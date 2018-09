Gemeinde als Burgherrin? Burg Dill könnte Attraktion für Tourismus werden

Bürgermeister Gundolf Kurz könnte der neue Schlossherr von Burg Dill werden. Sein Gemeinderat hat zumindest eindeutige Signale gesetzt und den Beschluss gefasst, das historische Gemäuer zu kaufen.

Die Verbandsgemeinde Kirchberg will das kleine Dorf bei diesem ehrgeizigen Vorhaben nach Kräften unterstützten. Das jedenfalls beschloss der Hauptausschuss der Verbandsgemeinde einstimmig bei einem Ortstermin in Dill.

Auf einem Bergsporn thront weithin sichtbar über den Dächern die Burgruine, das Wahrzeichen des Dorfes. Sie gehört zu den ältesten Burgen im Hunsrück und hat Bedeutung über die Region hinaus. Seit Generationen ist sie in privatem Besitz. Ein niederländischer Luftwaffenoffizier erwarb 2006 die historischen Mauern zuletzt zum Preis von 110.000 Euro. Mit drei weiteren Besitzern teilt er sich den Rest des rund 10.700 Quadartmeter großen Burgbergs, der als Denkmalschutzzone ausgewiesen ist.

Es gibt keine genauen Angaben zum Bau der Burg Dill, Historiker datieren sie ins 11. Jahrhundert. Möglicherweise wurde sie auf den Resten einer römischen oder keltischen Vorgängeranlage errichtet. Damit gehört sie zu den ältesten Burgen im Hunsrück. Nach 1124 kam sie in den Familienbesitz der Grafen von Sponheim. Deshalb gilt sie auch als Stammburg der Sponheimer. Das historische Areal ist rund 1 Hektar groß und besteht aus einer Ober- und Unterburg. Zuerst diente sie der Sicherung und dem Ausbau des sponheimischen Territoriums, das sich von der Mosel über den Hunsrück bis in den Naheraum erstreckte. Im 14. Jahrhundert verlor die Anlage ihre strategische Bedeutung und wurde zum Wohnsitz umgebaut. Der heute noch an drei Seiten erhaltene mächtige Wohnturm stammt überwiegend aus dem 14./15. Jahrhundert. Er hat eine Grundfläche von 18 mal 12 Metern und bestand aus drei Geschossen. Vermutet wird noch ein viertes Obergeschoss mit einem Wehrgang. Dank großer Kamine, die heute noch zu sehen sind, hatten die Bewohner relativ hohen Wohnkomfort. 1698 wurde die Burg im Zuge des Pfälzischen Erbfolgekrieges völlig zerstört. Die Steine der Ruine wurden später als Baumaterial für Wohnhäuser und Scheunen in Dill und Umgebung genutzt. Wo ehemals die Burgkapelle stand, erhebt sich heute die 1701 erbaute evangelische Kirche. Mit den Malereien birgt der von außen unscheinbare Bau einen wahren Kunstschatz. Es sind die Bilder Johann Georg Engisch aus Kirn aus dem Jahr 1714. Von der ursprünglich völlig ausgemalten Holzdecke blieb das großflächige Bild im Chorgewölbe erhalten. Es zeigt die „Verklärung Christi“. Sehenswert sind auch die Bildtafeln auf der Emporenbrüstung und der Kanzel mit Szenen aus der Bibel. wd

Die Generaldirektion Kulturelles Erbe in Mainz hat als Obere Landesbehörde für den Denkmalschutz ein Gutachten über den baulichen Zustand der gesamten Anlage in Auftrag gegeben. Darin beziffern Experten den Sanierungsbedarf zur Erhaltung der Anlage auf 2,3 Millionen Euro. Dazu gehört die Sicherung des auf einem Schieferfelsen stehenden Burgbergs, genauso wie die denkmalgerechte Erhaltung des historischen Gemäuers und der darauf üppig sprießenden Flora und Fauna.

Mit 1,3 Millionen Euro ist die Sanierung der meterdicken Mauern auf der Oberburg, des eigentlichen Kerns der Anlage, veranschlagt, und 1 Million Euro soll die Erhaltung der Unterburg kosten. Hier stehen neben der evangelischen Kirche auch das ehemalige Pfarrhaus und weitere privat genutzte Gebäude.

Angesichts dieser hohen Kosten haben Eigentümer auf Anfrage der Gemeinde signalisiert, dass sie bereit sind, ihren Anteil zu veräußern. Konkrete Verhandlungen haben aber noch nicht stattgefunden. „Wir sind ganz am Anfang eines langwierigen Verfahrens“, bekundete Verbandsgemeinde-Bürgermeister Harald Rosenbaum während einer Besichtigungstour unter der profunden Leitung von Maria Wenzel vom Denkmalamt in Mainz. Auch sie unterstrich explizit die herausragende Bedeutung der Burg Dill in der rheinland-pfälzischen Burgenlandschaft.

Nach der Exkursion tagte der Ausschuss im Diller Gemeindehaus, wozu auch die Einwohner eingeladen waren. Rosenbaum unterstrich mehrfach – wenn alle Signale für die umfangreiche Transaktion auf Grün stehen – die uneingeschränkte Unterstützung der 200 Einwohner zählenden Gemeinde durch die Verbandsgemeinde sowie durch weitere Fördertöpfe.

„Wir haben bisher viel Geld in unsere Schulen und Schwimmbäder gesteckt, jetzt sollten wir uns auch einmal einem solch außergewöhnlichen Projekt wie der Diller Burg widmen“, begründete Rosenbaum sein Engagement. Eingebettet in den Tourismus der Verbandsgemeinde, soll in enger Abstimmung mit der Gemeinde und den Diller Bürgern ein Nutzungskonzept erstellt werden.

Von unserem Reporter Werner Dupuis