis der Paten gehört auch die Gemeinde Irmenach. Mit der Übernahme der Restaurierungskosten von 2500 Euro für das Bild „Großvater mit Enkelin beim Dominospiel“ von 1910/11 dokumentiert die Gemeinde ihre Verbundenheit mit Ströher, der 1876 in Irmenach zur Welt kam, dort den größten Teil seines Lebens verbrachte und 1925 auch starb.

Ein Arbeitskreis für Kultur befasst sich mit Ströhers Schaffen, dem lange Zeit wenig Beachtung in seiner Heimatgemeinde geschenkt wurde. Hier führt Ingo Noack Regie. Unterstützt wird er von dem Gemeinderat mit Bürgermeister Martin Kirst und dem Dorfchronisten Hans Schneiß. Den Rahmen für das großformatige Gemälde stiftete das Ehepaar Marliese und Hugo Pfeil aus Reckershausen.

Die Kunstwerke befinden sich, wie der gesamte Nachlass, im Besitz der Friedrich Karl Ströher Stiftung. Sie sind in wechselnden Ausstellungen in Simmerner Schloss und in der Hauptstelle der Kreissparkasse in Simmern zu sehen. Dank der Spendenfreudigkeit kann sich der Freundeskreis gemeinsam mit der Stiftung weiteren Aufgaben widmen.

Der Verein Freundeskreis Friedrich Karl Ströher wurde im November 1989 in Simmern gegründet. Der Zweck des Vereins ist die ideelle und materielle Unterstützung zur Förderung und Unterhaltung der Kunstsammlung Friedrich Karl Ströher. Dies erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Friedrich Karl Ströher-Stiftung. Dieser Zweck wird verwirklicht insbesondere durch die Unterhaltung und Ergänzung der Kunstsammlung.

